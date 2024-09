50-jähriges Jubiläum der angeblichen Prüfung des Fort-Knox-Gold

Jüngsten Berichten zufolge belaufen sich die Goldreserven der Vereinigten Staaten derzeit auf 8.133 Tonnen, von denen ein Großteil im United States Bullion Depository in Fort Knox, Kentucky, gelagert wird, so heißt es auf Money Metals . Dieser Tresor und das darin gelagerte Gold sind seit langem ein Symbol für die monetäre Macht und den weltweiten Status der USA. Trotz dieser Behauptungen wurden die US-Goldreserven seit 1974, kurz nachdem Amerikas Bruch des Bretton-Woods-Abkommens Zweifel an Amerikas Goldbeständen aufkommen ließ, keiner glaubwürdigen Prüfung unterzogen. Tatsächlich waren auch die vor 1974 durchgeführten Prüfungen nicht glaubwürdig.Das United States Bullion Depository, gemeinhin als Fort Knox bezeichnet, wurde 1936 zur Unterstützung der Executive Order 6102 errichtet, einer von Roosevelt erlassenen Anweisung an die Amerikaner, ihr Gold gegen ungedecktes Papiergeld einzutauschen, und wurde als wichtigster Goldtresor der Nation eingeführt. Das in Kentucky gelegene U.S. Bullion Depository befindet sich im Inneren des Kontinents, absichtlich weit weg von den Küsten, um zu gewährleisten, dass das Gold im Falle von Angriffen oder Invasionen sicher ist.Es kursierten Theorien über den Zustand, die Beschaffenheit und den Besitz der Metalle, aber eine bestimmte Theorie stammte von einem Washingtoner Anwalt, der in einem Interview mit dem National Tattler behauptete, dass Gold im Wert von 20 Milliarden Dollar plötzlich aus dem Depot verschwunden sei. Diese Gerüchte verbreiteten sich schnell im Kongress. Die Amerikaner blieben dem Depot gegenüber skeptisch und spekulierten, dass die Goldreserven im Laufe der Jahre aufgebraucht, zur Begleichung von Schulden verwendet oder anderweitig verschifft worden waren. Um diese Bedenken zu zerstreuen, öffnete das US-Finanzministerium am 23. September 1974 nur einen der 15 Tresorräume von Fort Knox für Politiker und Reporter, um das Gold zu sehen und seine Existenz zu bestätigen.Etwa zwei Stunden lang drängten sich mehrere Film- und Kamerateams und lächelnde Politiker in einem Flur, um einen Goldbarren in die Hand zu nehmen und einen Blick in einen Raum voller Gold zu werfen, das bis zur Decke gestapelt war. Auf dem Weg nach draußen musste jeder Besucher einen Metallinspektor passieren, um sicherzustellen, dass keiner der Goldbarren entwendet wurde. Bemerkenswert ist, dass während des gesamten Besuchs keiner der herumgereichten Barren einer Seriennummer zugeordnet, geprüft oder auf seinen Reinheitsgrad hin untersucht oder gar als Teil der Bestände der Vereinigten Staaten verifiziert wurde.© Redaktion GoldSeiten.de