Streetwise Reports: Globale Entdollarisierung könnte Goldboom auslösen

Auf der jüngsten sechsten Internationalen Kommunalkonferenz diskutierten die BRICS-Staaten erneut über die Schaffung eines eigenen Zahlungssystems, das den Handel zwischen den Mitgliedern der Gruppe fördern und Transaktionen in lokalen Währungen ermöglichen würde, um die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und ihn schließlich abzuschaffen, berichtet Modern Diplomacy. "Dies würde die Rolle und Bedeutung des Dollar schrittweise verringern und gleichzeitig eine multipolare Finanzwelt schaffen, in der die nächste Stufe von Volkswirtschaften deutlich mehr Einfluss auf globale Angelegenheiten hätte", heißt es in einem Artikel der U.S. News.Wenn der Dollar seinen Reservestatus verlieren würde, so der Artikel weiter, "würde dies für die USA wahrscheinlich einen schlechteren Zugang zu Kapital, höhere Kreditkosten und niedrigere Börsenwerte bedeuten, neben anderen Auswirkungen. Die Tatsache, dass die USA die Weltreservewährung sind, hat es ihnen ermöglicht, sowohl im internationalen Handel als auch bei den Staatsausgaben große Defizite zu verzeichnen. Wenn Ausländer keine Dollar mehr als Sparguthaben halten wollen, würde dies zu erheblichen Sparmaßnahmen im Inland führen."Der BRICS-Block umfasst nun die ursprünglichen Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie die neuen Mitglieder Saudi-Arabien, Iran, Äthiopien, Ägypten, Argentinien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Angaben von GoldFix haben 26 Länder einen formellen Antrag auf Beitritt zu BRICS gestellt, 21 weitere haben informell ihr Interesse bekundet. Laut einem Artikel von Seeking Alpha entfallen auf diese 47 Länder zusammen 40% der Weltbevölkerung und 25% des Bruttoinlandsprodukts. Etwa 5.000 Vertreter aus 500 Städten nahmen an der Konferenz teil.Ein zentrales Thema der Konferenz war der Ausbau der Neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten (NDB), die es mit multinationalen Finanzorganisationen wie dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank aufnehmen könnte, so Modern Diplomacy. Dies wird jedoch Zeit brauchen, da die derzeitige finanzielle Basis der NDB gering ist. Einzelne Länder haben bereits Schritte zur Entdollarisierung unternommen und beispielsweise eigene Handels- und Zahlungssysteme eingerichtet, wie AOL.com berichtet. Indien hat 2016 die einheitliche Zahlungsschnittstelle (Unified Payments Interface, UPI) entwickelt, die inzwischen auch im Inland weit verbreitet ist, und sie auf Finanzinstitute in anderen Ländern, darunter Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und Singapur, ausgeweitet.In China gibt es seit 2015 ein System, das Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), das Zahlungen in chinesischen Yuan oder Renminbi (RMB) abwickelt. Die Beteiligung an CIPS wächst ständig. China und Brasilien haben vereinbart, den Handel in RMB abzuwickeln, Argentinien erklärte, dass es dem ebenfalls zustimmen würde, und Saudi Aramco bekundete sein Interesse daran, Ölverkäufe mit China in RMB abzuwickeln. Im Juli 2024 verwendete China zum ersten Mal den RMB stärker als den US-Dollar für grenzüberschreitende Transaktionen.Ebenfalls im Juli vereinbarten Russland und der Iran, ihre jeweiligen Bankensysteme, Mir und Shetab, miteinander zu verbinden, um den Handel zwischen ihren Ländern zu erleichtern. Russland verfügt seit 2014 über ein eigenes Bankensystem, das System for Transfer of Financial Messages, eine Alternative zum am weitesten verbreiteten Netzwerk für weltweite Geldüberweisungen, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) SWIFT.Das American Institute for Economic Research wies darauf hin, dass Gold die kostengünstigste, marktgängigste und am wenigsten manipulierbare Möglichkeit