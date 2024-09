Warum wir glauben, dass Goldaktien die versteckte Chance im Bullenmarkt von 2024 sind

Am Dienstag erreichte Gold ein neues Allzeithoch von 2.670 Dollar je Unze und setzte damit eine bemerkenswerte Rally fort, die dem Edelmetall seit Jahresbeginn einen Anstieg von über 27% beschert hat. Würde das Jahr 2024 heute enden, wäre es das beste Jahr für Gold seit 2010, als der Wert um fast 30% zulegte.Trotz der Dynamik schenken viele Anleger dem, was ich für eine der offensichtlichsten Chancen auf dem Markt halte, immer noch keine Beachtung: Goldaktien. Einige Anleger zögern vielleicht, bei diesen Preisen in Gold einzusteigen, aber ich glaube, dass es mehrere Faktoren gibt, die darauf hindeuten, dass die Rally noch Raum hat.Die Zentralbanken auf der ganzen Welt treten in eine neue Phase der geldpolitischen Lockerung ein, und die Anleger - insbesondere westliche Kleinanleger - beginnen endlich, den Wert von Gold als Absicherung gegen Inflation und globale Unsicherheit zu erkennen. Die wirkliche Chance liegt jedoch nicht im physischen Gold selbst oder in den börsengehandelten Fonds, die es nachbilden; stattdessen glaube ich, dass sie in den stark unterbewerteten Goldbergbauaktien liegt, die den Goldpreis erst noch einholen müssen.Der Grund für diese Goldrally ist der jüngste Kurswechsel der Federal Reserve. Die Fed senkte letzte Woche den Leitzins um 50 Basispunkte (Bp) und senkte damit die Opportunitätskosten für das Halten eines nicht verzinslichen Vermögenswerts wie Gold. Und dies könnte erst der Anfang sein. Analysten und Marktbeobachter erwarten eine weitere Lockerung um 50 Basispunkte in diesem Jahr, gefolgt von weiteren 100 Basispunkten im Jahr 2025.Dieser aggressive Lockerungszyklus dürfte die Attraktivität von Gold als Wertaufbewahrungsmittel weiter erhöhen. Der Grund dafür ist, dass Anleger in Zeiten niedriger Zinsen traditionell dazu neigen, sich von traditionellen festverzinslichen Anlagen wie Anleihen abzuwenden, die geringere Renditen bieten. Infolgedessen haben sie sich nach alternativen Anlagen umgesehen, und Gold ist seit langem eine der beliebtesten Absicherungen gegen Inflation und finanzielle Instabilität.Es sind nicht nur die Anleger, die den Goldpreisanstieg vorantreiben. Auch die Zentralbanken spielen eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren haben diese Institutionen ihre Goldreserven beträchtlich aufgestockt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass ihr Kaufrausch nachlässt. Die Käufe der Zentralbanken machen inzwischen etwa ein Viertel der gesamten weltweiten Goldnachfrage aus und sind damit doppelt so hoch wie vor 2022. Nach Angaben des World Gold Council (WGC) erreichten die Goldkäufe in der ersten Jahreshälfte ein neues Rekordhoch von 483 Tonnen, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.Trotz dieses Hintergrunds haben sich viele westliche Kleinanleger in diesen Zyklen nur langsam für Gold entschieden. Laut einer aktuellen Studie der Bank of America haben 71% der US-Finanzberater nur einen geringen oder gar keinen Goldanteil, der oft weniger als 1% ihres Portfolios ausmacht. Das ändert sich jedoch gerade. Nachdem die Zinssenkungen der US-Notenbank endlich Wirkung zeigen, kehren die Anleger wieder zu den goldgedeckten börsengehandelten Fonds zurück.