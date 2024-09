Silber: Richtungsentscheidung steht noch aus

Silber konnte sich im August zunächst erholen, scheiterte jedoch bereits an der Hürde bei 30,00 USD. Die Notierungen gaben daraufhin an den Vortagen wieder moderat nach, um sich zuletzt oberhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends seitwärts zu bewegen.Oberhalb des bei 27,20 USD verlaufenden Aufwärtstrends bietet sich wieder die Chance, nach oben abzudrehen. Spielraum ist bis in den Bereich 30,00 USD jederzeit vorhanden. Erst der Ausbruch über den bei 31,00 USD liegenden Abwärtstrend öffnet den Weg jedoch nachhaltig nach oben. Bis in den Bereich 25,80-26,25 USD kann Silber mittelfristig noch neutral bewertet werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)