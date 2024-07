Green Bridge Metals führt zur Abgrenzung von Bohrzielen eine luftgestützte VTEM-Untersuchung auf Chrome Puddy durch

Vancouver, 9. Juli 2024 - Green Bridge Metals Corp. (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Geotech Ltd. aus Aurora, Ontario, beauftragt hat, eine helikoptergestützte Versatile Time-Domain Electromagnetic-(VTEMTM Plus)-Untersuchung und eine magnetische geophysikalische Untersuchung der ultramafischen Intrusion Chrome Puddy im Bergbaubezirk Thunder Bay, Ontario, durchzuführen. Ziel der Untersuchung ist es, Bohrziele abzugrenzen, die mit einer bei historischen Bohrungen durchteuften Nickelmineralisierung in Zusammenhang stehen, und nicht überprüfte Leiter besser zu definieren, die in einer historischen (Jahr 2000) luftgestützten Untersuchung abgegrenzt wurden (Abbildung 1). Die Untersuchung wird voraussichtlich im Juli 2024 abgeschlossen sein und 224 Profilkilometer umfassen, die in einem Abstand von 100 m geflogen werden, um das 1.546 Hektar große Konzessionsgebiet vollständig abzudecken.David Suda, CEO von Green Bridge Metals, sagte: Green Bridge ist begeistert, eine moderne VTEM-Untersuchung zu starten, die unserer Ansicht nach mehrere Bohrziele im gesamten Konzessionsgebiet verfeinern und das Ausmaß der Möglichkeiten aufzeigen wird. Zusätzliche Vorarbeiten, die wir in Form von Gesteins- und Schlitzprobenahmen sowie von Kartierungen in Verbindung mit den luftgestützten Untersuchungen durchführen, werden die Grundlage bilden, um das Projekt im 4. Quartal dieses Jahres bohrbereit zu machen.Das Konzessionsgebiet Chrome Puddy ist ein EV-Metallprojekt, das 85 km nördlich der Palladiummine Lac des Iles im Bergbaubezirk Thunder Bay, Ontario, liegt und eine Nickel-, Kupfer-, Kobalt- und Platingruppenmetallmineralisierung in einer 6,5 km mal 1,5 km großen ultramafischen Intrusion beherbergt. Das Projekt verfügt über zahlreiche historische Bohrziele, die durch die geplante luftgestützte Untersuchung verfeinert werden müssen. Das VTEM Plus-System und die damit verbundene magnetische Untersuchung eignen sich gut für die mineralisierten Ziele im Konzessionsgebiet, die sowohl Ni-Cu-PGM-Sulfidziele als auch eine Ni-Co-Fe-Oxidmineralisierung in großen Tonnagen mit einer historischen Ressource umfassen.Das Versatile Time-Domain Electromagnetic (VTEMTM Plus)-System von Geotech Ltd. wurde konzipiert, um separate leitfähige Anomalien aufzuspüren sowie laterale und vertikale Variationen des spezifischen Widerstandes zu kartieren. Ein hochempfindliches Cäsium-Magnetometer, das in Verbindung mit dem VTEM Plus-System geflogen wird, erleichtert die Kartierung der geologischen Struktur und der Lithologie. Das System verfügt über einen Radarhöhenmesser mit einer Genauigkeit von ca. 1 Meter in Echtzeit-(WAAS)-GPS-Navigationssystem, das eine Genauigkeit von bis zu 1,5 m während des Fluges bietet.Feldprogramm - Zusätzlich zu den geophysikalischen Untersuchungen hat Green Bridge die Firma A-Star Prospecting aus Thunder Bay beauftragt, ein Camp am Chrome Lake als Basis für zukünftige Bohrprogramme zu errichten. A-Star Prospecting wird auch Schlitzproben aus Ausbissen entnehmen, die im Rahmen des Prospektionsprogramms im Herbst 2023 identifiziert wurden. Während der Prospektionsarbeiten im Jahr 2023 wurden weit verbreitete erhöhte Nickelgehalte zwischen 0,10 % und 0,38 % Ni mit einem Durchschnitt von 0,20 % Ni und damit verbundene erhöhte Eisen-, Kobalt- und Chromgehalte in Stichproben aus serpentinisiertem ultramafischem Gestein festgestellt. Die Schlitzproben werden der erste Schritt zur Quantifizierung des Gehalts und der Mächtigkeit dieses Mineralisierungstyps an der Oberfläche bei Chrome Puddy sein.Green Bridge erwartet, dass die VTEM Plus-Untersuchungen und die zusätzlichen Probenahmen die Festlegung von Bohrzielen für ein anschließendes Bohrprogramm ermöglichen werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76188/07092024_GRBM_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Veranschaulichung des 6,5 km langen ultramafischen Körpers, der die Nickel-, Kupfer- und PGM-Mineralisierung im Konzessionsgebiet beherbergt, sowie der Lage der historischen geophysikalischen EM-Ziele.Richard H. Sutcliffe, PhD, PGeo, ist der qualifizierte Sachverständige, der die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung übernimmt. Herr Sutcliffe ist nicht unabhängig vom Unternehmen im Sinne der Definition in der Vorschrift National Instrument 43-101, da Herr Sutcliffe der Direktor der Firma Pavey Ark ist, die das Konzessionsgebiet Chrome Puddy gegen Bargeld und Aktien an Green Bridge Metals verkauft hat.Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten konzentriert, die reich an Batteriemetallen sind. Dazu gehören das Projekt Chrome Puddy sowie das kürzlich angekündigte Konzessionsgebiet South Contact Zone entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota. South Contact Zone enthält große Tonnagen von Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. 