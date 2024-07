COMEX-Gold bewegt sich im Wechselschritt

In den vergangenen zwei Wochen haben wir versucht, Sie auf eine Erholung des COMEX-Goldpreises vorzubereiten. Die saisonalen Trends und die wirtschaftliche Realität sollten im August und September zu einer Ausbruchsbewegung führen. Im Moment befinden wir uns jedoch noch im Juli und das übliche COMEX-Muster von "waschen und ausspülen" ist im Gange. Wenn Sie den Beitrag von letzter Woche verpasst haben, sollten Sie ihn jetzt lesen. Wir haben versucht, die Gründe für die Erwartung einer Spätsommerrally ausführlich darzulegen, und ich denke, wir haben ein überzeugendes Argument geliefert. Dieser Beitrag schloss jedoch mit einer Warnung, und diese Warnung scheint nun etwas vorauszusehen:"Der einzige Wermutstropfen könnte die aktuelle Struktur des Commitments-of-Traders-Berichts sein. Am 5. März meldeten die Großspekulanten eine Netto-Long-Position von 191.300 Kontrakten gegenüber einer Netto-Short-Position der Commercials von 206.800. Am 9. Juli hatten die Großspekulanten eine Netto-Longposition von 254.800 Kontrakten gegenüber einer Netto-Shortposition von 280.600 Kontrakten bei den Commercials. Auf absoluter Basis scheint die Positionierung ein wenig schwer zu sein. Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an, und zwar auf relativer Basis:1. Am 5. März waren die Großspekulanten netto 191.300 Kontrakte long, während die Gesamtzahl der offenen Kontrakte 471.616 betrug. Das sind 40,56%.2. Am 9. Juli waren die großen Spekulanten Netto-Longpositionen von 254.800 Kontrakten gegenüber einer Gesamtzahl offener Positionen von 516.324. Das sind 49,3%."Diese Kolumne wurde am vergangenen Montag, dem 15. Juli, geschrieben, und am Dienstag, dem 16. Juli, sah es so aus, als stünde der Preis kurz vor einem Ausbruch, da sowohl der Spot- als auch der Futurespreis von Gold auf einem neuen Allzeithoch schlossen. Während ich diese Zeilen am Montag, dem 22. Juli, schreibe, wissen wir alle, was dann geschah. Aber warum ist der Preis Ende letzter Woche gefallen? Ich glaube, wir können wieder einmal den Zweischritt der COMEX dafür verantwortlich machen, die Spekulanten bei steigenden Preisen anzulocken und sie dann bei niedrigeren Preisen wieder auszuspülen.Die einzige Möglichkeit, die Positionierung von Spekulanten und Banken wirklich zu messen, sind die wöchentlichen Commitment-of-Traders-Berichte, die von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erstellt werden. Diese Berichte werden jeden Dienstag bei COMEX-Schluss erhoben, aber die Daten werden erst drei Werktage später veröffentlicht. Dadurch ist der Bericht ziemlich veraltet und wirklich nur dann nützlich, wenn Sie Zugang zur Historie der Händlerpositionierung und der Preise haben - was ich zum Glück habe. Werfen wir also einen Blick auf diesen Verlauf und vergleichen ihn mit den Daten vom letzten Dienstag, dem 16. Auf der Goldseek-Website finden Sie den jüngsten Commitment-of-Traders-Bericht für COMEX-Gold:Das sind einige große Zahlen, die auf ein übermäßiges Interesse der Spekulanten am vergangenen Dienstag und dem jüngsten Preishoch hinweisen. Wie groß und wie übermäßig?• Die Brutto-Longposition der Großspekulanten belief sich auf 349.827 Kontrakte. Das letzte Mal, als ihre Position so groß war, fiel der COMEX-Goldpreis innerhalb der nächsten fünf Tage um 117 Dollar.• Die Netto-Longposition der Großspekulanten belief sich auf 285.024 Kontrakte. Als diese Position das letzte Mal so groß war, fiel der COMEX-Goldpreis innerhalb der nächsten fünf Tage um 134 Dollar.• Die Netto-Short-Position der Commercials lag bei 309.304 Kontrakten. Als diese Position das letzte Mal so groß war, fiel der Goldpreis an der COMEX innerhalb der nächsten fünf Tage um 122 Dollar.Wie zu erwarten, ist der COMEX-Goldpreis seit der Commitment-of-Traders-Umfrage am Dienstag, dem 16. Juli, um 80 Dollar gefallen. Was wird der Bericht dieser Woche zeigen, wenn er am Freitag, den 26. Juli, um 3:30 Uhr EDT veröffentlicht wird? Zweifelsohne werden Sie eine deutliche Reduzierung der Long-Positionen von Großspekulanten und der Short-Positionen von Unternehmen feststellen. So funktioniert das nun einmal.Und schließlich wären wir nachlässig, wenn wir nicht noch einmal die absichtliche Undurchsichtigkeit der Commitment-of-Traders-Berichte ansprechen würden. Warum ist es angesichts der unbegrenzten Einstellungs- und Rechenkapazitäten der Bundesregierung notwendig, die wöchentlichen Daten 74 Stunden lang zurückzuhalten? Glaubt wirklich jemand, dass es mehr als drei Arbeitstage dauert, bis die Daten zusammengestellt und in eine Tabelle eingegeben sind? Ja, die CFTC meldet Händlerdaten für alle Waren- und anderen Terminkontrakte, aber was soll's. Es gab nie eine vernünftige Erklärung dafür, warum die Behörde an der 74-stündigen Verzögerung festhält.Ein vernünftiger Mensch würde zu dem Schluss kommen, dass die 74-stündige Verzögerung vorsätzlich herbeigeführt wurde. Und warum nicht? Wäre es angesichts des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen der Positionierung der Händler und dem Preis nicht praktisch gewesen, am vergangenen Mittwoch, dem 17. Mai, zu wissen, dass die Positionierung der Händler einen solchen historischen Höchststand erreicht hatte? Die Kenntnis der Positionierung am Mittwoch hätte einem aufmerksamen Händler helfen können, den Kurseinbruch von 57 Dollar am Freitag, dem 19. Januar, zu vermeiden. Stattdessen wurde der Bericht zwei Stunden nach dem COMEX-Schluss am Freitag veröffentlicht, nachdem der gesamte Preisschaden bereits eingetreten war.Aber auch hier gilt wie immer: Es ist, wie es ist. Die Bullenmärkte an der COMEX für Gold (und Silber) haben sich seit Jahrzehnten nach dem gleichen Schema mit zwei Schritten vorwärts und einem Schritt zurück entwickelt, und dieses Schema wird zweifellos so lange fortbestehen, bis die digitale Derivat- und Reservebankwesenintrige endgültig versagt. Wir rechnen immer noch mit einer Spätsommerrally, aber in den nächsten Tagen sollten Sie mit einem stärkeren Preisdruck rechnen, da die Großspekulanten die August-Kontrakte auflösen und nur teilweise in den Dezember übertragen. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird ein "gewaschener und ausgespülter" Markt für den nächsten Anstieg bereit sein.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 23. Juli 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.