T2 Metals unterzeichnet Bohrvertrag für das Kupfer-Zink-Projekt Sherridon, Manitoba

Vancouver, British Columbia - 30. Juli 2024 / IRW-Press / T2 Metals Corp. ("T2" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TWO) (OTCQB: AGLAF) (WKN: A2DR6E) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Quesnel Bros. Diamond Drilling Ltd (QB Drilling) für mindestens 3500 Meter Kernbohrungen auf dem Kupfer-Zink-Projekt Sherridon im Bezirk Flin Flon - Snow Lake im Westen von Manitoba unterzeichnet hat. Das Programm wird mehr als 20 Bohrungen umfassen und ist das größte Programm auf dem Projekt seit mehr als 12 Jahren. Die Vorbereitungen für die Bohrungen sind weit fortgeschritten und der Start wird für Mitte August erwartet.Sherridon ist ein hochgradiges vulkanogenes Massivsulfidprojekt (VMS) mit bestehenden historischen Kupferressourcen in einer infrastrukturreichen Lage. Zu den Zielen des bevorstehenden Programms gehören eine oberflächennahe, hochgradige Goldmineralisierung, Ziele in Fallrichtung der historischen Ressourcen und neue Ziele, die durch die Integration von Geologie und Geophysik identifiziert wurden.Zu den wichtigsten Merkmalen des Projekts Sherridon gehören:- Hochgradige historische Kupfer- und Zinkproduktion von einem Erzkörper mit einer Streichenlänge von etwa 2 km. Die Produktion belief sich auf 7,74 Millionen t mit 2,46 % Cu, 2,84 % Zn, 0,6 g/t Au und 33 g/t Ag (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022).- Historische Ressourcen gemäß NI 43-101, die im Jahr 2010 berechnet wurden und 362 Millionen lbs Kupfer, 470 Millionen lbs Zink, 0,22 Millionen oz Gold und 4,5 Millionen oz Silber umfassen (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022).- Jüngste Bohrergebnisse, die hochgradiges Gold im Nebengestein außerhalb des Kupfer-Zink-Massivsulfids zeigten, einschließlich 4,50 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au und 138,8 g/t Ag aus 38,0 m;- Ein großes Alterationssystem und eine Streichlänge von mehr als 30 km des mineralisierten Zielhorizonts, der zahlreiche Massivsulfidlagerstätten und -vorkommen enthält. VMS-Systeme im Distrikt Flin Flon - Snow Lake sind in Fallrichtung ebenso aussichtsreich wie in Streichrichtung. Bei Sherridon reichen nur wenige Bohrungen bis unterhalb von 150 m Tiefe.- Hervorragende Unterstützung durch die First Nations, was durch die Unterzeichnung eines Explorationsabkommens mit der Kiciwapa Cree Nation im Jahr 2023 sowie den Erhalt einer Auszeichnung für Versöhnungsbemühungen durch die Manitoba Prospectors and Developers Association im Jahr 2024 belegt wird, und- Starke Unterstützung durch die Provinz, die durch den Erhalt von Zuschüssen in Höhe von mehr als 500.000 $ aus dem Manitoba Mineral Development Fund (MMDF) in den letzten 12 Monaten verdeutlicht wird.Mark Saxon, CEO von T2 Metals Corp., sagte: Ein umfangreiches Bohrprogramm im VMS-Camp Sherridon ist längst überfällig. Bevor sich T2 Metals mit dem Projekt befasste, lag es mehr als ein Jahrzehnt lang brach, obwohl es dort in der Vergangenheit eine beträchtliche Produktion und mehrere Prospektionsgebiete mit hochgradiger Cu-Zn-Mineralisierung gab. Die hohen Goldgehalte, die im Rahmen unseres Programms 2023 durchteuft wurden, zeigen deutlich, welche Möglichkeiten die Bohrungen eröffnen können. In Zusammenarbeit mit den Kiciwapa Cree freuen wir uns darauf, die Entdeckungs- und Erschließungsarbeiten in Angriff zu nehmen.Darüber hinaus freut sich T2 Metals bekannt zu geben, dass das Unternehmen Integral Wealth Securities Limited (Integral) beauftragt hat, Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu erbringen.Integral wird die Aufrechterhaltung eines aktiven und geregelten Handels der Wertpapiere von T2 Metals auf dem Markt unterstützen. Als Gegenleistung für die von Integral erbrachten Dienstleistungen zahlt das Unternehmen an Integral eine monatliche Gebühr in Höhe von 6.000 $ für eine Mindestlaufzeit von drei Monaten, die danach verlängert werden kann. Das Unternehmen und Integral sind unabhängig voneinander und unverbundene Unternehmen. Integral wird keine Aktien oder Optionen als Vergütung erhalten. Das für das Market-Making verwendete Kapital wird von Integral zur Verfügung gestellt.Integral Wealth Securities Limited ist ein unabhängiger Investmenthändler mit CIRO-Lizenz, der in den Bereichen Market-Making, Investmentbanking und Vermögensverwaltung tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto und verfügt über neun Niederlassungen in ganz Kanada. Die FINRA-zugelassene US-Broker-Dealer-Tochtergesellschaft des Unternehmens, Integral Wealth Securities LLC, hat ihren Sitz in Malvern, Pennsylvania, und bietet Investmentbanking- sowie Privatplatzierungsdienste an.Die qualifizierte Person für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Shareholder Value durch Explorationen und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.Im Namen des Boards,Mark SaxonMark SaxonPresident & CEOFür weitere Informationen kontaktieren Sie:t2metals.com1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7info@t2metals.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie suchen, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, könnten, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken gehören Ungewissheiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!