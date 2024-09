Powells Zinssenkungen werden kein Allheilmittel sein

Auch wenn die lange erwartete Rezession noch vor uns liegt, bleibt die Tatsache bestehen, dass die US-Wirtschaft anämisch ist und immer schwächer wird. Daher ist es unerlässlich, sich der Gründe bewusst zu sein, warum diejenigen, die irgendeine Art von wirtschaftlichem Aufschwung vorhersagen, extrem enttäuscht sein sollten und sich stattdessen auf den unvermeidlichen Zusammenbruch der Vermögenspreise und ein negatives BIP-Wachstum vorbereiten sollten. Am wichtigsten ist jedoch, dass man gleichzeitig versteht, wie man von den derzeitigen makroökonomischen Bedingungen profitieren kann. Im Folgenden werden die Gründe genannt, warum eine sanfte Landung sehr unwahrscheinlich ist.Die Geschichte zeigt, dass eine Wirtschaft, die mit einem hohen Schuldenberg belastet ist, kein starkes Wachstum aufweisen kann. Das Verhältnis der gesamten nicht-finanziellen Schulden der USA zum BIP ist auf einem Rekordhoch. Im ersten Quartal 2024 lag die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors im Verhältnis zum BIP bei 260%. Um diese enorme Zahl in die richtige Perspektive zu rücken, lag das Verhältnis während der Großen Rezession von 2008 bei 240%. Und zu Beginn der NASDAQ-Implosion im Jahr 2000 lag diese entscheidende Kennzahl bei einem deutlich niedrigeren Wert von 185% des BIP.Die schlichte Wahrheit ist, dass die Gesamtverschuldung von Staat, Unternehmen und privaten Haushalten als Prozentsatz der zugrunde liegenden Wirtschaft noch nie so hoch war wie heute. Der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren sagt für das laufende Quartal ein BIP-Wachstum von 0% und für das vierte Quartal ein Wachstum von nur 1% voraus. Auch wenn dieses schwache Wachstumstempo nicht gleichbedeutend mit einer Rezession ist, so ist es doch eine BIP-Wachstumsrate, die bei weitem nicht ausreicht, um das für das kommende Jahr prognostizierte EPS-Wachstum von 15% für die S&P 500-Unternehmen zu erreichen.Die Renditekurve ist so lange wie nie zuvor in der Geschichte invertiert. Dieser Indikator ist seit 1955 ein nahezu perfekter Vorhersagewert für Rezessionen. Die einzige Ausnahme bildete das Jahr 1965. Damals gab es keine Rezession, aber das BIP-Wachstum brach von 10% auf 0,2% ein, und der Markt fiel um 20%. Das zählt also wirklich nicht als Ausnahme. Anleger können diesen Indikator auf eigene Gefahr ignorieren.Die reale Fed Funds Rate (FFR) befindet sich seit über einem Jahr im positiven Bereich. Die Geschichte zeigt, dass, wenn die FFR höher ist als der Verbraucherpreisindex, in der Regel eine Rezession folgt, da die Preise für Vermögenswerte einbrechen. Die Bilanz der Fed schrumpft. Powell hat in den letzten zwei Jahren eine Verringerung der Fed-Vermögenswerte im Wert von 2 Billionen Dollar beaufsichtigt. Frühere Versuche, diese Basisgeldmenge zu reduzieren, endeten mit einem Zusammenbruch der Geldmärkte und führten zu einem Luftloch in den Aktienkursen.Während viele in den Mainstream-Finanzmedien gerne die Tugenden von Verbrauchern mit recht gesunden Bilanzen preisen, verkennen sie, dass die Inflation ihre Kaufkraft und ihren Lebensstandard bereits zunichte gemacht hat. Es stimmt zwar, dass die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) zuletzt bei 73% lag, was einen Rückgang gegenüber 98% auf dem Höchststand im Jahr 2007 bedeutet - aber immer noch einen Anstieg gegenüber 69% im Jahr 2000 -, aber man muss auch die verheerenden Auswirkungen der Inflation in Betracht ziehen.Mit anderen Worten: Während die Schuldendienstzahlungen von 13,2% des verfügbaren Einkommens seit dem Höchststand im vierten Quartal 2007 auf heute 9,7% gesunken sind, hat die Inflation das verfügbare Einkommen des größten Teils der Mittelschicht ausgehöhlt. Die Verbraucher haben ein Cashflow-Problem, unabhängig von ihren aufgeblähten Bilanzen, die durch kurzlebige Vermögensblasen aufgebläht werden.Die Kreditvergabestandards der Banken wurden verschärft, so dass der Treibstoff für den Konsum (die Schaffung neuer Kredite) schwindet. Ein gutes Beispiel für diese Dynamik ist die Nachfrage nach neuen Hypotheken. Die Kreditvergabe an den Wohnungsbausektor ist heute um 9% niedriger als vor einem Jahr. