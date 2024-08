Das Land der untergehenden Sonne

gekennzeichnet durch die rasche Beschleunigung der Vermögenspreise und eine überhitzte Wirtschaftstätigkeit sowie eine unkontrollierte Ausweitung der Geldmenge und der Kredite. Genauer gesagt: Übermäßiges Vertrauen und Spekulationen mit Vermögenswerten und Aktienkursen standen damals in engem Zusammenhang mit einer exzessiven Politik der Geldlockerung."







Von 1992 bis 2018 stagnierten die Grundstückspreise in Japan in einer Ära, die als "Das verlorene Jahrzehnt" bezeichnet wird, da eine Bank nach der anderen von der Bank of Japan gerettet werden musste. Der Nikkei-225-Index fiel bis 2003 von knapp 40.000 auf unter 10.000, als die Exzesse der lockeren Geldpolitik und der ungezügelten Kreditschöpfung langsam und qualvoll wieder rückgängig gemacht wurden, so dass Hunderttausende von Anlegern mittellos zurückblieben, aber, was noch wichtiger ist, sich fast zwei Jahrzehnte lang vor japanischen Aktien hüteten.







Zurück zu den späten 80er Jahren und den Nikkei-Put-Optionsscheinen. Sie kosteten 2,50 Dollar je Optionsschein, und ich platzierte einen ganzen Haufen davon bei Kunden, nachdem ich einem Seminar eines Finanzplaners zugehört hatte, der am Küchentisch die Tugenden des Besitzes "aller japanischen Dinge" erläuterte, während er jedes erdenkliche Gadget und Spielzeug vorführte, das damals die Wut der ADHS-geplagten Jugend war.



Er zeigte der Menge ein Bild seines neuen Honda Civic und dann ein weiteres Bild seines Kawasaki-Motorrads und forderte alle auf, den japanischen Fonds zu kaufen, der sich seit 1970 verzehnfacht hatte. Es war genau die Erzählung, der ich zugehört habe, nur dass es im Jahr 2024 nicht mehr um Japan, sondern um künstliche Intelligenz geht. So wie Sony im Jahr 1990 auf Perfektion getrimmt war, ist Nvidia Corp. auf Perfektion im Jahr 2024 getrimmt - oder war es zumindest. Tatsächlich befinden sich die Aktien nun offiziell in einem Bärenmarkt, mit einem Rückgang von über 24% im Tief der Woche.



1 23> weiter



In den späten 1980er Jahren, als ich bei Midland-Walwyn Capital mit Wertpapieren hausieren ging, beobachtete ich mit Erstaunen, wie ein paar ehemalige Gundy-Fachleute ein Produkt namens "Nikkei Put Warrants" entwickelten und begannen, es als neue Emission für Kunden und natürlich für den Prop Desk der Firma zu vermarkten.Japan befand sich seit den 70er Jahren in einem weltweiten Aufschwung, als aufstrebende Autogiganten wie Toyota und Honda den drei großen US-Automobilherstellern enorme Marktanteile abnahmen, während die Elektronik-Neulinge Toshiba, Panasonic und Sony riesige Mengen hochmoderner Stereoanlagen und Walkman-Geräte auf dem nordamerikanischen Markt absetzten, und zwar mit so erstaunlicher Effizienz, dass die Gewinne dieser Unternehmen in den Himmel stiegen.Es wurde einmal gesagt, dass 1990 ein quadratischer Block im Stadtzentrum von Tokio so viel wert war wie alle Immobilien im Staat Kalifornien. Zu sagen, dass sich in der letzten Phase des vertikalen Anstiegs des Nikkei 225-Index eine "Blase" bildete, ist eine Untertreibung ersten Ranges. Im Jahr 1990 kaufte der japanische Immobilienentwickler Minoru Isutani die Pebble Beach Golf Links für 850 Millionen Dollar und löste damit weltweit eine Schockwelle aus.Beliebte Reiseziele auf der ganzen Welt wurden von einer völlig neuen Bevölkerungsgruppe wohlhabender japanischer Reisender überschwemmt, die unverschämte Summen für Souvenirs von exotischen Orten ausgaben, von denen man vor einem Jahrzehnt nur träumen konnte. Dann, wie es bei allen Blasen der Fall ist, platzte sie.Aus Wikipedia: "Die japanische Vermögenspreisblase (バブル景気, baburu keiki, wörtlich 'Blasenwirtschaft') war eine wirtschaftliche Blase in Japan von 1986 bis 1991, in der die Immobilien- und Aktienmarktpreise stark aufgebläht waren. Anfang 1992 platzte diese Preisblase, und die japanische Wirtschaft stagnierte.Die Blase war gekennzeichnet durch eine rasche Beschleunigung der Vermögenspreise und eine überhitzte Wirtschaftstätigkeit sowie durch eine unkontrollierte Ausweitung der Geldmenge und der Kredite. Übermäßiges Vertrauen und Spekulationen mit Vermögens- und Aktienpreisen standen damals in engem Zusammenhang mit einer übermäßigen Lockerung der Geldpolitik. Durch wirtschaftspolitische Maßnahmen, die die Marktfähigkeit von Vermögenswerten förderten, den Zugang zu Krediten erleichterten und Spekulationen begünstigten, setzte die japanische Regierung eine lang anhaltende und sich verschlimmernde japanische Vermögenspreisblase in Gang."In den letzten neun Monaten habe ich meine Abonnenten vor den Gefahren gewarnt, die sich aus dem aktuellen "Aktien sind billig"-Narrativ ergeben, das tagtäglich von den Finanzmedien verbreitet wird, deren einzige Aufgabe darin besteht, das Interesse an den Aktienmärkten aufrechtzuerhalten.Nach 45 Jahren des tapferen Versuchs, die turbulenten Gewässer der globalen Aktien- und Rohstoffmärkte erfolgreich zu durchschiffen, hat mein fortschreitendes Alter einen angeborenen Zynismus hervorgebracht, der jedes Mal, wenn ich einen der "CNBC-Gastkommentatoren" den Begriff "Kaufgelegenheit" verwenden höre, leblose Gegenstände auf den Fernsehbildschirm schleudern möchte. Ich habe noch nie einen von ihnen den Begriff "Verkaufsgelegenheit" verwenden hören, nachdem ein Thema einen besonders starken Anstieg verzeichnet hat.Wenn ich den derzeitigen Zustand des S&P 500 und der amerikanischen Wirtschaft beschreiben müsste, würde ich einen Satz aus dem Japan des Jahres 1992 verwenden. Ich würde das Folgende sagen: "