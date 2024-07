Gold und die kommende Hyperinflation

Der entscheidende Punkt, den die Anleger jetzt begreifen müssen, ist, dass wir uns in einem "risikofreudigen" Umfeld befinden, das wohl auf unbestimmte Zeit anhalten wird - zumindest bis zum Ende dieses Jahres. Der Grund dafür ist einfach. Angesichts untragbarer Schulden werden die Regierungen in aller Welt den Weg des geringsten Widerstands einschlagen, d. h. die Geldschöpfung in immer größerem Umfang fortsetzen, um die Risse zu überdecken und die Dinge am Laufen zu halten.Diese Politik erleichtert auch ein Hauptziel der Zentralbanken, die die wahren Regierungen der Welt sind, nämlich den Vermögenstransfer von der Unter- und Mittelschicht hinauf zu den Superreichen an der Spitze der Pyramide fortzusetzen - es sind die Superreichen, die von den gestützten Anleihemärkten und den hohen und steigenden Aktienmärkten profitieren, während die Rechnung dafür über eine immer weiter steigende Inflation an den Mann auf der Straße weitergegeben wird.Ein weiterer wichtiger Punkt, den man verstehen muss, ist, dass der Aktienmarkt nicht mehr mit der Realwirtschaft in Verbindung steht. Es gab eine Zeit, in der ein fallender Aktienmarkt einen Abschwung in der Wirtschaft oder eine Depression ankündigte. Heute befinden wir uns in einer Situation, in der sich die Wirtschaft im freien Fall befindet, die Aktienmärkte jedoch immer neue Höchststände erreichen. Der Grund dafür ist einfach: Der Aktienmarkt ist jetzt von der Liquiditätsbeschaffung durch die Fed oder andere Zentralbanken abhängig und kümmert sich nicht um die Wirtschaft.Langfristig ist dies natürlich unhaltbar - es kann nicht sein, dass die Verschuldung ewig exponentiell ansteigt, denn irgendwann geht sie in die Vertikale, weil riesige Mengen neuer Schulden gemacht werden müssen, nur um die bestehenden Schulden zu bedienen, und das ist vor allem dann der Fall, wenn die Zinssätze bei etwas anderem als Null (oder negativ) liegen, wie es jetzt der Fall ist. Die Schuldenexpansion ist bereits vertikal, da die Fed alle 100 Tage neue Schulden in Höhe von einer Billion Dollar macht.Das bedeutet, dass wir auf dem besten Weg zu einer Hyperinflation sind, wenn sie diese nicht eindämmt, und das wird sie nicht und kann sie nicht, denn wenn sie es versucht, wird sie den größten Zusammenbruch / die größte Implosion in der Geschichte der Welt auslösen, und wir befinden uns bereits in einer inflationären Depression, die in eine hyperinflationäre Depression übergehen wird. Wenn das passiert, werden alle Papierwerte wertlos werden, was eigentlich ein großartiger Weg ist, um das Schuldenproblem zu lösen - machen Sie Geld wertlos, drucken Sie, sagen wir, 1000 Billionen Dollar, und sagen Sie dann: "Ich habe eine gute Nachricht - hier ist das Geld, das ich Ihnen schulde, eine Schande, dass man damit nichts kaufen kann."Die Mächtigen wissen, dass dies geschehen wird und dass es nicht nur unvermeidlich ist, sondern dass sie es so geplant haben. Deshalb hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) diese berüchtigte Anzeige geschaltet, in der es heißt: "Sie werden nichts besitzen und glücklich sein." Was soll ein Anleger also tun? Wenn das System schließlich in die Luft fliegt, entweder durch ein deflationäres schwarzes Loch, wenn der Geldhahn zugedreht wird, oder durch Hyperinflation, wird die einzige Möglichkeit, das Vermögen und den Reichtum, den man hat, zu bewahren, der Besitz von Sachwerten oder Dingen mit einem echten inneren Wert sein, wie Sammlerstücke, Land, Gold und Silber und Rohstoffe im Allgemeinen.Währungen, Schuldtitel und alles Geld, das nicht in Sachwerten angelegt ist, werden wertlos. Die Gesetze wurden so geändert, dass die größten Akteure, wie z. B. die Tier-1-Banken, im Falle einer Liquidation den ersten Zugriff auf die Vermögenswerte haben und der Rest der Gläubiger "in die Röhre gucken kann". Dies wird im Detail in "The Great Taking" beschrieben, das ein integraler Bestandteil von "The Great Reset" sein wird, der darauf abzielt, ein modernes globales Feudalsystem einzuführen.Wenn die erwartete Hyperinflation näher rückt, werden Gold und Silber natürlich ganz oben in den Charts auftauchen, und sie werden mit Sicherheit der beliebteste Vermögenswert sein. Kryptowährungen könnten ebenfalls gut abschneiden. Bis wir jedoch an diesem Punkt ankommen, befinden wir uns immer noch im "risikofreudigen" Modus, was bedeutet, dass es in Ordnung ist, weiterhin auf den Aktienmarkt zu setzen, wobei zu bedenken ist, dass dieser nach seinem jüngsten großen Anstieg eine Art Korrektur gebrauchen könnte.Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Gold und Silber in dieser Zeit zwar "die zweite Geige" gegenüber den bevorzugten KI- oder Tech-Aktien spielen können, dass sie aber wahrscheinlich nicht schlecht abschneiden werden, weil die Inflation bereits so stark in das System integriert ist, dass sie steigen müssen, um dies widerzuspiegeln, und da die Märkte viele künftige Entwicklungen bereits Monate im Voraus einkalkulieren, kann man davon ausgehen, dass Gold und Silber sowie die Edelmetallaktien vor dem Einsetzen der Hyperinflation erheblich an Wert gewinnen werden.Nun werden wir uns einen sehr langfristigen Goldchart ansehen, der einige sehr wichtige Punkte sehr deutlich macht. Der folgende Chart zeigt den Goldpreis seit Beginn des großen Bullenmarktes der 2000er Jahre. Der erste wichtige Punkt ist, dass der Goldpreis von seinem Höchststand im Jahr 2011 bis Anfang dieses Jahres kaum Fortschritte gemacht hat, weil sich im Anschluss an den großen Bullenmarkt der 2000er Jahre ein riesiges Konsolidierungsmuster herausgebildet hat, das dazu diente, den Bullenmarkt zu konsolidieren/zu korrigieren, und es ist nun offensichtlich, dass diese Konsolidierung die Form eines riesigen Cup-&-Handle-Konsolidierungsmusters angenommen hat.Manche nennen es ein Schulter-Kopf-Schulter-Fortsetzungsmuster, und obwohl es auch einige Merkmale eines solchen Musters aufweist, ist das sehr starke Volumen bei der Rally zur Bildung der rechten Seite des Cups die klassische Signatur eines Cup-&-Handle-Musters, insbesondere da das Volumen mit der Bildung des Handles nachgelassen hat. Es ist auch interessant zu beobachten, wie sich der Trend des Goldpreises im Laufe vieler Jahre oberhalb einer riesigen, schalenförmigen Trendlinie allmählich von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend verwandelt hat, was bullisch ist.Der nächste wichtige Punkt ist, dass in diesem Frühjahr ein großer Ausbruch stattgefunden hat, und das erhöhte Volumen dieses Ausbruchs ist ein Zeichen dafür, dass er echt ist. Dies ist daran zu erkennen, dass der Kurs über die obere Begrenzung des Cups und des Handles nach oben und gleichzeitig über den Widerstand an der oberen Begrenzung des Handles ausgebrochen ist.