Gold - Dieses Jahr noch 3.000 USD?

Im laufenden Börsenjahr geht der Goldpreis auf US-Dollarbasis bislang richtig steil. Unsicherheiten auf politischer Ebene, Stichwort: US-Wahlen, eine schwächelnde Weltwirtschaft und Konjunktursorgen in China, beflügeln das Edelmetall derzeit enorm. Hinzukommt die extrem angespannte Lage im Nahen Osten sowie die Zinswende in der Europäischen Union und in den USA.Fast 28 Prozent stehen wir aktuell im Plus. In der letzten Handelswoche wurde mit 2.685 USD abermals ein Rekordhoch erklommen. Mal wieder. Als Anleger hat man sich daran fast schon gewöhnt. Doch kann es in diesem Tempo wirklich weitergehen? Und wie realistisch sind 3.000 USD noch in diesem Jahr?Auf 12-Monatssicht hat zwar Silber die Nase leicht vorn. Doch langfristig dominiert der Goldpreis in allen größeren Zeitintervallen. Seit dem Jahr 2000 zum Beispiel kann Gold um 831 Prozent zulegen, während Silber es auf nicht einmal 500 Prozent bringt. Von den zwei anderen Edelmetallen brauchen wir hier in diesem Zusammenhang gar nicht erst anzufangen. Einzig Palladium kann zeitweise ansatzweise mit Silber mithalten.Im mittelfristigen Wochen-Chart zeigt Gold uns bereits seit Ende 2022 eine schöne klare Struktur nach Elliott Waves. Wir sehen einen impulsiven Anstieg, der mit dem vorläufigen Hochpunkt am 26. September bei genau 2.684,64 USD, der der Teilwelle 5 der 3 entspricht. Diese Zählung bedeutet, dass wir einen stabilen und übergeordneten Aufwärtstrend vorfinden, der jedoch noch einiges an Potenzial hat.Bevor dieses jedoch entfaltet werden kann, benötigt Gold eine adäquate Verschnaufpause in Gestalt der im Chart eingezeichneten Korrekturwelle 4. Wie skizziert könnte diese auch mit Blick auf die auffällige Divergenz beim RSI bereits eingesetzt haben. Deren Kursziel liegt in etwa auf dem Niveau der unteren Trendkanallinie.Je nachdem, wann Gold diese erreicht, sprechen wir hier von Kursen von ca. 2.450 bis 2.400 USD. Die allerdings voraussichtlich Ende 2024 bzw. Anfang 2025 erreicht werden. Vor diesem Hintergrund sind Kurse beim Goldpreis von ca. 3.000 USD innerhalb der nächsten drei Monate eher unwahrscheinlich. Im Rahmen der Welle 5 ist das ein Kursniveau, das wir aber ohne Weiteres im ersten oder zweiten Quartal 2025 sehen könnten.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.