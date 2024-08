Spürbare Panik

So sehr ich die Vorstellung verabscheue, älter zu werden - also ein "älterer Herr" zu werden -, kann sich das Altern des Muskelgedächtnisses in Zeiten wie dem vergangenen Montag als äußerst vorteilhaft erweisen. Als am vergangenen Freitag der Arbeitsmarktbericht herauskam und die Raketenwissenschaftler auf CNBC in mehrfache Panikattacken versetzte, setzte ich mich an diesem Morgen an meinen Schreibtisch, um eine E-Mail-Benachrichtigung an die Abonnenten zu verfassen, und das erste, was mir auffiel, war, dass der CBOE Volatility Index (VIX) bei fast 65 notierte.In einer Notiz an die Abonnenten hatte ich sie aufgefordert, alle Absicherungen "bei Markteröffnung" einzudecken, denn während im Oktober 2008 und im März 2020 Spitzenwerte von fast 90 zu verzeichnen waren, wurden Bewegungen über 30 von den Prop-Desks, die handelbare Tiefststände für Aktien markierten, tendenziell verkauft/geshortet.Das lernt man nicht in der Schule mit Büchern, sondern durch die Erfahrung mehrerer Marktcrashs aller Formen und Größen. Sie hatten den Portfolio-Versicherungs-Crash von 1987 und den Asian-Tiger-Crash von 1997. Sie hatten den russischen Schuldenausfall / den LTCM-Crash von 1998 und dann den Pandemie-Crash von 2020. In einem Punkt sind sich alle Crashs ähnlich: Sie sollten alle gekauft werden. Vor allem, wenn der VIX auf über 30 steigt.Als der VIX über 60 lag, ging ich alle Konten durch, die ich besaß, um den 2x Long VIX Futures ETF zu finden, den ich im Mai zu 9,25 Dollar gekauft hatte und den ich irgendwie vergessen hatte, weil er so ein kleiner Bestand war. Er wurde Mitte Juli bis auf 4,61 Dollar gehandelt, und anstatt mir den Kopf an dem verbeulten Schreibtisch zu zerbrechen, an dem ich schufte, bot ich ihn bei der Eröffnung an, und zu meinem großen Erstaunen ging er bei 19,90 Dollar aus.Ich hatte einen Haufen ProShares UltraPro Short QQQ im GGMA 2024 Trading Account, den ich als eine Art Versicherungspolice gegen einen systemischen Zusammenbruch des Finanzsystems hielt, der natürlich nie eintreten wird (zumindest nicht zu meinen Lebzeiten), wofür ich hoffte, 15 Dollar zu bekommen.Der Preis lag bei 19,10 Dollar. Die Krönung des Ganzen war eine ziemlich große, zweigleisige Position in den QQQ August 465-Dollar- und 425-Dollar-Put-Optionen. Ich hatte die 425-Dollar-Puts erstmals im Juni zu einem Preis von etwa 3,35 Dollar gekauft, in der Erwartung, dass die Gruppe der wunderbaren Mag-Seven-Aktien der Schwerkraft nicht trotzen und die Qs nicht viel höher als 430 Dollar steigen lassen könnte, aber wie schon seit Beginn der Rally Ende Oktober letzten Jahres lag ich falsch.In einem meiner schwächeren Momente, zweifellos ausgelöst durch eine großzügige Dosis an Muskelentspannungsmitteln und einen Jahrgang Pinot Grigio (da bin ich mir sicher), wartete ich jedoch darauf, dass die Qs die 500-Dollar-Marke übersteigen, was sie vor genau einem Monat taten (bei 503,52 Dollar), und ich kaufte mehr, aber diesmal griff ich mir die 465-Dollar-Puts für 4,50 Dollar. Diese haben sich als viel besser erwiesen, da der erste Einbruch der Mega-Cap-Tech-Aktien Mitte Juli mir eine Verdreifachung der 465 Dollar bescherte, so dass ich mich entschied, die 425 Dollar mitzunehmen.In Anbetracht meiner mehr als 45-jährigen Erfahrung mit Crashs aller Art und Größe bot ich sie am