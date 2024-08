Der monetäre Jonglierakt geht weiter, aber die Arme des Clowns werden müde

Die fortgeschrittenen Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 1%, wie aus den saisonbereinigten, aber nicht inflationsbereinigten Zahlen hervorgeht. Von Dow Jones befragte Volkswirtschaftler hatten mit einem Anstieg um 0,3% gerechnet. Die Juni-Verkäufe wurden auf einen Rückgang von 0,2% korrigiert, nachdem sie zunächst als unverändert gemeldet worden waren. Die Mainstream-Finanzmedien überschlugen sich mit Lobeshymnen auf die Einzelhandelsumsätze im Juli und priesen die Tugenden der amerikanischen Verbraucher, die alles tun, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, selbst wenn das bedeutet, sich noch mehr zu verschulden.Es wurde jedoch nicht hervorgehoben, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli um insgesamt nur 2,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Auch diese Zahl wird in nominalen Werten angegeben, d. h. sie enthält die Auswirkungen der Inflation. Da jedoch der US-Verbraucherpreisindex nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) im Jahresvergleich um 2,9% gestiegen ist, sind die realen Einzelhandelsumsätze im letzten Zwölfmonatszeitraum sogar zurückgegangen. Laut David Stockman sind die inflationsbereinigten Einzelhandelsumsätze seit 2020 sogar um 7,1% zurückgegangen.Das ist die Wahrheit über die Stärke der Verbraucher und der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ganz und gar nicht stark. Die Inflation hat die unteren vier Quintile der Verbraucher brutal getroffen, und den verbleibenden oberen 20% geht es dank der anhaltenden Vermögensblasen bei Aktien und Immobilienpreisen gut. Aber selbst das oberste Quintil läuft Gefahr, dass seine finanzielle Situation torpediert wird. Mehr dazu in Kürze.Weitere Wirtschaftsdaten: Der Empire-State-Index für das verarbeitende Gewerbe der New Yorker Fed stieg leicht an, lag aber mit -4,7 immer noch im negativen Bereich und damit etwas besser als die Schätzung von -6. Gleichzeitig sank der Philadelphia Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe von +13,9 auf -7. Dies ist der erste negative Wert seit Januar und liegt deutlich unter der Prognose von +7,9. Darüber hinaus meldete die Fed, dass die Industrieproduktion im Juli um -0,6% zurückgegangen ist, was schlechter ist als die Prognose von -0,1%.Was den so wichtigen Immobiliensektor angeht, so lag das Vertrauen der Hausbauer im August bei 39, gegenüber 50 vor einem Jahr. Dies ist der niedrigste Stand seit Dezember 2023 und der vierte Rückgang in Folge. Die Baugenehmigungen gingen im Juli gegenüber dem Vormonat um 4% zurück. Die Zahl der Baubeginne sank gegenüber dem Vormonat deutlich um 6,8% - das ist der niedrigste Wert für den Bau neuer Häuser seit Mai 2020. Übrigens machten die Käufe von Einfamilienhäusern durch Investoren im zweiten Quartal dieses Jahres satte 69,4% aller derartigen Verkäufe aus! Ich bin sicher, dass es hier nichts zu sehen gibt, außer einem Tsunami von Schattenbeständen, die darauf warten, auf den Markt zu kommen, sobald die Rezession einsetzt.Der Conference Board Leading Economic Index für die USA sank im Juli 2024 um 0,6% auf 100,4, nach einem Rückgang von 0,2% im Juni. Dem Bericht zufolge trugen im Juli eine deutliche Verschlechterung der Auftragseingänge, anhaltend schwache Erwartungen der Verbraucher an die Geschäftslage sowie schwächere Baugenehmigungen und Arbeitsstunden im verarbeitenden Gewerbe zusammen mit dem nach wie vor negativen Renditespread zu dem Rückgang bei.Diese Daten deuten weiterhin auf Gegenwind für das künftige Wirtschaftswachstum hin. Das Conference Board geht davon aus, dass sich das reale BIP-Wachstum der USA in den nächsten Quartalen verlangsamen wird, da Verbraucher und Unternehmen ihre Ausgaben und Investitionen weiter kürzen werden. Dieser Indikator liegt jetzt knapp unter den Rezessionen von Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre.Der Arbeitsmarkt verlangsamt sich. Der Anteil der Menschen, die glauben, dass sie in den nächsten vier Monaten wahrscheinlich arbeitslos sein werden, hat ein Rekordhoch erreicht, so die Federal Reserve Bank of New York Labor Market Survey zu den Erwartungen der Verbraucher, die bis ins Jahr 2014 zurückreicht. Auch die Zahl der Personen, die einen Arbeitsplatz suchen, hat einen Rekordwert erreicht. Außerdem wurde in dieser Woche der Bericht über die vierteljährliche Zählung von Beschäftigung und Löhnen veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass im Zeitraum zwischen März 2023 und März 2024 etwa 818.000 