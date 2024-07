T2 Metals heißt Cornerstone Investor Titus Gebel willkommen und legt Arbeitsplan für 2. Jahreshälfte 2024 vor

Vancouver, 9. Juli 2024 - T2 Metals Corp. (T2 oder das Unternehmen) (TSX-V: TWO) (OTCQB: AGLAF) (WKN: A3DVMD) freut sich, nach dem kürzlich erfolgten Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung in Höhe von 2,9 Millionen $ (siehe Pressemitteilung vom 27. Juni 2024) neue Cornerstone und institutionelle Aktionäre willkommen zu heißen, die über 50 % der Non-Flow-Through-Finanzierung ausmachten.- Aumontis Holding AG (Aumontis), ein hoch angesehenes europäisches Unternehmen, das vom renommierten Rohstoffinvestor Dr. Titus Gebel unterstützt wird. Dr. Gebel war ein Direktor von Osisko Exploration, als das Unternehmen die größte Goldmine Kanadas (Canadian Malartic) entdeckte, und war Mitbegründer der an der deutschen Börse notierten Deutsche Rohstoff AG . Abgesehen von der Investition in Aumontis investierte Dr. Gebel auch persönlich in die Privatplatzierung von T2 Metals.- Lowell Resources Fund (Lowell), ein australischer börsennotierter Investmentfonds mit einer starken Erfolgsbilanz bei frühen Investitionen in Explorationsprojekte. Lowell ist dafür bekannt, dass es durch eine umsichtige Projektbewertung marktführende Investitionsrenditen erzielt.- Earthlabs Inc. (Earthlabs), ein innovativer kanadischer Medien- und Investmentkonzern, der in der Explorationsbranche eine technische und kommerzielle Führungsrolle übernommen hat.- The ARI Fund (ARI), ein australischer privater Investmentfonds mit einem globalen Mandat für natürliche Ressourcen. Die einzigartige Mischung von ARI aus Erfahrung, technischer Expertise und Netzwerken in der Rohstoffindustrie ermöglicht es ihm, herausragende Rohstoffprojekte zu identifizieren.Die institutionellen Investoren haben allesamt eine technische und kommerzielle Kaufprüfung von T2 Metals durchgeführt und schätzen die einzigartige Möglichkeit, die sich durch das hochwertige Kupferaktivum Sherridon in Manitoba bietet, das von den First-Nation-Communitys und der Provinzregierung demonstrativ unterstützt wird, sowie das starke technische Team, die geringen ausgegebenen Aktien und die hohe Eigentümerschaft von Insidern.Mark Saxon, CEO von T2 Metals Corp., sagte: Durch unsere jüngste Finanzierung haben wir einen äußerst starken institutionellen Aktienbesitz am Unternehmen aufgebaut, der uns in eine hervorragende Position für weitere Entdeckungserfolge bringt. Diese institutionellen Investoren haben allesamt Zeit mit unserem technischen Team verbracht und teilen die Vision einer großen Entdeckung bei Sherridon in Manitoba. Der starke Kassenstand wird es T2 Metals ermöglichen, das umfassendste Bohrprogramm bei Sherridon seit über einem Jahrzehnt durchzuführen, wodurch zahlreiche Katalysatoren erreicht werden können.Besonders erwähnenswert ist die Investition von Aumontis und Titus Gebel, die unser Register stärken und die europäische Sichtbarkeit des Unternehmens deutlich erhöhen werden."Titus Gebel sagte: Mark Saxon und sein Team haben ein Portfolio von vielversprechenden Kupferzielen zusammengestellt. In Anbetracht der historischen Ressourcen bei Sherridon allein sehen wir nur ein äußerst eingeschränktes Risiko, jedoch beträchtliches Potenzial."T2 Metals besitzt Kupferaktiva sowohl in den USA als auch in Kanada, wobei das Vorzeigeprojekt das Projekt Sherridon in der Region Flin Flon / Snow Lake im zentralen Westen Manitobas ist. Sherridon ist ein hochgradiges Massivsulfidprojekt vulkanischen Ursprungs (VMS) an einem infrastrukturreichen Standort mit folgenden wesentlichen Merkmalen:- Hochgradige historische Kupfer- und Zinkproduktion von einem Erzkörper mit einer Streichenlänge von etwa 2 km. Die Produktion belief sich auf 7,74 Millionen t mit 2,46 % Cu, 2,84 % Zn, 0,6 g/t Au und 33 g/t Ag (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022).