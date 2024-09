Eldorado Gold notiert auf den Niveaus von 2017

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. bleibt für alle Minenfans einer der Top-Werte. Unbeirrt strebt die Aktie weiter gen Norden und zeigt eine beständige Performance. Im Hinblick auf die vergangene Analyse vom 26. Juni verlief dabei alles im Plan. Gerade auch, weil das damals benannte Kursziel von 18,63 USD bisher noch immer aussteht. Schauen wir daher doch wieder einmal genauer im Anschluss an die Big-Picture-Charts hin.Die Stabilisierung und Etablierung über dem Unterstützungsniveau von 14,23 USD glückte und so schob sich die Aktie weiter empor. Neben der Marke von 16,70 USD stand und steht der eingangs definierte Widerstand von 18,63 USD im Fokus. Seit den vergangenen Monaten verzeichnet die Aktie eine stabile Entwicklung entlang des ebenfalls ansteigenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitts (EMA - aktuell bei 16,74 USD). Zugleich lässt sich seit Juni eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie definieren, welche den weiteren Weg weisen könnte.Dementsprechend sollte die Aktie in Kürze ihre aktuell laufende Konsolidierung beenden können und in Richtung des Widerstands bei 18,63 USD streben. Ein Anstieg darüber erlaubt weitere mittelfristige Zugewinne bis zum nächsten Etappenziel von 21,62 USD. Innerhalb des breit angelegten Aufwärtstrendkanals seit Ende 2023 könnte es sogar noch in diesem Jahr dazu kommen.Doch spätestens Anfang 2025 erscheint ein Touch dieses Niveaus realistisch, sofern natürlich der Trend und insbesondere die Rahmenbedingungen positiv bleiben. Da die Börse bekanntlich keine Einbahnstraße ist, sollte man sich auch immer wieder für ein Alternativszenario wappnen. Bei Eldorado Gold wäre hierbei unter dem Level von 16,50 USD die gewisse Vorsicht angesagt. Vornehmlich jedoch unterhalb des letzten Bewegungstiefs von 15,69 USD sollten die Bären an Fahrt gewinnen.In einer dann wohl kaum vermeidbaren Abwärtswelle müsste man dabei mit Rücksetzern bis mindestens 14,23 USD kalkulieren. Knapp darunter befindet sich bei 13,93 USD die nächste Unterstützungsmarke, welche mitsamt der unteren Trendlinie des Aufwärtstrendkanals seit 2023 einen soliden Halt bieten. Dies könnte es dann praktisch sogar schon gewesen sein, rund um einen Abwärtsimpuls.Dementsprechend die ersten Schnäppchenjäger rund um 14,00 USD zuschlagen und zu einer Stabilisierung führen. Sollte diese Nachfrage allerdings ausfallen, könnte sich das Handelsjahr 2025 klar negativ entwickeln.Die Trendstruktur der Aktie ist weiterhin bullisch und im Anschluss der laufenden Konsolidierung erscheint ein Bruch des Widerstands von 18,63 USD möglich. Oberhalb dessen erlaubt sich sogar mittelfristiges Kurspotenzial bis zum nächsthöheren Widerstand bei 21,62 USD. Der generelle Trendkanal weist zudem den Weg.Ein tieferes Hoch wurde bereits ausgebildet, sodass eine mögliche Ausdehnung der laufenden Gegenbewegung an Fahrt gewinnen könnte. Unterhalb von 16,50 USD erhöht sich die Chance einer solchen Gegenbewegung, welche bei Kursen unter 15,69 USD die finale Bestätigung finden würde. Abgaben bis mindestens 14,23 USD sollten in der Folge berücksichtigt werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.