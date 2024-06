Benz Mining Corp.

Benz hat auf dem Eastmain Goldprojekt 384.000 Unzen Gold zu 9 g/t Gold in der "indicated" Kategorie und 621.000 Unzen Gold zu 5,1 g/t Gold in der "inferred" Kategorie nachgewiesen:Das sind etwas über 1 Million Unzen hochgradiges Gold in der kanadischen Bergbauregion Quebec, die leider in der trostlosen Zeit komplett vergessen wurden und bis heute vergessen sind. Benz Mining kommt auf einen Börsenwert von knapp 20 Millionen CAD und hatte Ende Januar 5,16 Millionen CAD Cash. Der Enterprise-Value kann somit grob bei 15 Millionen CAD angesetzt werden.15 Millionen CAD sind rund 11 Millionen US-Dollar und somit liegt die Bewertung einer Unze Gold im Boden bei 11 USD.Das ist sehr wenig und ich bin zu lange im Geschäft, als dass ich auf diesem Bewertungsniveau eine Goldaktie verkaufe, sei es noch so ruhig um die Firma. Ich kenne Teile des Managements und die Aktionärsbasis ist ein engerer Kreis, der unter anderem bei Patriot Battery Metals , einem der größten Erfolge unserer Laufbahn, maßgeblich von Anfang an dabei war.Daher glaube ich nicht, dass man sich die Blöße geben wird, und Benz versauern lässt. Aber wenn es eben keine offiziellen News gibt, kann ich auch nicht berichten. Die Fundamentaldaten sind:• 1 Million Unzen Gold in Quebec• 5 Millionen CAD Cash• unter 20 Millionen CAD Börsenwert.Kann ich Ihnen das garantieren – sicherlich nicht. Es gibt an der Börse keine Garantien. Doch ich persönlich bin weiterhin stark investiert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.