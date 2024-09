HUI-Gold-Verhältnis 1996 bis 2023

Kein noch so großes Wunschdenken und keine noch so haltlosen Behauptungen werden daran etwas ändern. Der Besitz von Goldaktien (Bergbauunternehmen) anstelle des tatsächlichen physischen Metalls (d.h. verarbeitet und raffiniert mit entsprechenden Punzierungen und in handelbarer Form) ist eine verlorene Wette. Die Anleger sollten den Sirenengesang der Goldbergbauaktien ignorieren.Bei ihren Höchstständen in der vergangenen Woche hatten die Goldaktien gegenüber ihren Tiefstständen vor nur zwei Jahren um 80% zugelegt. Hätte man damals gekauft und einen 30%igen Rückgang im Jahr 2023 überstanden, hätte man bei den aktuellen Preisen einen Gewinn von etwa 70% erzielt. Das ist ein sehr günstiger Vergleich zu Gold, das im gleichen Zeitraum um 55% gestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie davon profitiert haben.Wenn wir jedoch bis Anfang 2022 zurückgehen, erreichten die Goldaktien ihren Höchststand und verloren dann in den folgenden Monaten mehr als 50%. Physisches Gold fiel in diesen Monaten zwar auch, aber der Rückgang des Goldes war nur halb so groß wie der der Goldaktien. Der Nettoeffekt ist, dass Gold seit März 2022 um 25% gestiegen ist (2.000 Dollar bis 2.500 Dollar), während Goldaktien um 10% gefallen sind. Wenn Sie Goldaktien schon länger als die letzten zwei Jahre besitzen, werden die Nachrichten nur noch schlimmer. Seit August 2020 ist der Goldpreis um 25% gestiegen, während die Goldaktien um 20% gesunken sind.Nichts davon ist ungewöhnlich oder einzigartig. Es sollte auch nicht überraschend sein. Nachdem Gold und Goldaktien im Jahr 2011 ihren Höchststand erreicht hatten, begann für das gelbe Metall eine äußerst volatile Talfahrt, bei der der Preis von 1.895 Dollar auf 1.060 Dollar fiel, was einem Verlust von 44% entspricht. Auch die Goldaktien schienen den Geist aufzugeben und verloren bis Dezember 2015 mehr als 80%. Von diesem Zeitpunkt bis zu den Höchstständen im August 2020 hat sich der Goldpreis von 1.060 Dollar auf 2.060 Dollar fast verdoppelt. Die Goldaktien übertrafen dies mit einem Anstieg von 250%. Wunderbar! Fantastisch! Bis auf ein paar übersehene Details.Wie wir bereits erwähnt haben, waren die Goldaktien zuvor doppelt so stark gefallen wie Gold, so dass sie weit hinter Gold zurückblieben, als die Aufwärtsbewegung Anfang 2016 begann. Trotz ihrer vorübergehenden Outperformance lagen die Goldaktien in ihrem Höchststand im Jahr 2020 immer noch mehr als 30% unter ihrem Höchststand neun Jahre zuvor, im Jahr 2011.Heute, 13 Jahre später, liegen die Goldaktien 45% unter ihrem Höchststand von 2011. Gold hingegen ist um 31% gestiegen. Dass die Goldaktien im Laufe der Zeit nicht mit dem steigenden Goldpreis Schritt halten konnten, zeigt der folgende Chart:Mit Ausnahme von drei Jahren zwischen 2001 und 2004 haben Goldaktien im Vergleich zu Gold kontinuierlich an Wert verloren. Der Anstieg in dieser Zeit war eher ein Ausgleich für den Verlust, der nach dem Höchststand von Goldaktien und Gold im Jahr 1980 eingetreten war. Seit dem Höchststand von Gold und Goldaktien im Jahr 1980 ist Gold ein besserer Ort für Ihr Geld gewesen. Ironischerweise trifft das sowohl auf die Aufwärts- als auch auf die Abwärtsseite zu. Wie ich in einem früheren Artikel erklärte:"Die Kursentwicklung von Goldaktien ist wie die eines Marathonläufers, der ständig an Boden gegenüber der Konkurrenz verliert, aber gelegentlich sehr schnell läuft, um aufzuholen; er erreicht nie ganz seinen vorherigen Platz und fällt dann immer weiter zurück. Wenn Sie derzeit Goldaktien halten und vom letzten Lebenszeichen bzw. der letzten Kurserholung profitiert haben, sollten Sie sie verkaufen. Jede Outperformance ist vorübergehend und wird nicht von Dauer sein. Wenn Sie Gold besitzen wollen, dann kaufen Sie Gold mit dem Verkaufserlös Ihrer Goldaktien." (siehe auch " Gold Stocks vs Gold - Choose Gold " und " Gold Has Done Its Job - Isn't That Enough? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 5. September 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.