vergangenen Montag "zur Markteröffnung" an und kicherte wie verrückt, als ich bei 13,25 Dollar für einen Vierfachkauf bei dieser zweiten großen Position einstieg.Nachdem ich also Anfang des Jahres ein paar Pesos aus einigen Tesla-Shorts herausgenommen hatte, ein weniger als aufregender Arbeitsmarktbericht und ein paar Unterwasser-Hedgefonds, die sich Yen liehen, um Körbe mit bereits überschuldeten Technologieaktien zu hebeln, die zu KGV-Multiplikatoren gehandelt werden, die mit dem Burj Khalifa in Dubai gleichzusetzen sind (nicht zu verwechseln mit Mia Khalifa), konnte ich mein Jahr an einem einzigen Wochenende abschließen. Ich schreibe dies mit einem Höchstmaß an Unmenschlichkeit, aber der Sinn der Übung ist folgender: Die Aktien befinden sich derzeit trotz der Rally in einer äußerst prekären Lage.Wie die meisten, die meine Arbeit verfolgen, wissen, bin ich seit mehr als zwei Jahren ein Kupferbulle, und ich sehe die Fundamentaldaten bis zum Ende des Jahrzehnts weiterhin positiv. Der Kupferpreis für September fiel jedoch am Montag und Mittwoch unter die Marke von 4,00 Dollar je Pfund, fiel am Donnerstag wieder zurück, liegt aber heute Morgen mit 4,03 Dollar je Pfund um fast 8 Dollar je Pfund höher. Ich rechne fest damit, dass sich Kupfer von den stark überverkauften Bedingungen, die Anfang der Woche entstanden sind, erholen und einen Versuch unternehmen wird, wieder über den 200-DMA bei 4,11 Dollar je Pfund zu steigen.Nichtsdestotrotz ist das immer noch weit entfernt von dem Höchststand vom 20. Mai bei 5,199 Dollar je Pfund auf dem Höhepunkt des fieberhaften Narrativs der "strukturellen Knappheit", das von Taxifahrern, Schuhputzern und aufstrebenden Bloggern immer wieder gereimt wurde. Eines ist bei den Elektrifizierungsmetallen ganz offensichtlich: Sie sind zu mieten, nicht zu besitzen, denn Lithium, Uran und Kupfer haben alle eine Bullenmarktphase von weniger als zwei Jahren hinter sich, und das alles in der Zeit nach der Pandemie.Das einzige Metall, das von diesen hochgeschätzten und stets bombastischen Bloggern schamlos angepriesen wird, ist Silber, aber selbst dieses glänzende kleine Metall ist mit einem Rückgang von 19,3% seit seinem Höchststand im Mai nur noch einen Prozentpunkt vom Eintritt in einen ausgewachsenen Bärenmarkt entfernt. Das einzige Metall, das seine technische Überlegenheit beibehält, ist Gold, das zwar volatil ist, aber nicht annähernd die Volatilität der anderen Metalle aufweist, wie aus dem unten abgebildeten Chart hervorgeht. Abgesehen von meiner zinsbullischen Neigung zu "allem, was mit Kupfer zu tun hat", muss ich das Kupferchart objektiv betrachten, das Bob Friedland direkt ins Auge spuckt.Ich ändere meine Haltung gegenüber den Kupfer-Gold-Wertpapierkörben, die von dem Kupfer-Gold-Riesen Freeport-McMoRan Inc. oder Junior-Explorern und -Entwicklern wie Getchell Gold Corp. , Fitzroy Minerals Inc. und Vortex Metals Inc. , weil alle diese Namen Gold als Ressource oder als bedeutendes Nebenprodukt der angestrebten Ressource enthalten.Ich lege lediglich das technische Bild für Kupfer dar und ignoriere die fundamentale Tendenz, die mich in Schwierigkeiten bringen kann. Ein gutes Beispiel dafür war Mitte 2023, als Lithium als das "Wundermetall" angepriesen wurde, das der Welt helfen würde, nahtlos von ICEs auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, während es die Produzenten und alle ihre Aktionäre bereichern würde.