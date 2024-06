Zwei arbeitsreiche Wochen für die Edelmetallpreise

Der Monat Mai endete am vergangenen Freitag mit einem starken Rückgang der Edelmetallpreise an der Comex. Der Juni hat jedoch mit einem Aufschwung begonnen. Was wird der restliche Juni bringen? Vieles davon wird in den nächsten sechs oder sieben Handelstagen entschieden werden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben beide COMEX-Edelmetalle einen guten Start ins Jahr 2024 hingelegt. Ende Mai lag der COMEX-Goldpreis im bisherigen Jahresverlauf um etwa 12% höher, während der COMEX-Silberpreis um mehr als 25% gestiegen ist. Es hat großen Spaß gemacht, diese Anstiege zu beobachten, aber jetzt stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Wohin sich die Preise im Laufe des Sommers bewegen werden, könnte zu einem großen Teil von den Ereignissen der nächsten Tage abhängen. Wie geht es weiter?• Dienstag, 4. Juni: JOLTS-Daten zu offenen Stellen und Kündigungen• Mittwoch, 5. Juni: ADP-Beschäftigungsbericht für Mai, Produktivität und Lohnstückkosten sowie die neuesten PMIs des Dienstleistungssektors• Freitag, 7. Juni: Der neueste US-Arbeitsmarktbericht und eine Aktualisierung der Arbeitslosenquote• Mittwoch, 12. Juni: Ein Update zur Inflation auf der Verbraucherebene mit dem jüngsten CPI-Bericht. Später an diesem Tag endet die Juni-Sitzung des FOMC mit einer weiteren Powell-Pressekonferenz und einer Aktualisierung der Wirtschaftsprognosen und des "Dotplots".• Donnerstag, 13. Juni: Ein Update zur Inflation auf Großhandelsebene mit dem letzten PPI-BerichtWie werden sich all diese Informationen auf den Anleihenmarkt auswirken? Wird die Erwartung von Zinssenkungen der Fed aufgrund der Nachrichten steigen oder sinken? Und wie wird sich der U.S. Dollar Index entwickeln? Beantworten Sie diese Fragen, und Sie werden eine Vorstellung davon haben, wie sich die COMEX-Edelmetalle in diesem Minenfeld bewegen könnten. Beginnen wir mit dem Anleihemarkt. Wie Sie unten sehen können, erreichte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe Anfang Oktober letzten Jahres einen Höchststand von fast 5,00%. Zu diesem Zeitpunkt erreichte der Goldpreis an der COMEX einen Tiefstand von fast 1.800 Dollar. Niedrigere Renditen sind im Allgemeinen gut für Gold, daher sollten Sie diesen Kurs in den nächsten zwei Wochen genau beobachten.Änderungen der Zinssätze werden sich auch auf den US-Dollar-Index auswirken. Im Allgemeinen bedeutet ein steigender Dollar-Index Gegenwind für die Edelmetallpreise an der COMEX, während ein fallender Dollar-Index Gold und Silber Auftrieb verleiht. Beachten Sie, dass der nachstehende Chart des Dollar-Index sehr ähnlich aussieht wie der Chart der Rendite zehnjähriger Anleihen. Beide erreichten Anfang Oktober ihren Höchststand, beide erreichten Ende Dezember ihren Tiefststand, und beide erreichten im April erneut ihren Höchststand. Daraus lässt sich schließen, dass bei fallenden Zinsen auch der Dollar-Index fallen wird, und wenn der Dollar fällt, erholen sich die COMEX-Edelmetalle häufig.Und wie sieht es mit der Wahrscheinlichkeit einer Leitzinssenkung aus? Nach dem Stand vom 3. Juni scheint eine Zinssenkung vor Jahresende sicher zu sein, während die Wahrscheinlichkeit von zwei Zinssenkungen etwa 50/50 beträgt.Okay, fassen wir also all dies zusammen und sehen wir uns an, ob wir vorhersagen können, wohin sich die COMEX-Edelmetallpreise in diesem Monat bewegen werden. Der Fed-Vorsitzende Powell hat wiederholt seine Bedenken geäußert, die Zinsen zu lange zu hoch zu halten und möglicherweise eine Rezession auszulösen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten tendieren zur Schwäche, so dass die jüngste GDPnow-Prognose der Atlanta Fed das prognostizierte Wachstum des US-BIP für das zweite Quartal von 4,2% auf nur noch 1,8% fallen ließ.Ich vermute, dass sich die US-Wirtschaftsdaten weiter verschlechtern werden und dass Powell gezwungen sein wird, dies am Ende der FOMC-Sitzung anzuerkennen. Die Zinssätze und der Dollar-Index werden sinken, und die Zinssenkungserwartungen werden zunehmen. Wenn ich damit richtig liege, dann dürften die COMEX-Metalle einen guten Monat haben. Wie gut? Das bleibt abzuwarten, obwohl es sicherlich einige Preisniveaus gibt, die man für einen Ausbruch und eine Rally im Auge behalten sollte.Auf dem nachstehenden Chart des COMEX-Goldpreises können Sie sehen, wo der Preis in einer Handelsspanne und Konsolidierungsphase feststeckt. Wie können wir den Beginn einer neuen Preisrally erkennen? Beobachten Sie das obere Ende der Spanne. Ein Ausbruch über 2.480 Dollar bis 2.500 Dollar sollte genügend Schwung erzeugen, um den Preis in Richtung unseres nächsten Ziels bei 2.650 Dollar zu treiben.Der COMEX-Silberpreis erlebte in den Monaten April und Mai eine enorme Rally. Seitdem ist er jedoch in seine eigene Handelsspanne und Konsolidierungsphase eingetreten. Was als nächstes passiert, wird sein Schicksal bis zum Sommer bestimmen. Kann es sich über der 29-Dollar-bis-30 Dollar-Marke halten und den Ausbruch fortsetzen? Wenn ja, dürfte der nächste Kurs bei 34 Dollar bis 36 Dollar liegen. Gelingt dies nicht, wird die Unterstützung in der Nähe der 28-Dollar-Marke zu finden sein, und ein weiterer Ausbruchsversuch wird abgewartet werden müssen.Die Weichen sind also gestellt, und jetzt warten wir ab, was als Nächstes passiert. Wir können zwar nicht mit Sicherheit wissen, was die Daten zeigen werden, aber wir können mit einem hohen Maß an Zuversicht sagen, dass wir vor einer Phase extremer Volatilität stehen. Schnallen Sie sich an, halten Sie sich bereit und ziehen Sie in Erwägung, jede Preisbewegung nach unten zu nutzen, um Ihren Bestand an physischem Edelmetall aufzustocken.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 4. Juni 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.