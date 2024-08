Silber im Angebot...

Es sieht nun so aus, als hätte Silber nach seinem starken Anstieg im Frühjahr eine klassische 3-Wellen-Korrektur von seinen Mai-Höchstständen abgeschlossen. Auf dem jüngsten 6-Monatschart können wir sehen, dass es einem klassischen Elliott-Wellenmuster zu entsprechen scheint, das aus 5 Wellen nach oben in Richtung des primären Trends besteht, wie nummeriert, gefolgt von einer 3-Wellen-Korrektur oder -Reaktion, auf die nach Abschluss eine weitere Serie von Aufwärtswellen folgt.Die Korrekturphase gilt als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen - zwar könnte der Kurs kurzfristig weiter in Richtung der in der Nähe des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts angezeigten Unterstützungsmarke zurückkehren, was keinen technischen Schaden verursachen würde, doch das Gesamtmuster ist stark, und angesichts der Tatsache, dass wir bald in eine für die Edelmetalle saisonal günstige Jahreszeit eintreten, besteht eine gute Chance, dass er nicht viel weiter zurückgehen wird, wenn überhaupt.Der Durchbruch der Unterstützung am letzten Donnerstag (25. Juli) wird einige Anleger aufgeschreckt und Stopps ausgelöst haben und könnte sich als eine Art "Kopfnuss" erweisen, die häufig einem größeren Anstieg vorausgeht. Die Dynamik, die hier im Spiel ist, besteht darin, dass das "Big Money" den Preis durch eine Unterstützungsmarke drückt, um die Stopps auszulösen, und dann die ausgespuckten Bestände vor einem erneuten Anstieg wieder einsammelt. Wenn dies der Fall ist, dann ist das natürlich sehr bullisch.Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass es kurzfristig noch etwas weiter abwärts geht, lautet die wichtigste Botschaft hier, dass sich Silber nun wieder im Kaufbereich befindet und ein größerer Anstieg bis weit über die Mai-Höchststände bevorsteht.© Clive MaundDer Artikel wurde am 29. Juli 2024 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.