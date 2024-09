Sovereign Metals präsentiert auf Veranstaltung der Minerals Security Partnership während UN-Generalversammlung

- Sovereign präsentierte auf Einladung des US-Außenministeriums und des SAFE Center for Critical Minerals auf der Eröffnungsveranstaltung des 2024 MINVEST/MSP Finance Meeting während der UN-Generalversammlung in New York- Podiumsdiskussion mit dem Titel Mining Titans and New Horizons zwischen Rio Tintos CEO Jakob Stausholm und Sovereigns Chair Ben Stoikovich- Meeting mit hochrangigen Beamten aus den MSP-Ländern, Vertretern von Entwicklungsfinanzierungs- und Exportkreditagenturen, MSP-Regierungen und Teilnehmern aus dem Privatsektor- US-Regierung und wichtige Partnerländer gründeten 2022 das MSP, um die Entwicklung von vielfältigen und nachhaltigen Lieferketten für kritische Energieminerale zu beschleunigen- MINVEST ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen dem US-Außenministerium und dem SAFE Center for Critical Minerals Strategy- Sovereign konzentriert sich auf die Entwicklung seines Tier-1-Projekts, das weltweit strategisch wichtige Rutil-Graphit-Projekt Kasiya in Malawi- Kasiya ist die weltweit größte natürliche Rutillagerstätte - das reinste, höchstgradige natürlich vorkommende Titanrohmaterial - und die weltweit zweitgrößte Flockengraphitlagerstätte - ein Batteriematerial, das für die Energiewende entscheidend ist- Rio Tinto hält zurzeit als strategischer Investor eine Beteiligung von 19,9 % an Sovereign24. September 2024 - Sovereign Metals Ltd. (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen am Montag, den 23. September 2024, während der UN-Generalversammlung (UNGA) an einer Podiumsdiskussion bei der Eröffnungsveranstaltung des 2024 MINVEST / Minerals Security Partnership (MSP) Finance Meeting (Meeting) in New York, USA, teilgenommen hat.Moderiert wurde die Podiumsdiskussion mit dem Titel Mining Titans and New Horizons von Dr. Zainab Usman, Senior Fellow und Direktor, Carnegie Endowment for International Peace. Teilnehmende waren Herr Jakob Stausholm, CEO von Rio Tinto und Herr Ben Stoikovich, Chair von Sovereign.Bei der Diskussion wurden die Faktoren hervorgehoben, die große Bergbauunternehmen und Investoren anziehen, und es wurde besprochen, wie Initiativen, wie das MSP, den Investitionsfluss in ressourcenreiche Länder unterstützen und gleichzeitig wirtschaftliche Entwicklung fördern können.In seiner Rede bei dem Meeting sagte der stellvertretende Außenminister der USA, der ehrenwerte Kurt Campbell: Wenn wir letztlich nicht nur bei der sauberen Energiewende, sondern allgemein im Bereich der Technologie erfolgreich sein wollen, dann nur, indem wir dieses Ziel verfolgen.Sovereign nahm an der Veranstaltung teil, nachdem es vom Minerals Investment Network for Vital Energy Security and Transition (MINVEST), einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen dem US-Außenministerium und dem SAFE Center for Critical Minerals, eingeladen worden war, gemeinsam mit Rio Tintos CEO, Herrn Jakob Stausholm, dort zu präsentieren. Das Meeting fand während der UNGA in New York statt, was eine hervorragende Gelegenheit für die Zusammenkunft mehrerer MSP-Regierungsbeamter sowie Vertretern ihrer Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Exportkreditagenturen war.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76934/Sovereign_240924_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1 (von links nach rechts): Dr. Zainab Usman, Senior Fellow und Direktor, Carnegie Endowment for International Peace, und Rio Tintos CEO Jakob Stausholm, Sovereigns Chair Ben Stoikovich auf dem MSP Finance Meeting in New YorkDer ehrenwerte Jose W. Fernandez, US-Staatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt, sagte, das MSP Finance Network würde MSP-Exportkreditagenturen, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und staatlich unterstützten Investmentfonds eine Plattform bieten, um das Risiko von Projekten zu minimieren und die Finanzierung für kritische Mineralprojekte unterstützen, sowie ein starkes Signal an die Märkte über die Wichtigkeit der Sicherung und Diversifizierung von Lieferketten für kritische Minerale schicken.Investoren, Aktionäre und andere Interessierte können sich die Eröffnungsrede des Meetings über den folgenden Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=efQBjMNFV1I.Zu den MSP-Partnervertretern, die an der Veranstaltung teilnahmen und während der Podiumsdiskussion im Publikum saßen, gehörten:- US-Außenministerium- US-Verteidigungsministerium - Office of Strategic Capital- US-Energieministerium- Export-Import Bank der USA- United States Trade and Development Agency- Japan Bank for International Cooperation- Japanische Regierung, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie- Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC)- Außenministerium der Republik Korea- Export-Import Bank Koreas (KEXIM) und- Ministry of Trade and Industry, Malawi.Zu den Teilnehmenden aus dem Privatsektor gehörten:- Rio Tinto- BHP- Anglo American- Glencore- BlackRock und- General Motors.Im Juni 2022 gaben die US-Regierung und wichtige Partnerländer die Gründung des MSP bekannt - eine Zusammenarbeit zwischen 14 Ländern und der EU zur weltweiten Förderung von öffentlichen und privaten Investitionen in verantwortungsvolle Lieferketten für kritische Minerale.Das MSP möchte die Entwicklung von Lieferketten für vielfältige und nachhaltige kritische Energieminerale durch die Zusammenarbeit mit Regierungen und Industrien beschleunigen, um gezielte finanzielle und diplomatische Unterstützung für strategische Projekte in der Wertkette zu ermöglichen. Zu den MSP-Partnern gehören Australien, Kanada, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Norwegen, die Republik Korea, Schweden, das Vereinigte Königreich, die USA und die Europäische Union (vertreten durch die Europäische Kommission).MINVEST ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der US-Regierung und dem Center for Critical Minerals Strategy (SAFE) zur Förderung des öffentlich-privaten Dialogs und der Investitionen in strategischen Bergbau, Verarbeitung und Recycling-Möglichkeiten zur Einhaltung hoher wirtschaftlicher, sozialer und regierungsbezogener Standards (ESG). MINVEST hat zwei Hauptziele.- Ziel 1: Die Perspektiven des Privatsektors in die Entwicklung und Umsetzung der US-Außenpolitik für kritische Mineralien einfließen lassen.- Ziel 2: Öffentliche und private Aktionäre zusammenzubringen, um Investitionen in verantwortungsvolle und strategische Projekte für kritische Minerale zu fördern.Das SAFE Center ist eine überparteiliche, gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um die Energiesicherheit der USA zu verbessern. Sie unterstützt den wirtschaftlichen Aufschwung und die Widerstandsfähigkeit durch die Förderung von sich wandelnden Transport- und Mobilitätstechnologien und stellt sicher, dass die USA wichtige Aspekte der Technologie-Lieferkette sichert, um einen strategischen Vorteil zu erreichen und zu erhalten.Das SAFE Center möchte Richtlinien entwickeln, die gewährleisten, dass die Lieferketten für kritische Minerale die Außen- und Militärpolitik der USA unterstützen, deren Interessen und Werte widerspiegeln und die Wettbewerbsfähigkeit der USA weiter stärken.Frank Eagar (Südafrika/Malawi), CEO & Managing Director+27 21 065 1890Sapan Ghai (London), CCO+44 207 478 3900Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!