Gold- und Silberpreise im Sommer

Die COMEX-Gold- und -Silberpreise haben ihre derzeitige Konsolidierungsphase zu Beginn des Sommers fortgesetzt. Wir stehen jedoch kurz vor dem Eintritt in eine Phase des Jahres, die sich im Laufe der Zeit als recht positiv für die Preise erwiesen hat. Lassen Sie uns das heute diskutieren. Zunächst einige wirtschaftliche Hintergründe. Es hat den Anschein, dass die US-Wirtschaft begonnen hat, sich ziemlich dramatisch zu verlangsamen, und die Spekulationen haben zugenommen, dass die erste von mehreren Zinssenkungen der Fed Funds im September beginnen dürfte, da die Fed Funds-Futures inzwischen zwei Zinssenkungen vor Jahresende voll einpreisen.Die COMEX-Gold- und -Silberpreise haben sich bemerkbar gemacht: COMEX-Gold erreichte am vergangenen Freitag wieder die Marke von 2.400 Dollar, während COMEX-Silber wieder über 30 Dollar stieg. Diese Aufwärtsbewegungen von der Unterstützung sind ermutigend, aber vorerst bleiben beide digitalen Metalle innerhalb ihrer aktuellen Preiskonsolidierungsbereiche, da sie alle spekulativen Exzesse von den Höchstständen im Mai abarbeiten.Wir stehen jedoch kurz vor dem Eintritt in eine Jahreszeit, in der die Goldpreise häufig ansteigen. Wie Sie dem nachstehenden Saisonalitätschart entnehmen können, ist der Zeitraum von Ende Juli bis August für COMEX-Gold (und auch Silber) in der Regel recht stark.