weniger Arbeitsplätze geschaffen wurden als ursprünglich vom BLS gemeldet.Dieser Bericht basiert auf den tatsächlichen Arbeitslosensteuerdaten der Bundesstaaten und deckt 95% aller Arbeitsplätze ab. Mit anderen Worten, er ist um Lichtjahre genauer als der monatliche Bericht über die Lohnsumme außerhalb der Landwirtschaft, der sich in hohem Maße auf ein angenommenes Beschäftigungswachstum stützt, das auf dem fehlerhaften Geburten-/Sterbemodell des Arbeitsministeriums beruht. Wer also glauben will, dass sich die Wirtschaft erholt und der Aktienmarkt Entwarnung gibt, sollte sich in Acht nehmen. Mit einem Marktwert von fast 200% des BIP ist der Aktienmarkt wieder einmal gegen die fast undurchdringliche Mauer der Überbewertung gestoßen.Die Fed hat den Aufbau von Vermögensblasen angeführt, die in den letzten zwei Jahrzehnten massive Ausmaße erreicht haben. Von 1980-2002 hatten wir positive Realzinsen; das ist die natürliche Situation. In 17 der letzten 21 Jahre hatten wir jedoch negative Realzinsen. Die Fed-Bilanz, d. h. die Geldmenge mit hoher Leistung, ist um 5 Billionen Dollar gestiegen, und die Geldmenge M2 hat sich von 2020 bis 2022 um über 6 Billionen Dollar erhöht.Dadurch ist die Hebelwirkung im Finanzsystem in die Höhe geschnellt. Als erstes Beispiel ist die globale Verschuldung auf 307 Billionen Dollar (340% des BIP) in die Höhe geschnellt, was einem Anstieg von 100 Billionen Dollar in den letzten zehn Jahren entspricht. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich die Marktliquidität verflüchtigt hat.• Die Fed-Bilanz ist von 9 Billionen Dollar Mitte 2022 auf heute knapp über 7 Billionen Dollar geschrumpft.• Der reale FFR liegt seit über einem Jahr im positiven Bereich, nachdem er zwischen 2002 und 2023 die meiste Zeit über negativ war, und zwar um bis zu -8%. Doch nun zeigt das Dotplot der Fed, dass der Tagesgeldsatz bis Ende 2025 auf nur 4,1% fallen wird, was immer noch deutlich über der Inflationsrate liegen dürfte.• Die Kreditvergabestandards der Banken wurden verschärft, und die umgekehrte Zinsstrukturkurve erschwert die Kreditaufnahme, so dass weniger neue Kredite, d. h. weniger Geld, geschaffen werden.• Die Reverse-Repo-Fazilität hat sich inzwischen so gut wie normalisiert und ist von 2,5 Billionen Dollar im Jahr 2022 auf heute nur noch 300 Milliarden Dollar gesunken. Bei diesem Geld handelt es sich um die überschüssigen Reserven der Banken, die früher bei der Fed und außerhalb der Wirtschaft geparkt waren, die aber in den letzten zwei Jahren in Staatsanleihen geflossen sind.• Und nun sind die Yen-Carry-Trader auf dünnes Eis gestellt worden.Das bedeutet, dass die Liquidität, die in den letzten Jahren die Vermögensblasen angeheizt hat, nun auf ein Minimum geschrumpft ist. Und es sind diese Vermögensblasen, die den Wohlhabenden geholfen haben, die Wirtschaft zu stützen. Diese Unterstützung wird nun eingestellt, da der monetäre Tank leer ist.Die Wall Street ist in voller Erwartung einer Reihe von Zinssenkungen durch die Fed, die die Aktienmarktblase in immer luftigere Höhen katapultieren sollen. Die vorgeschlagenen Zinssenkungen von mehr als 100 Basispunkten, die zwischen September dieses Jahres und Ende '25 geplant sind, sind jedoch bereits mehr als vollständig in den Hypothekenzinsen und dem Bewertungsabschlag für die Gewinne des S&P 500 berücksichtigt worden. Die effektive Fed Funds Rate liegt jetzt bei 5,3%, und die Rendite der 10-jährigen Anleihe ist auf nur noch 3,9% gesunken. Wenn die Fed also mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnt, wird sie nur das tun, was der Anleihemarkt bereits eingepreist hat... und noch einiges mehr.Was die Wall Street also wirklich braucht, ist, dass die Fed die Anleger mit einer Reihe von aggressiven Zinssenkungen überrascht. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ein solch drastischer Zinssenkungszyklus nur bei einem tiefen Konjunktureinbruch oder einem Zusammenbruch der Kreditmärkte zum Einsatz käme. In diesem Kontext wäre es daher unmöglich, den für 2025 geplanten Anstieg des Gewinns je Aktie des S&P 500 um 14% zu erreichen. Stattdessen würde das EPS einbrechen.Das IDEC-Modell befindet sich derzeit im Sektor 2 (Desinflation und nachlassendes BIP-Wachstum). Die Wahrscheinlichkeit, in Sektor 1 (Deflation und Rezession) zu fallen, bleibt jedoch hoch. Wir sind weiterhin sehr wachsam, was die Finanzbedingungen und die Kreditspreads angeht, um den Wechsel zu einer defensiveren Allokation auszulösen. Erstaunlicherweise geht der Jonglierakt weiter, aber die Arme des Clowns werden müde.© Michael PentoDer Artikel wurde am 22. August 2024 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.