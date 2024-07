Goldaktien brechen aus

Die Aktien der Goldunternehmen steigen wieder an und brechen aus der Konsolidierung der letzten Monate aus. Diese starke Kursentwicklung im Hochsommer bestätigt, dass der unterbrochene Aufwärtstrend weiter anhält. Der Aufwärtstrend dürfte noch lange anhalten, da die Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis immer noch recht unterbewertet sind. Da die Fundamentaldaten von Gold nach wie vor sehr positiv sind und die Bergbauunternehmen bald ihre besten Quartalsergebnisse in der Geschichte veröffentlichen werden, dürfte sich dieser Ausbruch beschleunigen.Von Ende Februar bis Mitte Mai hatte der führende börsengehandelte Goldaktienfonds GDX, der auch als Benchmark dient, einen guten Lauf und legte um 44,5% zu! Dies verstärkte den parallelen bemerkenswerten Ausbruchsanstieg von Gold um das 2,3-fache in dieser Zeitspanne. Am 20. Mai, als der Goldpreis sein neues Rekordhoch von 2.424 Dollar erreichte, schloss der GDX bei 37,26 Dollar. Während Gold auf riskante, extrem überkaufte Niveaus hochgeschossen war, war dies bei den großen Goldaktien nicht der Fall. Ich habe Anfang Mai einen ganzen Aufsatz geschrieben, in dem ich dies analysierte.Damals kam ich zu dem Schluss, dass "...der Pullback von Gold diesmal nicht die Goldaktien mitreißen muss. Während Gold in letzter Zeit auf extrem überkaufte Niveaus anstieg, die einen ausgleichenden Ausverkauf erforderten, war dies bei Goldaktien nicht der Fall. [...] Goldaktien waren beim jüngsten Zwischenhoch des Metalls nur mäßig überkauft, und es war wenig Gier oder Euphorie zu spüren. Tatsächlich haben die Goldaktien in den letzten Wochen dem Rückzug des Goldes weitgehend getrotzt.""Sie haben den größten Teil der Krise überstanden und konsolidieren sich selbst im schlimmsten Fall auf hohem Niveau. Diese Outperformance dürfte sich fortsetzen, solange der Ausverkauf von Gold geordnet bleibt und eine Korrektur vermeidet. Der sich abzeichnende Pullback bei Gold wird eine großartige Kaufgelegenheit für Goldbergbauaktien in der Mitte der Aufwärtsbewegung sein..." Meine konträre Einschätzung von Goldaktien vor zehn Wochen erwies sich als richtig. GDX bewegte sich weitgehend seitwärts und erlitt im Branchenvergleich nur einen bescheidenen Ausverkauf.Von Mitte Mai bis Anfang Juni verlängerte sich der allgemeine Stimmungsrückgang bei Gold lediglich auf 5,7%. In etwa der gleichen Zeitspanne gab GDX nur um 11,0% nach, was einem Abwärtshebel von 1,9 entspricht. Normalerweise verstärken große Goldaktien wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache, wobei die Abwärtsbewegungen manchmal das obere Ende dieses Bereichs überschreiten. Die Goldbergbauaktien haben sich als recht widerstandsfähig erwiesen, wobei GDX am 13. Juni nur auf 33,15 Dollar einbrach.Diese Tiefststände des Sektors hielten sich in den nächsten Wochen während der saisonalen Sommerflaute des Goldpreises. Dieser Abwärtstrend bei den Goldaktien hätte sich leicht bis Anfang Juli fortsetzen können, der Haupturlaubszeit für Händler. Dennoch stiegen die Goldbergbauaktien nach oben, wobei der GDX bis zur Wochenmitte einen dramatischen Anstieg von 9,2% seit Monatsbeginn verzeichnete! Dies übertraf die zugrunde liegende Entwicklung von Gold um das 4,5-fache, was die sich rasch verbessernde Stimmung bei den Goldaktien verdeutlicht.Meine Arbeit mag eine winzige Rolle bei dieser beeindruckenden Veränderung gespielt haben. Am letzten Handelstag im Juni veröffentlichte ich einen populären Aufsatz mit dem Titel "Rekordquartal der Goldminenbetreiber". Darin analysierte ich, warum die anstehenden Q2-Ergebnisse die fettesten Goldminengewinne aller Zeiten ausweisen werden! Obwohl ich mich auf eine große Feiertagswoche zubewege, war ich überrascht, ungewöhnlich viele positive Rückmeldungen und Fragen von professionellen Anlegern und Fondsmanagern zu erhalten.Einige waren sich nicht bewusst, wie fantastisch bullisch die Fundamentaldaten der Goldminen sind. Interessanterweise fanden die Käufe in diesem Sektor Anfang Juli statt, also vor den Quartalsergebnissen des zweiten Quartals. Die Goldbergbauunternehmen legen ihre Quartalsberichte drei bis sechs Wochen nach dem Quartalsende vor, also Ende Juli bis Mitte August. Die Chancen stehen gut, dass die bevorstehenden epischen Ergebnisse die große Mehrheit der Händler noch überraschen werden. Die Rekordergebnisse dürften die Käufe von Goldaktien ankurbeln.Zurück zum Ausbruch der Goldaktien: Der GDX erreichte seinen letzten Höchststand Mitte Mai bei 37,26 Dollar. Bei Redaktionsschluss dieses Artikels am Mittwoch lag der GDX bei 37,05 Dollar und konnte diesen Wert nicht halten. Am Donnerstagmorgen, bevor ich mit dem Schreiben dieses Aufsatzes begann, fielen die jüngsten CPI-Inflationsdaten kühler aus als erwartet, was einen Rückgang des US-Dollar und eine Erholung des Goldpreises zur Folge hatte. Der GDX stieg daraufhin erneut an und erreichte am Donnerstagmittag, während ich diese Zeilen schreibe, einen Höchststand von 37,99 Dollar.Dieser Entwurf wird vor dem Börsenschluss am Donnerstag abgeschlossen sein, aber ein entscheidender Ausbruch erfolgt, wenn ein früheres Hoch um 1% überschritten wird. Beim GDX sind das 37,63 Dollar. Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist diese wichtige Schwelle für einen Ausbruch wahrscheinlich schon überschritten. All dies sorgt für einen sich schnell verbessernden Sommerloch-Handel, wie dieser indexierte Chart der Goldaktien in den Gold-Bullenjahren zeigt.Hier sind alle Marktsommer von 2001 bis 2012 und von 2016 bis 2024 auf die Schlusskurse von Mays indexiert. Die rote Linie ist der saisonale Durchschnitt für Gold bis zum Jahr 2023, und die dunkelblaue Linie ist die diesjährige Performance der Goldaktien. In diesem Chart wird der ältere HUI-Goldaktienindex verwendet, der sich eng an den GDX anlehnt, da er die gleichen Komponenten der großen Goldminen enthält. Das saisonale Sommertief der Goldaktien wird in der Regel Mitte Juni erreicht.