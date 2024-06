Starcore International Mines Ltd. leitet Umweltsanierungsprojekt in Mexiko ein

- Start der Bohrungen im Bereich der Bergehalde der Mine El OroVancouver, 17. Juni 2024 - Im Anschluss an seine Pressemeldung vom 13. Mai 2024 gibt Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit den Firma Xali Gold Corporation und Kappes, Cassiday & Associates (KCA) die Bohrungen im Bereich der Bergehalde der Mine El Oro in Mexiko eingeleitet hat. Die Bohrungen dienen dem Zweck, eine repräsentative Probe zur Bestätigung des Prozess-Flowsheets zu gewinnen. Die Verarbeitungsrückstände waren Gegenstand einer im Jahr 2014 im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 erstellten Ressourcenstudie, die zum Schluss kam, dass in den Verarbeitungsrückständen 1,27 Mio. Tonnen Erz mit einem Erzgehalt von 2,94 Gramm Gold pro Tonne und 75,12 Gramm Silber pro Tonne (3,85 g/t Goldäquivalent) enthalten sind. KCA hat im Rahmen seiner aktuellen Arbeiten eine Ausbeute von über 75 % bei Gold und Silber ermittelt; diese Ergebnisse stammen allerdings aus zusammengesetzten Proben, mit denen die vollständige Tiefe der Bergehalde nicht erfasst werden konnte. Die Daten lassen darauf schließen, dass die Verarbeitungsrückstände aus mineralogischer Sicht einheitlich sind; nichtsdestotrotz soll das neue Bohrprogramm nun Proben bereitstellen, um diese Annahme auch zu bestätigen. Die Bergehalde der Mine El Oro befindet sich auf einem Grundstück, das der Stadtgemeinde von El Oro gehört; daneben fließt ein Bach, der durch bebaute Ortsteile zieht. El Oro gehört zu den sogenannten Pueblos Magicos (magische Dörfer) im Umfeld von Mexico City. Mit der Sanierung dieser Bergehalde wird nicht nur ein Umweltrisiko beseitigt, sondern auch eine Grundstücksfläche freigegeben, die von der Stadtgemeinde für die weitere Erschließung bzw. Bebauung genutzt werden kann.Wie bereits berichtet, hat sich Starcore mit KCA zusammengeschlossen, um ein Umweltsanierungsprojekt zur Beseitigung der Tailings (Berge) im Stadtgebiet von El Oro in Mexiko auf den Weg zu bringen. Die Vertragsparteien haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) für ein Joint Venture unterzeichnet, bei dem KCA sein Fachwissen und seine Dienstleistungen zur Umweltsanierung des Projektgeländes einbringt und Starcore als Betreiber des Joint Ventures fungiert.Geplant ist, die Absichtserklärung durch eine formelle JV-Vereinbarung zu ersetzen. Als Voraussetzung dafür gilt, dass: (i) KCA eine 100%ige Beteiligung am El Oro Tailings Project von Xali Gold erwirbt, indem es die vereinbarten Zahlungen an Xali Gold leistet (vorbehaltlich der Entrichtung von Lizenzgebühren, siehe Pressemeldung von Xali Gold vom 15. April 2024), (ii) die Bohrungen und Untersuchungen der El Oro Tailings zufriedenstellend verlaufen und (iii) mit der Stadtverwaltung El Oro akzeptable Vereinbarungen ausgehandelt werden.Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig, wobei der Schwerpunkt und die Erfahrung in Mexiko liegt. Diese Basis an produzierenden Vermögenswerten wurde durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem vor kurzem erworbenen Projekt in Côte dIvoire beabsichtigt Starcore, seine Reichweite international zu erweitern. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.FÜR Starcore International Mines Ltd. (gez.) 