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Verbraucher sind überfordert, und die Immobilienpreise befinden sich auf einem Rekordhoch.Wenn der Nettoanteil der Banken, die ihre Kreditvergabebedingungen verschärft haben, in den vergangenen Zyklen gestiegen ist, waren Rezessionen meist die Folge. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte drei Vermögensblasen gleichzeitig haben: bei Aktien, Immobilien und Krediten. Daher war das wirtschaftliche Fundament noch nie so fragil wie heute.Natürlich ist sich die Fed dieser Tatsachen bewusst und hat bereits angedeutet, dass sie bereit ist, zur Rettung zu eilen. Powell sagte letzte Woche, dass es an der Zeit sei, die Zinsen zu senken. Und das, obwohl die Inflation schneller ansteigt als das unsinnige 2%-Ziel der Fed, und das bei einem Preisniveau, das die große Mehrheit der Verbraucher bereits schwer geschädigt hat. Nichtsdestotrotz rührt die Wall Street lautstark die Werbetrommel für eine konjunkturelle Erleichterung und verkündet eine neue Aktienrally, die die Aktien weiter in den Bereich von Rekordbewertungen führen wird. Die Geschichte gibt uns jedoch eine kleine Pause bei diesem kakophonischen Trommelschlag.Die Fed begann im Dezember 2000 mit Zinssenkungen. Drei Monate später kam es zu einer Rezession. Als sie vorbei war, verlor der S&P 500 50% seines Wertes und der NASDAQ stürzte um 80% ab. Ein paar Jahre später begann die Fed im Juli 2007 mit der Senkung der Zinssätze, nachdem es ihr gelungen war, Probleme auf dem Immobilienmarkt zu erkennen, von denen uns damals gesagt wurde, dass sie sich als ein Nicht-Ereignis herausstellen würden, das sich auf einige wenige Subprime-Hypotheken beschränkte. Doch nur sechs Monate später begann die globale Finanzkrise, in der der S&P 500 erneut die Hälfte seines Wertes verlor und die Immobilienpreise um 33% einbrachen.Powells gut angekündigte Handvoll Zinssenkungen in den nächsten Monaten dürfte kein Allheilmittel sein. Im Gegenteil, die Geschichte hinter solchen Kurswechseln führt in der Regel zu Chaos. Unser Inflations-/Deflations- und Konjunkturmodell sieht uns eindeutig im Disinflationslager und in höchster Alarmbereitschaft für den Beginn einer deflationären Rezession. Die Renditekurve steht kurz davor, wieder in den positiven Bereich zu steigen, was in der Regel bedeutet, dass eine Rezession innerhalb von drei bis sechs Monaten beginnen sollte. Der Grund für diese Rezessionsbesessenheit ist, dass die Aktien dann um 35% oder mehr einbrechen.Lassen Sie uns mit dieser kleinen Information schließen: Nach den von meinem Freund John Rubino zusammengestellten Daten hat sich der Wert von Aktien, Häusern und Öl nicht verändert, wenn man diese Vermögenswerte in Gold umrechnet. Und sogar das BIP ist heute niedriger als zu dem Zeitpunkt, als Nixon 1971 das Goldfenster öffnete, gemessen in AU, das nicht mehr künstlich an einen staatlich festgelegten Preis gekoppelt war. Mit anderen Worten, wenn man eine genaue Messung des Abwertungsdebakels des Dollar verwendet, wie es nur Gold tun kann, sehen der organische Anstieg der Vermögenspreise und das BIP-Wachstum weit weniger beeindruckend aus.In Wahrheit haben Öl, Aktien, Immobilien und die Wirtschaft in den letzten 53 Jahren bestenfalls mit der tatsächlichen Inflationsrate Schritt gehalten - und nicht mit der vom BLS veröffentlichten massierten CPI-Zahl. Die Illusion der Wertsteigerung entsteht durch einen abwertenden Dollar, der in erster Linie durch die Druckerpresse der Fed gestützt wird.Wie Rubino es selbst ausdrückt: "Was für einen Unterschied eine einzige politische Entscheidung machen kann. Hätten die USA in den 1970er Jahren einfach die Kurve gekriegt und ein solides Geldsystem beibehalten, würden wir heute Aktien wegen ihrer 2%igen Dividendenrendite kaufen, anstatt unsere Ersparnisse auf endlose Boom/Bust-Zyklen zu setzen. Wir (und, was noch wichtiger ist, unsere Kinder) würden in bezahlbaren Häusern leben. Wir hätten keine Probleme, den Benzintank zu füllen, um zur Arbeit zu kommen. Und die Aristokratie würde sich nicht an den Bauern gütlich tun und das Gefüge der Gesellschaft zerreißen."© Michael PentoDer Artikel wurde am 30. August 2024 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.