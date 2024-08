Geduldig bleiben!

Der Goldpreis hat in letzter Zeit ein Allzeithoch erreicht, während der Silberpreis nachgegeben hat. Jetzt befinden sich die weltweiten Aktienmärkte in Aufruhr, während sich ein neuer Krieg im Nahen Osten abzeichnet. Ist es an der Zeit zu kaufen? Ist es an der Zeit zu verkaufen? Vielleicht. Aber manchmal ist es das Beste, gar nichts zu tun.Während ich diese Zeilen am Montag, dem 5. August, schreibe, scheint die ganze Welt in Aufruhr zu sein. Diese Art von Situation ist normalerweise ziemlich gut für die Edelmetalle, zu denen wir gleich kommen werden. Doch zunächst einmal sollten wir uns vor Augen führen, was in der Welt vor sich geht, bevor wir entscheiden, ob wir die derzeitige Volatilität zu unserem Vorteil nutzen wollen oder nicht.Die Hauptsorge gilt heute der globalen Liquidität und den Nachschussforderungen. Ähnlich wie 2008 stürzen die globalen Aktienmärkte ab, da die Liquiditätsanforderungen zu fast panikartigen Verkäufen führen. Was ist die Ursache dafür? Vor einigen Tagen hat die Bank of Japan ihre jahrzehntelange Politik der Null- bzw. Negativzinsen aufgegeben und ihren Leitzins auf 0,15% knapp über Null angehoben. Für das bloße Auge mag dies nicht viel erscheinen, aber die Auswirkungen auf den "globalen Yen-Carry-Trade" waren erheblich.Was ist der "globale Yen-Carry-Trade"? Kurz gesagt handelt es sich dabei um eine einfache Liquiditätsquelle für Händler, um ihre Positionen aufzublähen und zu hebeln. Eine erzwungene Auflösung dieser Hebelwirkung ist der Grund für die Verkäufe. Um Zeit zu sparen, hier eine kurze und einfache Erklärung von X-User Adam Khoo, wie der Carry Trade funktioniert:"Der starke Anstieg des JPY/USD verursacht eine massive Auflösung von Yen-Carry-Trade-Positionen und trägt zum starken Rückgang der US-Aktien bei. Für diejenigen, die nicht verstehen, wie dies funktioniert, eine kurze Erklärung:1) Viele Händler liehen sich japanische Yen (JPY) zu niedrigen Zinssätzen, konvertierten sie in USD und nutzten sie zum Kauf von US-Aktien.2) Nun, da die Bank of Japan (BOJ) die Zinssätze anhebt, hat der JPY gegenüber dem USD deutlich zugelegt.Jetzt sitzen diese Händler in der Klemme. Sie müssen nicht nur höhere Zinsen für die geliehenen JPY zahlen, sondern sehen sich nun auch mit enormen Devisenverlusten konfrontiert. Die USD-Anlagen, die sie halten, reichen möglicherweise nicht aus, um die geliehenen JPY zurückzuzahlen.3) Dies führt zu einer massiven Auflösung dieser Handelspositionen. Händler, die mit großen Verlusten und Nachschussforderungen konfrontiert sind, verkaufen ihre US-Aktien, um USD zu beschaffen, konvertieren zurück in JPY und zahlen ihre Kredite zurück.4) Dies kann den Verkaufsdruck auf US-Aktien verstärken und kurzfristig zu noch stärkeren Kursverlusten führen. Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten und die politische Unsicherheit in den USA tragen ebenfalls zu Angst und Panik bei."Alles, was angeboten wird, wird in der Anfangsphase dieser Art von Rückabwicklung verkauft. Dies gilt für COMEX Digital Gold und COMEX Digital Silber, die beide 23 Stunden am Tag gehandelt werden und während ich schreibe, stark gefallen sind. Die weltweiten Aktienmärkte sind ebenfalls rückläufig, der S&P 500 ist um etwa 130 Punkte gefallen. Auch hier gilt: Wenn in Zeiten dringenden Liquiditätsbedarfs ein Angebot vorliegt, wird es verkauft - unabhängig von den Fundamentaldaten.Jetzt stellt sich die Frage: Ist das ein Ende? Könnte es sein, dass wir die Tiefststände der Woche sehen, und werden sich alle Märkte schnell wieder erholen? Möglicherweise. Vielleicht aber auch nicht. Im Jahr 2008 führte eine ähnliche erzwungene Auflösung von fremdfinanzierten Positionen zu einem Markteinbruch, der die Lebensfähigkeit des gesamten Finanzsystems bedrohte. So weit sind wir natürlich noch nicht, aber man darf nichts für selbstverständlich halten.Einige werden öffentlich nach einer sofortigen und "dringenden" Senkung des Leitzinses schreien, um diese Situation zu beheben. Während jede plötzliche Zinssenkung zu einem schnellen Aufschwung an den Märkten führen könnte, wäre eine Zinssenkung in Wirklichkeit vielleicht die schlechteste Option für die Fed. Und warum? Wiederum wird diese Situation durch einen erstarkenden Yen verursacht, und eine US-Zinssenkung würde wahrscheinlich den Dollar schwächen und den Yen noch stärker machen. Ups. Seien Sie also vorsichtig, was Sie sich in Bezug auf die Fed wünschen.Die andere große Sorge in dieser Woche hat mit der Geopolitik zu tun. Während ich diese Zeilen schreibe, steht der Nahe Osten am Rande eines Krieges. Anders als im April letzten Jahres, als sich der Iran und Israel einen eher symbolischen Raketenbeschuss lieferten, droht jetzt ein Krieg, wie ihn die Region seit 1973 nicht mehr erlebt hat. Vielleicht werden sich die Weltmärkte stabilisieren, wenn die Sorgen um den Carry-Trade nachlassen, aber was passiert, wenn ein Krieg im Nahen Osten zu einer Schließung der Straße von Hormuz und des Suezkanals führt?Vielleicht ist dies eine gute Woche, um sich einfach zurückzulehnen und zu beobachten. Es gibt ein altes Börsensprichwort, das besagt, dass man genau das Richtige tut, wenn man geduldig abwartet, und das scheint heute durchaus angebracht. Ich zweifle zwar nicht daran, dass all diese aktuellen Ereignisse später in diesem Jahr zu deutlich höheren Edelmetallpreisen führen werden, aber es ist unmöglich zu wissen, wie sich die Preise in den nächsten Tagen entwickeln werden.Und Preischarts sind in solchen Situationen nur wenig hilfreich. Ich persönlich habe auf einen Rückgang auf 2.400 Dollar bei Gold und 26,50 Dollar bis 27,00 Dollar bei Silber gewartet. Aber hier sind wir nun - wir haben diese Werte heute Morgen erreicht - und ich unternehme nichts. Zumindest jetzt noch nicht. Die Ungewissheit zu Beginn dieser volatilen Woche ist einfach zu groß.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass meine persönliche Haltung zu diesem Zeitpunkt darin besteht, abzuwarten, zu beobachten und zu lernen. Auch hier gilt: All diese Ereignisse sowie die sich rapide abschwächende US-Wirtschaft werden Bedingungen schaffen, unter denen die Gold- und Silberpreise bald wieder anziehen werden. Bald. Aber vielleicht noch nicht jetzt. Schauen Sie nächste Woche wieder vorbei und wir werden sehen, ob die Dinge besser geworden sind... oder schlechter.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 6. August 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.