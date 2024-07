Sovereign Metals: Trockenabbau-Testlauf bei Pilotphasen-Testgrube erfolgreich abgeschlossen

Klassifikation Ressource Rutilgehalt Enthaltenes Rutil Graphitgehalt (TGC) (%) Enthaltenes Graphit

(Mio. t) (%) (Mio. t) (Mio. t)

angedeutet 1.200 1,0 % 12,2 1,5 % 18,0

vermutet 609 0,9 % 5,7 1,1 % 6,5

gesamt 1.809 1,0 % 17,9 1,4 % 24,4

- Trockenabbau-Testlauf in Pilotphase bestätigt, dass Kasiya mit herkömmlichen mobilen Baggern und Lkw effizient abgebaut werden kann, und zeigt betriebliche Alternativen im Rahmen von laufender PFS-Optimierungsstudie auf- Testgrube wie geplant und innerhalb von Zeitrahmen bis in Tiefe von 20 Metern abgebaut, wobei etwa 170.000 Kubikmeter ausgehoben wurden- Einfacher und effizienter Trockenabbau, da aufgrund von weicher, brüchiger Beschaffenheit des Erzkörpers Kasiya keine Bohrungen oder Sprengungen für den Abbau erforderlich sind- Mit Abraumverhältnis von 0 gewonnenes Erz wurde erfolgreich aufgehaldet, ohne dass es vor der Verwendung als Zufuhr für eine Aufbereitungsanlage gebrochen oder gemahlen werden musste- Hydraulische Abbau-Testläufe werden in kommenden Wochen beginnen, während Wasserspeicher mit 6 Millionen Liter Fassungsvermögen zurzeit zu 80 % gefüllt ist- Pilotphase wird im Rahmen von laufender PFS-Optimierungsstudie unter Leitung von technischem Komitee von Sovereign / Rio Tinto fortgesetzthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76353/240725_Sovereign_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Pilotphasen-Testgrube Kasiya bis in Tiefe von 20 Metern abgebaut Sovereign Metals Ltd. (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Trockenabbau-Testlauf mit einer Testgrube, die im Rahmen des laufenden Pilotabbau- und Landsanierungsprogramms (Pilotphase) beim unternehmenseigenen Rutil-Graphit-Projekt Kasiya (Kasiya) in Malawi erfolgreich ausgehoben wurde, nun abgeschlossen ist.Die Testgrube umfasst das geplante Gebiet mit einer Größe von 120 mal 110 Metern und wurde bis in eine Tiefe von 20 Metern durch das verwitterte Erz bei Kasiya ausgehoben. Dies bestätigt, dass das Erz von Kasiya mit herkömmlichen Trockenabbautechniken und einer einfachen mobilen Baggerflotte effizient abgebaut werden kann. Die Grube ist über eine 10 Meter breite Rampe zugänglich, die in einem geeigneten geotechnischen Winkel angelegt wurde.Managing Director Frank Eagar sagte: Die Fertigstellung der Testgrube in diesem Umfang stellt einen bedeutsamen Erfolg dar. Die dabei gesammelten Abbau-, hydrologischen und geotechnischen Daten sind von unschätzbarem Wert für unser Verständnis des Erzkörpers und die Einfachheit eines potenziellen Trockenabbaubetriebs bei Kasiya. Wir freuen uns nun auf die nächsten Schritte der Pilotphase, einschließlich des hydraulischen Abbau-Testlaufs, der Zyklonabscheidung des Erzes, des Rückversatzes der Testgruben sowie der Bodensanierung.Die Trockenabbauflotte für die Testgrube bestand aus vier Baggern, 20 Lkw und einer Hilfsflotte, einschließlich zweier Bulldozer und eines Motorplanierers. Die Saprolithmineralisierung bei Kasiya ist weitestgehend homogen und weist in der gesamten Mineralressourcenschätzung von 1,8 Milliarden Tonnen relativ einheitliche physikalische Eigenschaften auf. Die in der Pilotphase gesammelten Daten bestätigten, dass vor der Aufhaldung des Materials für die Verarbeitung zu Rutil- und Graphitprodukten kein Bohren, Sprengen, Brechen, Mahlen oder Zerkleinern erforderlich ist, was auf potenziell niedrigere Abbaukosten und einen geringeren CO2-Fußabdruck gegenüber Hartgesteinslagerstätten hinweist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76353/240725_Sovereign_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Abbau und Front-End-Verarbeitung bei Kasiya gegenüber vergleichbaren Hartgesteinslagerstättenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76353/240725_Sovereign_DEPRcom.003.pngAbbildungen 3 und 4: Einfache Baggerflotte beim Abbau der TestgrubeIm Rahmen des Testgrubenprogramms wurden etwa 170.000 Kubikmeter Material abgebaut. Im Dauerbetrieb sollen jährlich 24 Millionen Tonnen Material abgebaut werden. Das Material der Testgrube wird vor Ort mit Zyklonabscheidern für Ablagerungstestarbeiten aufbereitet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76353/240725_Sovereign_DEPRcom.004.jpegAbbildung 