ist, sich vom Dollar abzuwenden. Wie U.S. News berichtet, haben Länder und Investoren den Dollar zugunsten von Gold aufgegeben oder sich mit Gold eingedeckt, seit die Entdollarisierungsbewegung im Jahr 2022 wieder aufflammte. Die Zentralbanken zum Beispiel haben Rekordmengen an Gold gekauft. Nach Angaben des World Gold Council lag die Goldnachfrage der Zentralbanken im ersten Halbjahr 2014 bei 483 Tonnen und damit so hoch wie nie zuvor.Von den gesamten Devisenreserven, die die ausländischen Zentralbanken heute halten, sind nur 58% in Dollar, ein Rekordtief, wie die U.S. News berichtet. Der Anteil von Gold hingegen ist mit 15% im Vergleich zu 11% vor sechs Jahren gestiegen. Die anhaltenden Bemühungen in der ganzen Welt, die Rolle des Dollar in der Weltwirtschaft zu verringern, zusammen mit der Angst der Investoren vor einer Entdollarisierung und wirtschaftlichen Faktoren, könnten zu einem Goldboom führen, so ein Artikel von Seeking Alpha."Historisch gesehen war Gold der globale Standard für einen sicheren Wertaufbewahrungsort, und mit dem wachsenden Gefühl der Entdollarisierung unter den Anlegern und in den Entwicklungsländern, der vorhergesagten wirtschaftlichen Kontraktion und der Herabstufung der US-Schulden könnte es sich erneut in einer Situation mit erheblichem Aufwärtsdruck befinden", schrieb der Autor des Artikels.Die vorherrschende Meinung der Analysten ist, dass der Goldpreis im Jahr 2024 weiter steigen wird, wie CBS News in einem Artikel vom 3. September berichtet. "Wachsende Besorgnis über die geopolitische Lage, innenpolitische Unruhen, die durch ein hypersensibles Präsidentschaftswahljahr ausgelöst werden, und erhöhte Ängste in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bilden den Hintergrund dafür, dass die Verbraucher Zuflucht in einem gewissen Maß an Sicherheit suchen", heißt es in dem Artikel.Goldman Sachs behauptete in einem kürzlich erschienenen Bericht, dass Gold das größte Potenzial für einen kurzfristigen Preisanstieg hat, da die Zinssenkungen der US-Notenbank westliches Kapital zurück in den Goldmarkt bringen sollten, berichtete Live Mint am 3. September. Die Investmentbank prognostiziert nun einen Goldpreis von 2.700 US-Dollar je Unze bis Anfang 2025.Einem Artikel von Good Returns vom 10. September zufolge werden die Faktoren, die derzeit einen steigenden Goldpreis begünstigen, über den Beginn des nächsten Jahres hinaus bestehen bleiben. Anhaltende geopolitische Risiken und Sorgen über Inflation und Wachstum weltweit werden die wichtigsten Faktoren sein. "Angesichts der aktuellen makroökonomischen Entwicklungen wird Gold eine bevorzugte Anlageklasse bleiben, bis die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine- und der Nahost-Krise abklingen, und es wird als bewährte Absicherung gegenüber anderen Anlageklassen weiterhin Investitionen anziehen", heißt es in dem Artikel.Auch bei den Goldaktien wird eine beeindruckende Rally erwartet, schrieb Jordan Roy-Byrne von The Daily Gold. "Es sieht so aus, als würde der Goldpreis weiter auf sein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 USD je Unze steigen", schrieb er am 23. August. "Es gibt immer noch viel Wert und Aufwärtspotenzial bei hochwertigen Junioren. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, denn im Herbst könnte es schon zu spät sein."© Streetwise ReportsSie wollen weitere Gold Report-Exklusivinterviews wie dieses lesen? Schreiben Sie sich beim kostenlosen E-Newsletter ein und erfahren Sie, welche neuen Artikel veröffentlicht wurden. Eine Liste kürzlich erschienener Interviews mit Analysten und Kommentatoren finden Sie bei uns im Bereich Expert Insights Dieser Artikel wurde am 17. September 2024 auf www.theaureport.com veröffentlicht und in Auszügen exklusiv für GoldSeiten übersetzt.