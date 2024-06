Die Hälfte ist erst der Anfang

Die erste Hälfte des Jahres 2024 war für die Gold- und Silberpreise sehr ereignisreich, und es ist zu erwarten, dass die Preisschwankungen in der zweiten Jahreshälfte anhalten werden. Lassen Sie uns daher eine Bilanz ziehen, was bisher erreicht wurde und was wir in den kommenden Monaten erwarten können.Man mag es kaum glauben, aber das erste Halbjahr 2024 geht in dieser Woche zu Ende, denn am Freitag ist der letzte Handelstag im Juni und das Ende des zweiten Quartals. Die Anlage- und Wirtschaftswelt sieht heute ganz anders aus als zu Beginn des Jahres, aber die Edelmetalle haben die Situation weit besser gemeistert, als wir vielleicht erwartet hätten.Zu Beginn des Jahres lag der Dollarindex bei 101, die Rendite der 10-jährigen Anleihe bei 3,95%, und es wurde erwartet, dass die Fed den Leitzins bis 2024 sechs oder sieben Mal senken würde. Sechs Monate später liegt der Dollarindex bei 105, die Rendite der 10-jährigen Anleihe bei 4,25%, und niemand kann sich darauf einigen, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr auch nur einmal senken wird oder nicht. Und das alles während...• Der Spot-Goldpreis begann das Jahr bei 2.063 Dollar. Jetzt liegt er bei 2.326 Dollar. Das ist ein Plus von 12,7%.• Spot-Silber begann das Jahr bei 23,79 Dollar. Er liegt jetzt bei 29,60 Dollar, was einem Anstieg von 24,4% entspricht.Wie wird sich die zweite Hälfte des Jahres 2024 auf die Gold- und Silberpreise auswirken? Können wir diese Gewinne wiederholen? Möglicherweise. Aber schauen wir mal, ob wir diese Woche überstehen, bevor wir uns zu weit vorwagen.Die kommende Woche wird einige interessante Wirtschaftsdaten bringen, von denen die wichtigsten am Freitag mit den neuesten PCE-, Kern-PCE-, persönlichen Einkommens- und Ausgabendaten kommen werden. Diese Berichte werden die Märkte bewegen, und da sie am letzten Tag des Quartals anstehen, können Sie mit viel Volatilität und möglicher Chartmalerei rechnen, bevor die Woche zu Ende geht.Die anderen großen Ereignisse dieser Woche betreffen die Verfallstermine an der COMEX. Die Optionen für Juli verfallen und der Preis wird zum COMEX-Schluss am Dienstag festgesetzt, und der aktuelle Frontmonats-Silberkontrakt Jul24 geht zum Schluss am Donnerstag in die "Lieferung" über.Im Hinblick auf den Verfall von Optionen können wir manchmal die Tabelle der gesamten offenen Optionen betrachten und daraus einen "Sweet Spot" für den Preis ableiten, an dem die Abrechnung von In-the-money-Puts und -Calls den geringsten finanziellen Schmerz für die Optionsschreiber verursacht. Für den Verfallstermin am Dienstag ist die Tabelle ziemlich diffus, aber dennoch bemerkenswert. Beginnen wir mit COMEX-Gold, wo der Juli kein Frontmonat ist, aber trotzdem eine beträchtliche Anzahl von Optionen ausläuft.Die nachstehende Grafik deutet darauf hin, dass das Preisniveau, bei dem der Schmerz am geringsten ist, irgendwo in der Nähe von 235 Dollar liegt. Unterhalb dieses Niveaus gehen viele Puts ins Geld, und oberhalb dieses Niveaus werden mehr Calls profitabel. Aber auch hier gilt: Es ist nicht allzu dramatisch, und im nächsten Monat wird das Volumen höher sein.