5: Trockene Anlagenzufuhr, die ohne Brechen oder Mahlen aufgehaldet wurdehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76353/240725_Sovereign_DEPRcom.005.jpegAbbildung 6: Der Wasserspeicherteich der Pilotphase ist fast voll; im Hintergrund die Demonstrationsgruben für die SanierungDie primäre Grube wird mit trockenem Material rückversetzt, während das Material aus dem hydraulischen Abbau zur Aufschüttung der Sanierungsgruben im Rahmen der Sanierungsphase verwendet wird.Ein temporärer Wasserspeicherteich wurde mit natürlichem Ton aus dem Aushubmaterial angelegt und abgedichtet, sodass die Verwendung einer herkömmlichen Kunststoffverkleidung auf ein Minimum reduziert wurde. Der Teich wird über acht Bohrlöcher gefüllt, die Wasser an den Standort liefern, und nähert sich seinem Fassungsvermögen von 6 Millionen Litern. Das Wasser aus dem Speicherteich wird zunächst für die hydraulische Abbauphase verwendet werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76353/240725_Sovereign_DEPRcom.006.pngAbbildung 7: Standort der Pilotphase, Ende Juli 2024Die Pilotphase ist ein wesentlicher Bestandteil der Optimierungsstudie von Kasiya. Die in der Pilotphase gewonnenen empirischen Daten dienen der Ermittlung optimaler Ansätze für Aushub, Materialhandhabung, Verarbeitung, Rückversatz und Sanierung des Projekts. Die Pilotphase wird auf einem 9,9 Hektar großen Standort durchgeführt und umfasst die folgenden Aktivitäten:1. Testgrube: Eine Testgrube von 120 mal 110 m, die bis in eine Tiefe von 20 m ausgehoben wird, um die Optimierung der hydraulischen und trockenen Aushubmethoden zu ermöglichen.2. Halden: Das ausgehobene Material wird vorübergehend auf 4 Halden gelagert, nämlich das gesamte trockene Abbaumaterial, nasser Schlamm (in einem Teich) und zwei Sandfraktionen aus dem hydraulischen Abbau.3. Rückversatz und Planierung: Das Material wird wieder in die Grube eingebracht und alle Bereiche werden planiert.4. Demonstration der Sanierung: Sovereign wird acht kleine Demonstrationsgruben mit einer Gesamtfläche von 100 mal 130 m anlegen. Diese werden für die Wasserspeicherung, die Lagerung von ausgehobenem Material sowie für die Demonstration unterschiedlicher Sanierungsverfahren genutzt werden.5. Vorübergehende Lagerbereiche: Vier Bereiche werden als vorübergehende Lagerbereiche, Büros und damit in Zusammenhang stehende Infrastruktur genutzt.6. Kommunikation: Die Pilotphase dient der Aufklärung der Interessensvertreter des Projekts. Zu diesem Zweck wird Sovereign eine Reihe von Besichtigungen und Konsultationen mit den Interessensvertretern durchführen.Das Ziel von Sovereign besteht darin, das Land nach dem Abbau so wiederherzustellen, dass die gleichen oder bessere Ernteerträge erzielt werden als bei der bisherigen Landnutzung. Die Pilotphase wird den lokalen Gemeinden die erfolgreiche Sanierung von Land für die landwirtschaftliche Nutzung nach dem Abbau verdeutlichen. Die Landsanierung wird ein wesentlicher Bestandteil der laufenden Optimierungsstudie sein. Die Ergebnisse werden es Sovereign außerdem ermöglichen, die optimalen Aushub- und Rückversatzmethoden zu ermitteln, was wichtige Informationen für die bevorstehende endgültige Machbarkeitsstudie liefern wird.Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, sind einer Meldung vom 5. April 2023 mit dem Titel Kasiya Indicated Resource Increased by over 80% entnommen, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sie basieren auf Informationen, die von Herrn Richard Stockwell, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG) ist, zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Stockwell ist einer der Geschäftsführer von Placer Consulting Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Sovereign bestätigt, dass: a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Meldung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die Informationen in der ursprünglichen Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die relevanten Ergebnisse der sachkundigen Personen in dieser Präsentation präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Meldung nicht wesentlich geändert wurden.Frank Eagar (Südafrika/Malawi)Managing Director+27 21 065 1890Sam Cordin (Perth)Business Development+61(8) 9322 6322Sapan Ghai (London)CCO+44 207 478 3900Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!