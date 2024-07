Update: Ein Nein für die mystische US-Schuldenuhr der Apokalypse

"Report: New Evidence Reveals IDF Had Detailed Prior Knowledge of Hamas Plan to Raid Israel"

auf Deutsch:

Bericht: Neue Beweise zeigen, dass der IDF detailliertes Vorwissen über den Hamas-Plan zum Überfall auf Israel hatte""

Das Habhaft werden eines Verbrechers stellt das Ende seiner bisherigen kriminellen Karriere dar.

Hingegen ist es für Opfer ein Neubeginn, für ein viel besseres Leben (ohne Angst und ewiger Gerechtigkeit).

Hinweis Redaktion: Der Autor bat uns, den nachfolgenden Text unter seiner letzten Publikation zu platzieren. Da wir eine solche nachträgliche Vorgehensweise tendenziell ablehnen (noch dazu nach neun Monaten), entstand dieser ergänzende Artikel mit aktuellen Infos.Der im Herbst 2023 verfasste Artikel mit dem Titel "Ein Nein für die mystische US-Schuldenuhr der Apokalypse" entstand unplanmäßig. Auslöser waren drei mysteriöse Hinweise bzw. Botschaften auf der Webseite www.usdebtclock.org , die in verschlüsselter Form dem amerikanischen Volk und der ganzen Welt präsentiert wurde.Jeder der darüber Kenntnis erlangte, stand und steht vor der Frage, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Darlegung sein könnte. Käme die Info aus dem Lager der so genannten Verschwörungstheoretiker, dann läge die Wahrscheinlichkeit (aufgrund von Erfahrungswerten der zurückliegenden Jahre) auf einem hohen Niveau.Aber, die Information stammt von einem Vertreter der "oberen Zehntausend". Da wo Geld keine Rolle mehr spielt, weil man es einfach im Überfluss hat. Aber auch genau dort, wo das Wort "Zufall" nicht existiert, wenn es um Gewinne in Milliarden- und Billionenhöhe geht. Zu diesem elitären, medienscheuen Kreis zählen aber auch all jene, die hinter den Medienkonzernen stehen.Kennen Sie die Tageszeitung "The New York Times" - die als eine Art Sprachrohr der amerikanischen Mainstream-Medien betitelt werden könnte? Das was dort publiziert wird, ist erhaben und legitim, weil es in die Öffentlichkeit getragen werdenSolche Institutionen gab und gibt es überall in der Welt. In der ex DDR war es das "Neues Deutschland", die als so genanntes "Zentralorgan" die Interessen der Einheitspartei vertrat. In der ex Sowjetunion war es die kommunistische "Prawda" (russisch: Wahrheit) und die "Izvestija".Zu den führenden, überregionalen Tageszeitungen in Frankreich zählen "Le Monde" und der "Le Figaro", wobei letztere im Jahre 1826 als Satirezeitung gegründet wurde. Britische Zeitungsleser favorisieren die "The Times", im Vereinigten Wirtschaftsgebiet (GG) könnte die "FAZ" genannt werden.Zu den wichtigsten und auflagenstärksten Tageszeitungen in Israel gehört die bereits im Jahr 1919 gegründete "Haaretz", die seit 1997 auch in englischer Sprache erscheint. Am 18. Juni 2024 erschien darin ein ausführlicher Artikel, der tags zuvor auf einem ausgestrahlten Beitrag des israelischen Senders "Kan" (vergleichbar mit ARD/ZDF) basierte. Der Titel lautete:https://www.haaretz.com/israel-news/2024-06-18/ty-article/report-new-evidence-reveals-idf-had-detailed-prior-knowledge-of-hamas-plan-to-raid-israel/00000190-2afb-d2de-af9e-6ffbdf700000Eine (Be-)Wertung des brisanten Inhalts, der Historiker unweigerlich an Pearl Harbor erinnern könnte, soll der geplanten Untersuchung durch die israelische Armee (IDF) vorbehalten bleiben. Allein die Tatsache, dass scheinbar weder der israelische TV-Beitrag, noch der Zeitungsbericht dementiert wurden, zudem eine offizielle Untersuchung anberaumt ist, zeigt die Brisanz.Würde sich der Mainstream-Bericht bestätigen (Konjunktiv!), dann hätte die namentlich unbekannte "Quelle", die auf usdebtclock.org gewisse Dinge andeutete, mehr als nur Insider-Informationen. In dessen Folge könnte nicht nur der Informationswert jener verschlüsselten Botschaft ins Unermessliche ansteigen, sondern auch die Veranschaulichung erhärten!Doch Vorsicht! Nach wie vor besteht die Möglichkeit, dass sich die aufgezeigte Thematik als Fake oder Halbwahrheit herausstellen könnte. Und das trotz des Faktes, dass der auf usdebtclock.org präsentierte Inhalt kein billiger Abklatsch des üblichen Kasperletheaters für Lieschen Müller nebst Gatten war.Erneut gibt es kein Résumé, lediglich einen einzigen Hinweis."Alle guten Dinge sind Drei"! Die 3 steht in der Bibel für die Dreifaltigkeit (Trinität). Das dritte auf usdebtclock.org eingeblendete Bild (Botschaft) beinhaltet u.a. das Alpha und Omega (Α und Ω). Diese beiden Buchstaben des klassischen griechischen Alphabets stehen stellvertretend als biblisches Symbol für den Anfang und das Ende (... einer Epoche).Metapher: Die Geburt stellt für ein Kind denseines zukünftigen Lebens dar. Sein Lebensweg führt ihn als Erwachsener durch den Dschungel der Dualität, die wie eine Weiche fungiert und von ihm Entscheidungen einfordert, sich für das Eine oder das gegenteilige Andere zu entscheiden:© Der Autor ist der Redaktion bekanntAuf diesem Text liegt kein Urheberrecht, er darf ohne Quellenangabe übernommen werden.