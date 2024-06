Technische Marktanalyse vom 02.06.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Es war nur ein kurzer Blick über das letzte Top, bevor das Edelmetall wieder unter Druck geraten ist. Zum Wochenschluss war die Abgabebereitschaft höher, als die Aufnahmebereitschaft. Ungeachtet dessen ist der Aufwärtstrend noch intakt, wenngleich die Dynamik sichtbar nachgelassen hat. Das letzte Tief von Anfang Mai sollte nicht unterschritten werden, da sonst eine Verschlechterung des Gesamtbildes eintreten würde. Die Indikatoren geben noch keine Unterstützung, um eine neue Anstiegsbewegung zu starten. Derzeit sollte Gold noch auf der Stelle treten.Der Öl-Preis ist zuletzt erneut unter Druck geraten. Der Wochenschluss notierte im Bereich der jüngsten Tiefs. Auch wenn die Indikatoren bereits in die überverkaufte Zone gefallen sind, war die Dynamik der letzten drei Handelstage so groß, dass ein weiterer Schub nach unten nicht auszuschließen ist.Die bekannte Kryptowährung hat den jüngsten Ausbruch über die runde Marke von 70.000 USD nicht veredeln können, und ist wieder in den Bereich der Widerstandslinie gefallen. Hier wurde aber keine Abwärtsdynamik entwickelt, sondern vielmehr hat der Bitcoin hier erneut einen Boden gefunden. Ob dieser gehalten werden kann, ist derzeit offen, da die Indikatoren im neutralen Bereich notieren und somit noch keine Unterstützung für ein Drehen nach oben bieten.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.