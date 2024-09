Wenn sich die Märkte schnell drehen, wie schlimm kann es dann werden?

S&P 500 Index, 2007 bis 2009

NASDAQ Composite, 2000 bis 2002

Down Jones - 1929 Crash & Bärenmarkt

Ziemlich schlimm. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich viel schlimmer sein wird, als die meisten von uns sich vorstellen können. Abgesehen von COVID und der von den Regierungen weltweit erzwungenen Abschaltung der Wirtschaftstätigkeit ist die jüngste Lernerfahrung für Anleger die Große Rezession von 2007-09. Von Oktober 2007 bis Februar 2009 verlor der S&P 500 Index 53%:Der größte Teil dieses Verlustes (38%) fand im Kalenderjahr 2008 statt. Dies war der größte Rückgang in einem einzelnen Kalenderjahr seit einem ähnlichen Rückgang von 38% im Jahr 1937. Sowohl der NASDAQ (-53%) als auch der DJIA (-50%) verzeichneten einen ähnlich starken Rückgang. Vor der Großen Rezession brachen die Märkte nach dem Jahr 2000 auf dem Höhepunkt des profitabelsten Jahrzehnts in der Finanz- und Wirtschaftsgeschichte der USA in sich zusammen. Mehr als zweieinhalb Jahre lang, zwischen Februar 2000 und September 2002, befanden sich die Aktienmärkte in einer Talfahrt, angeführt vom NASDAQ, der um 80% einbrach. Das Gemetzel ist im nachstehenden Chart dargestellt:Das Ausmaß und die Breite des Rückgangs und der damit einhergehenden Konkurse von Hunderten von Dotcom-Unternehmen wird nur durch den Börsencrash von 1929 übertroffen, der im unten stehenden Chart ( Quelle ) dargestellt ist:Innerhalb von drei quälenden Jahren (September 1929 - Juli 1932) fielen die Aktien um 90%. Erst 1954, 25 Jahre nach dem Höchststand vom September 1929, erreichten die Aktien wieder ihr ursprüngliches Niveau vor dem Börsencrash. Die damit einhergehende wirtschaftliche Depression dauerte bis 1941, obwohl ein erheblicher Teil der so genannten Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit auf die kriegsbedingte Industrietätigkeit zurückzuführen war. Die wirtschaftlichen Bedingungen an der Heimatfront waren durch Rationierung, Preiskontrollen und Knappheit gekennzeichnet.Börsencrashs wie die oben beschriebenen geschehen nicht spontan. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zu Korrekturen von Bedeutung führen. Dazu gehören die Entwicklung normaler Geschäfts- und Wirtschaftszyklen, die Dauer und das Ausmaß früherer Phasen dieser Zyklen, Interventionen und Manipulationen durch Regierungen und Zentralbanken, die Notwendigkeit von Korrekturen und Neugewichten aufgrund von Fehleinschätzungen und Marktexzessen sowie politische und wirtschaftliche Faktoren.Die Wirtschaftstätigkeit in den USA ist seit mehr als ein oder zwei Jahren auf breiter Front rückläufig. Dies ist zum Teil auf Zinsänderungen zurückzuführen, die zu einer Neubewertung der Kostenfaktoren geführt und die Glaubwürdigkeit verschiedener Anlagestrategien untergraben haben. Die manipulative Ausweitung der billigen und leichten Kredite in den vergangenen vier Jahrzehnten führte zu Exzessen, die nicht grundlegend gerechtfertigt waren und die Finanzlandschaft verzerrten. Die überproportionale Verfügbarkeit billiger Kredite führte zu einer gravierenden Fehlallokation von Ressourcen und Kapital.Darüber hinaus hat der Einsatz von Leverage das Problem noch verschärft. Das unergründliche und unerklärliche Derivatmonster hat das Potenzial, den Finanzmärkten unermesslichen Schaden zuzufügen. Der Einsatz von Hebeleffekten auf allen Märkten - Aktien, Anleihen, Rohstoffe - und einschließlich des Einsatzes von Optionen, Termingeschäften und anderen prekären Derivaten übertrifft derzeit den Einsatz vor 1929, der bei 90% lag.Die derzeit hinzukommenden jüngsten Marktexzesse beruhen auf der Erwartung einer Rückkehr zu billigen Krediten. Es wird davon ausgegangen, dass nach der Ankündigung einer Zinssenkung durch die Fed die Rückkehr zu den guten alten Zeiten unmittelbar bevorsteht. In den aktuellen Aktien- und Anleihekursen ist bereits eine Senkung um 50 Basispunkte eingepreist. Was passiert, wenn diese Senkung angekündigt wird? (siehe " What Happens After A Rate Cut is Announced? Die Fed wird wahrscheinlich nicht eine Reihe signifikanter Zinssenkungen vornehmen, außer es kommt zu einer Beschleunigung des derzeitigen Rückgangs der Wirtschaftstätigkeit. Es macht keinen Sinn, einfach in die Hölle zurückzukehren, die durch ihre eigenen Absichten und Handlungen herbeigeführt wurde und die sie gezwungen hat, eine Rückkehr zu einem normaleren und vernünftigen, höheren Zinsniveau zu versuchen. Andererseits...Da die Fed hauptsächlich damit beschäftigt ist, Drachen zu erschlagen, die sie durch ihre eigene verfehlte Geldpolitik, einschließlich einer mehr als ein Jahrhundert andauernden absichtlichen Inflation, in die Welt gesetzt hat, ist sie dazu verdammt, ein Leben lang Brände zu löschen und Kollateralschäden zu begrenzen. Für die Anleger ist es an der Zeit, aufzuwachen und zu erkennen, dass die Fed nicht ihr finanzieller Retter ist und dass ihr Zweck und ihre Ziele, ungeachtet der so genannten Mandate, nicht mit den Ihren übereinstimmen.Es ist möglich, dass sich eine sich vertiefende Rezession (offiziell oder nicht) zu etwas Schlimmerem auswächst - einer wirtschaftlichen Depression. Selbst wenn die Fed die Zinsen aggressiv senkt, könnte dies nicht ausreichen, um den kaskadenartigen Wasserfall niedrigerer Preise für alle in Dollar bewerteten Vermögenswerte, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien usw., aufzuhalten. Ein Zusammenbruch der Kreditmärkte wie in den Jahren 2007-08 würde wahrscheinlich alle Bemühungen der Fed, das Ausbluten zu stoppen, zunichte machen.Es wäre nicht unvernünftig, wenn die Preise zunächst um 50% oder mehr sinken würden. Weitere Rückgänge wären wahrscheinlich, da es unwahrscheinlich ist, dass ein Ereignis dieser Art zum jetzigen Zeitpunkt rechtzeitig rückgängig gemacht werden könnte. Die vorherrschenden Bedingungen von Arbeitslosigkeit und verschlossenen Türen, die durch die Zerstörung der Finanzmärkte auf breiter Front entstanden sind, wären zu viel für eine angeschlagene Fed.Es kann sein oder auch nicht, aber Anleger, die diese Möglichkeit ignorieren, könnten einen Schock erleiden. Ich glaube nicht, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses oder die Reaktion der Fed oder der Regierung unabhängig von den Wahlergebnissen im November in irgendeiner Weise ändern wird. (siehe auch " Default - Deflation – Depression ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 15. September 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.