Platin  Dieses alte Kursziel zieht noch immer wie ein Magnet!

Gold und Silber sind, bezogen auf die Sicht von 12 Monaten, mit Abstand die großen beiden Gewinner unter den vier bekannten Edelmetallen. Mit 28 und 17 Prozent haben Platin und Palladium keine Chance gegen sie. Sowohl kurzfristig als auch mittel- und langfristig. Palladium befindet sich noch immer in einer nicht enden wollenden Crashbewegung.Und Platin ? Tja, bei Platin tut sich seit gut 2 Jahren unter dem Strich so gut wie nichts. Der Kurs pendelt volatil zwischen etwa 1.150 und 825 USD. Warum genau dieses Verhalten kein gutes Zeichen ist und warum ein altes Kursziel aus dem Jahre 2021 noch immer aktuell ist, lesen Sie im Folgenden.Die letzte Analyse an dieser Stelle "Platin – Die Jahrestiefs waren nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt!" liegt schon fast 2 Jahre zurück und stammt vom 30. September 2022 . Was damals so klar aussah, hat sich bis heute nicht erfüllt. Bis heute wurde das skizzierte und angesprochene Kursziel von unter 600 USD nicht erreicht. Stattdessen lässt sich Platin in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung zwischen ca. 1.150 und 825 USD verorten. Zuletzt wurde im Mai dieses Jahres bei 1.095 USD ein signifikantes Zwischenhoch ausgebildet.Dort scheiterte Platin jedoch an der Abwärtstrendlinie seit Anfang 2022 und gab wieder deutlich nach. Eine mögliche Ausbruchsbewegung wurde damit erneut im Keim erstickt. Im Gegenzug macht der jüngste Rücklauf die besagte Seitwärtsbewegung immer gefährlicher.Wie im Chart skizziert, hat sich hier im Laufe der Zeit ein zusammenlaufendes Dreieck herausgebildet. Mit dem Scheitern an der oberen Dreieckslinie könnte dieses bereits final beendet worden sein.Was das aller Voraussicht nach bedeuten könnte, ist im langfristigen Wochen-Chart zu erkennen. Die seit Anfang 2021 laufende große Welle E innerhalb des riesigen ABCDE-Dreiecks könnten jetzt endlich ihrem Ende entgegengehen. Für Platin würde das erneut einen heftigen Ausverkauf zu Folge bis hin zu einer Kurshalbierung zur Folge haben.Denn das Kursziel der E-Welle liegt auch heute auf dem Niveau der langfristigen Unterstützungslinie, die bei ungefähr 550 bis 500 USD verläuft. Dass dieses Kursziel nicht ganz unrealistisch ist, zeigen die Tiefs aus dem Jahre 2008 und 2020! Anleger, die aktuell mit dem vermeintlich günstigen Platin liebäugeln, sollen sich also noch in Geduld üben, bevor sie vielleicht Platin zu 600 USD und weniger bekommen könnten!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.