- Historische Ressourcen gemäß NI 43-101, die im Jahr 2010 berechnet wurden und 362 Millionen lbs Kupfer, 470 Millionen lbs Zink, 0,22 Millionen oz Gold und 4,5 Millionen oz Silber umfassen (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022).- Jüngste Bohrergebnisse, die hochgradiges Gold im Wandgestein außerhalb des Kupfer-Zink-Massivsulfids durchschnitten, einschließlich 4,50 m mit einem Gehalt von 0,38 % Cu, 0,02 % Zn, 29,2 g/t Au und 138,8 g/t Ag aus 38,0 m. Diese Entdeckung bietet die Möglichkeit für neue Entdeckungen in nicht erprobten Gebieten (siehe Pressemitteilung vom 1. März 2024).- Sherridon ist von einem großen Alterationssystem und einer Streichenlänge von über 30 km des mineralisierten Zielhorizonts geprägt, der zahlreiche Massivsulfidlagerstätten und -vorkommen beherbergt. VMS-Systeme in der Region Flin Flon / Snow Lake sind neigungsabwärts genauso vielversprechend wie entlang des Streichens, was die Größe des vielversprechenden Gebiets verdeutlicht. Bei Sherridon gibt es nur wenige Bohrungen unterhalb einer Tiefe von 150 m.- Hervorragende Unterstützung durch die First Nations, wie die Unterzeichnung eines Explorationsabkommens mit den Kiciwapa Cree im Jahr 2023 sowie der Erhalt einer Auszeichnung für Versöhnungsbemühungen durch die Manitoba Prospectors and Developers Association im Jahr 2024 belegen.- Starke Unterstützung durch die Provinz Manitoba - allen voran die Gewährung von über 500.000 $ aus dem Manitoba Mineral Development Fund (MMDF) in den vergangenen zwölf Monaten.- Sherridon liegt an einem infrastrukturreichen Standort, der über eine Allwetterstraße, eine aktive Eisenbahnlinie, Strom, ein gut versorgtes Dorf und Unterkünfte verfügt. An diesem Standort wurde bereits früher Bergbau in kommerziellem Maßstab betrieben.Die erfolgreiche Finanzierung der Privatplatzierung folgt auf einen kürzlich erhaltenen Zuschuss in Höhe von 300.000 $ an T2 Metals aus dem Manitoba Mineral Development Fund und stellt sicher, dass das Unternehmen ausreichend finanziert ist, um unterschiedliche Explorationsziele zu erproben und mehrere Katalysatoren für den Rest des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025 zu erreichen.- Erprobung von nicht erprobten historischen Kernen, die von den Geologen von T2 Metals als vielversprechend für eine Goldmineralisierung identifiziert wurden. Der Projektgeologe von T2 Metals verfügt über eine langjährige Erfahrung in Flin Flon / Snow Lake und hat die Probenintervalle anhand geologischer Protokolle priorisiert. Aufgrund der schlechten Lagerung durch frühere Explorationsunternehmen werden nicht alle Kerne zugänglich sein.- Umfassende Prüfung der geophysikalischen Daten zur Identifizierung unerprobter Ziele. Geophysikalische Flugvermessungen sowie Oberflächen und Bohrlochuntersuchungen werden integriert, um neue Bohrziele zu identifizieren. Nur wenige tiefere Ziele (unterhalb von 200 m) wurden mittels Bohrungen erprobt.- Bebohrung mehrerer Ziele, einschließlich oberflächennaher hochgradiger Goldvorkommen, geophysikalischer Ziele in der Tiefe der historischen Ressourcen sowie neuer Ziele, die durch die Integration von Geologie und Geophysik identifiziert wurden.Darüber hinaus werden ein Oberflächenprobennahmeprogramm beim Projekt Copper Eagle in Nevada durchgeführt, die Bohrgenehmigung für das Kupferprojekt Cora in Arizona abgeschlossen und neue Projektmöglichkeiten besucht und ggf. Oberflächenproben entnommen werden.Die qualifizierte Person für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.(TSX-V: TWO) (OTC: AGLAF) (WKN: A2DR6E)T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Aktionärswert durch Explorationen und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.Im Namen des BoardsMark SaxonMark Saxon, President & CEO1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7info@t2metals.comt2metals.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie suchen, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, könnten, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken gehören Ungewissheiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!