Platin wieder dreistellig, mit Preisschwäche unterwegs

Quelle Chart: stock3

Bereits in der Vorwoche kippte Platin wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 USD. Damit generiert sich weiteres Abwärtspotenzial und so kippten speziell unter 987 USD weiter zurück und steuern gegenwärtig die Unterstützung rund um 943 USD an. Dort könnte es zu einer Stabilisierung kommen. Kurzfristige Dips zur Aufwärtstrendlinie seit November 2023 sind dabei einzukalkulieren. Ein weiteres Verkaufssignal würde sich bei Preisen unter 920 USD generieren.Um dieser weiteren Preisschwäche zu strotzen, müsste Platin wieder über 987 USD zurückkehren. In diesem Fall könnten die Bullen weiteren Aufwind in Richtung 1.030 USD je Unze erfahren. Obacht gilt hierbei auch den morgigen US-Inflationsdaten – diese sind als Booster für den einen oder anderen Trigger anzusehen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.