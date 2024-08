Chinesische Zentralbank hat Goldkäufe im Mai nicht eingestellt

In diesem Artikel wird analysiert, wie die chinesische Zentralbank (PBoC) in London Gold von westlichen Bullionbanken kauft. Da die Bullionbanken den Goldtransport für die PBoC übernehmen, werden die Sendungen von London nach Peking in den britischen Zolldaten offengelegt. Aus den Zolldaten geht hervor, dass die PBoC im Mai - als sie dem Markt mitteilte, dass sie ihre Käufe einstellte - weiterhin Gold kaufte, und zwar in Höhe von 53 Tonnen. Die PBoC erklärte, sie habe die Käufe eingestellt, um den Goldpreis zu dämpfen, damit sie mehr Gold erwerben könne.Vor einigen Monaten habe ich festgestellt, dass das Angebot auf dem chinesischen Goldmarkt die Nachfrage übersteigt. Bei meiner Untersuchung dieser Anomalie fand ich Indizien, die mich zu dem Schluss brachten, dass der Überschuss in 400-Unzen-Barren aus dem Vereinigten Königreich importiert und von der PBoC heimlich beschafft wird. Bevor wir das Ganze zusammenfügen können, sollten wir einige der Mechanismen des globalen Goldmarktes durchgehen.In den globalen Zolldaten - offiziell International Merchandise Trade Statistics (IMTS) genannt - wird alles Gold als "nicht monetär" ausgewiesen, d. h. es befindet sich nicht im Besitz einer Währungsbehörde wie einer Zentralbank. Im IMTS-Regelwerk der Vereinten Nationen heißt es, dass die Zolldaten monetäres Gold ausschließen: "Da monetäres Gold als finanzieller Vermögenswert und nicht als Ware behandelt wird, sollten Transaktionen, die sich darauf beziehen, aus der internationalen Warenhandelsstatistik ausgeschlossen werden."Jemand, der mit der Materie vertraut ist, es aber vorzieht, anonym zu bleiben, teilte mir jedoch mit, dass sich die Daten über die Ein- und Ausfuhr von Gold auf Währungsgold beziehen können. In der Regel kaufen die Zentralbanken Gold von westlichen Bullionbanken, die den Transport und die Versicherung des Metalls übernehmen. In dem Moment, in dem diese Banken das Gold aus dem Vereinigten Königreich verschiffen, handelt es sich also um nicht-monetäres Gold, aber wenn es in China ankommt, wird es monetarisiert (wechselt den Besitzer) und in die Tresore der Zentralbank, vermutlich in Peking, gebracht.Die Ausfuhren aus dem Vereinigten Königreich erfolgen hauptsächlich über den Großhandelsmarkt in London, wo praktisch alle gehandelten Barren 400 Unzen wiegen. Der Einzelhandelsmarkt in Großbritannien, auf dem kleinere Barren gehandelt werden, ist im Vergleich dazu blass, und die Verarbeitungsindustrie im Vereinigten Königreich ist relativ klein. Das Herzstück des chinesischen Goldmarktes, der die Freihandelszonen (FTZ) ausschließt, ist die Shanghai Gold Exchange (SGE), an der vor allem Goldbarren mit einem Gewicht von 1 kg gehandelt werden.Der private Sektor in China handelt mit 1-Kg-Barren über die SGE, während die Zentralbank "große Barren" (400-Unzen-Barren) im Ausland kauft. Da alles Gold an der SGE in Yuan gehandelt wird, kann die PBoC ihre internationalen Reserven nur diversifizieren, indem sie Gold im Ausland mit Dollar oder anderen Devisen kauft. Abgesehen von der Logik gibt es mehrere Quellen, die deutlich gemacht haben, dass die PBoC kein Gold über die SGE kauft. So zum Beispiel der World Gold Council (WGC, Seite 9), die SGE (Seite 4), und ein ehemaliger Goldhändler einer chinesischen Staatsbank hat es mir persönlich bestätigt.Die SGE nimmt den Löwenanteil des gesamten Goldhandels auf dem chinesischen Privatmarkt ein. Es gibt Regeln und Anreize, die das meiste Angebot - Importe, inländische Minenproduktion und recyceltes Metall - in Richtung der SGE lenken, die aus Liquiditätsgründen die meiste Nachfrage auf sich zieht. Daher wird das aus den SGE-Tresoren abgezogene Gold häufig als Indikator für die chinesische Großhandelsnachfrage verwendet. In einer Formel: SGE-Entnahmen = Nettoimport + inländische Minenproduktion + recyceltes MetallVor 2022 hielten sich Goldangebot und -nachfrage auf dem chinesischen Markt die Waage. Die SGE-Entnahmen waren in unterschiedlichem Maße immer höher als die Nettoeinfuhr plus die inländische Minenproduktion, wobei die Differenz das über die zentrale Börse recycelte Gold war. Wenn es stimmt, dass die Bullionbanken Gold nach China liefern, das in den Zolldaten als nicht monetäres Gold ausgewiesen ist und nicht in das SGE-System einfließt, würde es eine Diskrepanz zwischen dem offensichtlichen chinesischen Goldangebot und den SGE-Abnahmen geben. Denn es würde mehr Gold nach China geliefert als über das SGE verkauft.In einer Formel: SGE-Entnahmen < Nettoimport + inländische Minenproduktion + recyceltes Metall