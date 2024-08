Gold- & Silbermarktupdate: Massives Aufwärtsmomentum & perfekte Kaufgelegenheit

Da sich der Goldpreis seit seinen Höchstständen im April und Mai nicht sonderlich verändert hat, ist vielen Anlegern das Ausmaß des begonnenen Aufwärtstrends nicht bewusst. Der Zweck dieses Updates besteht also darin, kristallklar zu machen, warum dieser Aufwärtstrend sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gründen so massiv ausfallen wird.Was die fundamentalen Gründe betrifft, warum der noch im Entstehen begriffene Aufschwung des Goldpreises so gewaltig sein wird, so hat Doug Casey in seinem Buch eine hervorragende und zeitgemäße Darstellung geliefert, die mich von dieser Aufgabe entlastet und mir die Möglichkeit gibt, mich auf die technischen Aspekte zu konzentrieren, auch wenn ich einige eigene Beobachtungen hinzufügen möchte.Der erste und bei weitem wichtigste Punkt in diesem Update ist, dass Gold unter Berücksichtigung der Inflation der letzten zehn Jahre bis zum Frühjahr dieses Jahres in einer gigantischen Handelsspanne feststeckte, die bis zu seinem Höchststand im Jahr 2011 zurückreicht, der den großen Bullenmarkt der 2000er Jahre beendete, wie wir auf dem langfristigen Chart unten sehen können, der bis zum Beginn des Jahrtausends am 1. Januar 2000 zurückreicht. Beachten Sie die schrägen, grau schattierten Unterstützungs- und Widerstandszonen, die die oberen und unteren Grenzen der Handelsspanne markieren - schräg, um die Inflation in den Jahren zu berücksichtigen, in denen sich diese Spanne gebildet hat.Während verschiedene Kommentatoren die neuen nominalen Höchststände von Gold im Jahr 2020 und Ende letzten Jahres groß herausstellten, handelte es sich dabei nicht um neue Höchststände, wenn man die Inflation berücksichtigt - echte neue Höchststände sind erst seit dem Frühjahr dieses Jahres zu verzeichnen. Es ist daher klar, dass der entscheidende Ausbruch im Frühjahr dieses Jahres von großer Bedeutung war, da er den Beginn des bis dato spektakulärsten Bullenmarktes für Gold einläutete. Das ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, was in der Welt vor sich geht: Die Geldschöpfung ist so stark angestiegen, dass sie zu einer ungezügelten Inflation führen wird, die in Richtung Hyperinflation tendiert.Nicht zu vergessen die damit einhergehende extreme Währungsabwertung und die Ausweitung von Kriegen, die teilweise eine Verzweiflungstat sind, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von den wahren Ursachen der sich ausweitenden Weltwirtschaftskrise abzulenken - und das sind natürlich die rücksichtslosen Handlungen der Zentralbanken, insbesondere der Federal Reserve. Kurz gesagt, wir haben es mit einem perfekten Sturm zu tun, der Gold zu einem "Mondflug" verhelfen wird.Beachten Sie, dass dieser Chart frei von unnötigem und ablenkendem Durcheinander ist, wie z.B. wuchernden Trendlinien und albernen, überkomplizierten Wellenzählungen, obwohl es sich lohnt, klarzustellen, dass die riesige Handelsspanne die Form eines "Cup-&-Handle-Fortsetzungsmuster" angenommen hat, wie es im Chart eingezeichnet ist, das mit einem ähnlichen Muster im langfristigen Silberchart übereinstimmt.Mit dem Wissen, das wir aus dem sehr langfristigen Chart des Goldpreises gewonnen haben, können wir die Entwicklung der letzten Jahre in einen Kontext setzen. Auf dem 7-Jahreschart können wir sehen, dass der Grund, warum der Goldpreis immer wieder bei 2.100 Dollar "gegen die Wand lief", was mit dem Höchststand im Jahr 2020 begann, darin lag, dass er gegen den oberen Rand der riesigen Aufwärtsspanne stieß, die wir auf dem sehr langfristigen Chart eingezeichnet haben, und darauf wartete, dass die Lage so schlimm wurde, dass er in den nächsten großen Aufwärtstrend ausbrechen konnte, was er nun eindeutig getan hat.Der Grund dafür, dass der Goldpreis in den letzten Monaten seitwärts tendierte, liegt darin, dass er den Ausbruch von März bis April nicht konsolidieren konnte, was zu einem extrem überkauften Zustand führte, wie der MACD-Indikator zeigt. Jetzt, da sich diese Situation aufgelöst hat, steigt der Goldpreis wieder an, und da er sich aus der Handelsspanne herausbewegt, wird sich der Anstieg wahrscheinlich beschleunigen.