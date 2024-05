Silber auch in Dollar auf luftigen Höhen

Quelle Chart: stock3

Zuletzt sahen wir uns am 18. April den Silberpreis in Euro notierend genau an. Ebenso auf luftigen Höhen notiert mittlerweile der kleine Bruder des Goldes in US-Dollar. Mit dem Ausbruch über die runde 30,00 USD-Marke bestätigten die Bullen das generell bullische Bild und so konnte bei 32,49 USD ein frisches Reaktionshoch ausgebildet werden. Seither konsolidierte Silber den Ausbruch und verweilt dennoch über 30,00 USD je Unze.Oberhalb davon bleibt die Lage im Kontext des etablierten Aufwärtstrendkanals weiter bullisch, sodass weitere Hochs bei 33,00 beziehungsweise 34,00 USD möglich erscheinen.Unterhalb von 30,00 USD müsste man hingegen einen Rücklauf bis 28,70 USD sowie eventuell bis zur Region von 27,70 bis 28,20 USD einkalkulieren. In diesem Fall wären direkt weitere Verlaufshochs vorerst in weitere Ferne gerückt.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.