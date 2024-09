Canada Nickel kündigt Einreichung eines technischen Berichts für zuvor angekündigte 1. Ressource für Deloro-Projekt an

TORONTO, 04. September 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf SEDAR+ einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Deloro ("Deloro") in der Nähe von Timmins, Ontario, unterstützt. Der Bericht enthält keine wesentlichen Unterschiede zu den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Juli 2024 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung, die am 17. Juli 2024 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Reserves (29. November 2019) erstellt.Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte: "Deloro ist die erste von sieben zusätzlichen Ressourcen, die wir bis Mitte 2025 veröffentlichen wollen. Deloro hat einen vorteilhaften Standort in der Nähe von Timmins und der Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur in der Dome Mill und profitiert von einer relativ geringen Abraumschicht von durchschnittlich nur 6 Metern. Wir freuen uns sehr über den Erfolg unseres regionalen Explorationsprogramms und werden voraussichtlich nächste Woche ein umfassendes Update veröffentlichen."Der vollständige technische Bericht vom 3. September 2024 mit einem Gültigkeitsdatum vom 17. Juli 2024 trägt den Titel "National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimate and Technical Report on the Deloro Nickel-Cobalt Sulphide Project". Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und kann im Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.com eingesehen werden.Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Das Unternehmen Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.Mark Selby VorstandsvorsitzenderTelefon: 647-256-1954E-Mail: info@canadanickel.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtiger Hinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial von Deloro, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, der Zeitplan und der Abschluss (wenn überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.