Goldpreis im September

Der Monat August ist saisonbedingt der zweitbeste Monat des Jahres für den Goldpreis und liegt bei den durchschnittlichen Renditen seit 2000 nur hinter dem Januar. In diesem Jahr enttäuschte der Monat nicht, da der Goldpreis um 56 Dollar oder etwa 2,3% anstieg. Allerdings hat sich der September in letzter Zeit als schlechter Monat für den Goldpreis erwiesen, so dass wir besser abwarten und uns auf eine gewisse Volatilität in den kommenden Wochen einstellen sollten.Am Wochenende habe ich diesen Link auf X mit zwei interessanten Charts gefunden. Beachten Sie ein paar Dinge. Zunächst einmal handelt es sich nur um die letzten sieben Jahre, also nicht um eine große Stichprobe, und vor 2017 hatte Gold eine eher positive Geschichte mit dem Monat September. Dennoch sind diese Charts eine deutliche Warnung, etwas vorsichtiger zu sein, als Sie es vielleicht im letzten Monat waren.Welche Ereignisse sollten also im weiteren Verlauf des Monats beobachtet werden? Was könnte den Goldpreis auf kurze Sicht ins Taumeln bringen? Beginnen wir mit dem Wirtschaftskalender. In der kommenden Woche wird es fast täglich eine Flut von Schlagzeilen und Daten geben, die die Märkte bewegen werden:• Mittwoch, 5. September - die JOLTS-Arbeitsmarktdaten.• Donnerstag, 6. September - die neuesten PMIs für den Dienstleistungssektor.• Freitag, 7. September - ein weiterer US-Arbeitsmarktbericht.Aber damit sind wir noch nicht fertig. Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat:• Mittwoch, den 11. September - der neueste US-Verbraucherpreisindex.• Donnerstag, den 12. September - der letzte US-Erzeugerpreisindex.• Dienstag, den 17. - die neuesten Einzelhandelsumsätze.All dies wird veröffentlicht, bevor der Vorsitzende Powell am 17. und 18. September erneut den FOMC einberuft. Es wird erwartet, dass die Fed am Ende der Sitzung eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte ankündigen wird. Gegenwärtig rechnet der Markt für Fed-Futures mit bis zu drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr - auf den Sitzungen im September, November und Dezember. Was aber, wenn Powell andeutet, dass nur zwei Zinssenkungen in Planung sind? Was passiert in diesem Fall mit dem Goldpreis?Und was ist, wenn die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen, die am Ende der FOMC-Sitzung veröffentlicht wird, sogar weniger Zinssenkungen vorsieht als derzeit für 2025 erwartet? Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem der Dollar-Index ansteigt, während Anleihen abverkauft werden, was zu höheren langfristigen Zinsen führt? Wenn das passiert, wird es für den Goldpreis sehr schwierig sein, sich zu erholen. Und dann ist da noch dies: Wie Sie unten sehen können, hat sich der Goldpreis nun schon sechs Monate in Folge erholt. Sehen Sie genau hin und zählen Sie selbst die grünen Kerzen. Da es unwahrscheinlich ist, dass sich der Goldpreis unbegrenzt weiter erholen wird, ist es logisch anzunehmen, dass die Gewinnsträhne irgendwann reißen wird. Vielleicht hier im September?All dies bedeutet nicht, dass sich Gold in diesem Monat nicht erholen kann. Vielleicht wird es das. Jeder der oben genannten Wirtschaftsdaten könnte unter den "Erwartungen" liegen, und was ist, wenn fast alle von ihnen eintreffen und Powell alle mit einer Zinssenkung um 50 statt 25 Basispunkte überrascht? Das ist durchaus möglich. Und natürlich gibt es immer noch eine Vielzahl von geopolitischen Bedenken, die einen sicheren Hafen bieten können. Außerdem war der Monat September vor 2017 oft ein guter Monat für den Goldpreis. Ich habe Google durchsucht und den unten stehenden Chart gefunden. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns dem aktuellen Trend widersetzen und zu den alten Zeiten zurückkehren? Vielleicht.Für den Moment denke ich jedoch, dass ich zur Seite treten und eine neutralere kurzfristige Haltung einnehmen werde. Ich werde diesen Monat etwas Bargeld haben, das ich für physisches Gold ausgeben kann, und wenn der Preis ein wenig nachgibt, kann ich vielleicht ein paar Dollar sparen. Sobald der September vorbei ist, können wir meiner Meinung nach mit einer weiteren Preisrallye bis zum Jahresende rechnen, wobei neue Höchststände im Jahr 2024 irgendwann später im Herbst erreicht werden.

© Craig Hemke
TF Metals Report
Der Artikel wurde am 3. September 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.