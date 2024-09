Giant Mining erweitert geologisches Verständnis von Majuba Hill

VANCOUVER, 5. September 2024 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bedeutende Fortschritte bei den Vorbereitungen für das bevorstehende Bohrprogramm auf der Porphyr-Kupferlagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben.Das Unternehmen führt derzeit detaillierte geologische Arbeiten durch, die auch die Aktualisierung des 3D-Modells, die Zusammenstellung von geologischen Daten sowie eine umfassende Prüfung von Querschnitten umfassen, um das Verständnis der unterirdischen Geologie zu verbessern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76736/GiantMining_050924_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1 - Prüfung der im Rahmen früherer Kampagnen erhobenen Bohrdaten.Der Schwerpunkt der aktuellen Anstrengungen liegt auf der Verfeinerung des geologischen Modells von Majuba Hill, das für die Ermittlung der wichtigsten Bohrziele von entscheidender Bedeutung ist, um so die Effizienz künftiger Explorationsaktivitäten zu gewährleisten. Das Team führte eine sorgfältige Prüfung von Bohrdaten im Umfang von nahezu 25.000 Metern durch, die in früheren Kampagnen erhoben wurden und im Kernlager und in den Büroräumlichkeiten des Unternehmens in Elko (Nevada) aufbewahrt werden. Dieser umfangreiche Datensatz bildet die Grundlage für das Explorationsziel, das auf 50.000.000 bis 100.000.000 Tonnen geschätzt wird und im NI 43-101-konformen Bericht beschrieben wurde. Der Bericht kann auf der Webseite von Giant Mining Corp. eingesehen werden.David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., merkt dazu folgendes an: Der Abschluss unserer 3D-Modellierung und der Prüfung der Querschnitte ist ein entscheidender Schritt in unserer Explorationsstrategie für Majuba Hill. Diese grundlegenden Arbeiten sind für die Ausrichtung unseres bevorstehenden Bohrprogramms und eine optimale Erschließung der Ressourcen unerlässlich. Wir sind entschlossen, die neuesten geologischen Techniken anzuwenden, um das Projekt Majuba Hill auszubauen und sein volles Potenzial zu erschließen.Die aktuellen detaillierten geologischen Arbeiten werden eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung der Ressourcenschätzungen und der Ausrichtung der bevorstehenden Bohrungen spielen, wodurch auch die wirtschaftliche Bewertung des Projekts Majuba Hill vorangetrieben wird. Während das Unternehmen sein geologisches Verständnis weiter ausbaut, konzentriert es sich nach wie vor auf eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre durch strategische Exploration und Ressourcenmanagement.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Im Rahmen der laufenden Strategie von Giant Mining, das Bewusstsein der Projekte von Giant Mining bei Anlegern zu schärfen, hat das Unternehmen die Firma TD Media LLC mit Sitz in 5826 New Territory Blvd, Unit 2144, Sugar Land, Texas 77479, USA, die unter dem Namen Lifewater Media firmiert (Lifewater Media), mit der Erbringung digitaler Marketingdienstleistungen - einschließlich programmatischer Omni-Channel-Werbung, SMS- und E-Mail-Marketing, Ticker-Tagging, Anzeigen und Inhalte von professionellen Finanzredakteuren - beauftragt (die Vereinbarung). Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 30 Tagen ab dem 3. September 2024 und sieht ein Entgelt in Höhe von 250.000 US$ vor, wovon 130.000 US$ vor dem 30. August 2024 fällig waren und bezahlt wurden. Die Laufzeit der Vereinbarung kann vom Unternehmen zu Bedingungen, die vom Unternehmen und Lifewater Media zu vereinbaren sind, verlängert werden. Lifewater Media und Giant Mining sind keine verbundenen Parteien und stehen in keinem Nahverhältnis. Weder Lifewater Media noch die Geschäftsführer der Firma besitzen eine direkte oder indirekte Wertpapierbeteiligung am Unternehmen, noch haben sie das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Lifewater kann per E-Mail unter Info@lifewatermedia.com oder telefonisch unter (561) 349-7722 erreicht werden.Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOJoel Warawa, VP of Corporate CommunicationsE: info@giantminingcorp.comT: 1 (855) 475-0745BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONENwww.giantminingcorp.comhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76736/GiantMining_050924_DEPRCOM.002.pngLIKEN UND FOLGENInstagram, Facebook, Twitter, LinkedInINFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADENHier klickenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76736/GiantMining_050924_DEPRCOM.003.pngZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!