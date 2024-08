Die argentinische Goldreserven kommen in London an

Die Zeitung El País berichtete am 28. Juli 2024, dass ein Teil der offiziellen Goldreserven Argentiniens ins Ausland transferiert wurde. Nachdem Gerüchte über den Verbleib des argentinischen Goldes aufkamen, bestätigte Wirtschaftsminister Luis Caputo, dass das Gold tatsächlich ins Ausland verschifft wurde. "Wenn man [das Gold] außerhalb des Landes hat, kann man es zurückbekommen", sagte er in einem Interview mit einem argentinischen Fernsehsender.Laut El País deutete Präsident Milei an, dass das Gold als Sicherheit für die Aufnahme eines Überbrückungskredits verwendet werden kann, was im Grunde ein Tauschgeschäft ist. Normalerweise ist "Währungsgold" (Gold im Besitz einer Zentralbank) von der Offenlegung in den Zolldaten ausgenommen. Wie ich jedoch im Fall der chinesischen Zentralbank, die Gold in London kauft, dargelegt habe, taucht das Metall in der Statistik des grenzüberschreitenden Handels auf, wenn die Bullionbanken den Transport und die Versicherung übernehmen.Das Vereinigte Königreich hat höchstwahrscheinlich 3 Tonnen (im Wert von 150 Millionen Dollar) aus den Beständen der BCRA importiert, denn soweit Daten der britischen Zollbehörde verfügbar sind, hat das Land vor Juni nie mit Argentinien Gold in irgendeiner Form gehandelt. Da Beamte zugegeben haben, dass ein Teil des argentinischen Währungsgoldes im Juni ins Ausland verschickt wurde, und das Vereinigte Königreich - der größte Goldmarkt der Welt - in diesem Monat zum ersten Mal 3 Tonnen aus Argentinien importierte, bin ich zuversichtlich, dass diese Charge der BCRA zugeordnet werden kann. Was nicht ausschließt, dass auch Gold in die Schweiz verschifft wurde.Ende Juni meldete die argentinische Zentralbank dem Internationalen Währungsfonds (IWF), dass sie die gleiche Menge Gold wie im Vormonat hält. Offenbar hat die BCRA das ausgelagerte Gold in ihren Büchern behalten, was vom IWF toleriert wird. Das Gewicht der Goldreserven einer Zentralbank kann nach Angaben des IWF "Goldeinlagen und gegebenenfalls auch das eingetauschte Gold" umfassen.Die 3 Tonnen Sicherheiten in London entsprechen 5% der Gesamtreserven der BCRA von 62 Tonnen. Es besteht immer das Risiko, dass Gold im Ausland eingefroren wird, wie zuletzt bei 30 Tonnen aus Venezuela bei der Bank of England geschehen. Wir gehen davon aus, dass die Anwälte der BCRA alle Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen haben, bevor sie die Übergabe des Goldes an eine Bullionbank in London genehmigten.© Jan NieuwenhuijsDieser Artikel wurde am 15. August 2024 auf www.gainesvillecoins.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.