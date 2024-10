Explorationszielmodellierung durch GSP Resource zeigt Tagebaupotenzial auf Alwin Mine auf

Vancouver, 2. Oktober 2024 - GSP Resource Corp. (TSX-V: GSPR / FWB: 0YD) (das Unternehmen oder GSP) gibt bekannt, dass eine Blockmodellierung zum Explorationsziel ein Tagebaupotenzial auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Alwin Mine aufgezeigt hat (das Konzessionsgebiet Alwin).Die vor Kurzem abgeschlossene Modellierung zur Explorationszielerstellung und konzeptionelle Tagebau- und Strossenoptimierung deutet an, dass die Kupfermineralisierung auf Alwin Mine potenziell für ein Tagebaumodell geeignet ist (Abbildung 1 und 2). Die Modellierung hat einen konzeptionellen Tagebau ergeben, der sich bis in eine Tiefe von 180 Metern (600 Fuß) erstreckt, wobei sich Gebilde potenziell abbaubarer Strossen weitere 90 Meter vertikal in die Tiefe und über eine Streichenausdehnung von etwa 300 Metern (1.000 x 300 Fuß) fortsetzen.Die Tagebau- und Strossenmodellierung zum Explorationsziel berücksichtigt nur die Kupfermineralisierung, und das Unternehmen sieht - nach zusätzlichen Bohrarbeiten - mit Interesse der weiteren Auswertung von potenziell wirtschaftlich bedeutenden Goldwerten entgegen, welche sich kürzlich ergeben haben (siehe Pressemitteilung von GSP Resource Corp. vom 19. August 2024).Die zuletzt durchgeführte Modellierung basiert auf dem umfangreichen Datenbestand des Unternehmens aus historischen und aktuellen Diamantkernbohrlöchern, welche über 45.000 Bohrmeter in 581 von der Oberfläche und unter Tage erstellten Bohrlöchern umfasst. Der Datenbestand beinhaltet insgesamt 3.164 erprobte Abschnitte, was für eine erprobte Bohrkernlänge von 8.181 Metern steht. Die modellierten mineralisierten Abschnitte werden von 372 Bohrlöchern durchteuft, die insgesamt 1.434 erprobte Abschnitte enthalten, was eine Bohrkernlänge von 1.972 Metern verkörpert.Abbildung 1: Schrägansicht des konzeptionellen Grubenmodells des Alwin-Mine-Explorationszielmodells und Strossenmodellierung (blau), historische Untertage-Erschließung (dunkelblau) und verfüllte Strossen (orange)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77018/GSP_021024_DEPRcom.001.jpegAbbildung 2: Schnittbildausschnitt des konzeptionellen Grubenmodells des Alwin-Mine-Explorationszielmodells und Strossenmodellierung (blau), historische Untertage-Erschließung (dunkelblau) und verfüllte Strossen (orange)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77018/GSP_021024_DEPRcom.002.jpegDas für die Ressourcenmodellierung zuständige Team von APEX Geoscience Ltd. (APEX) macht weiterhin Fortschritte bei der Ressourcenschätzung für das Projekt Alwin. APEX hat nun die Blockmodellierung, Modelle zur Erschöpfung der historischen Minenerschließung und die konzeptionelle Tagebau- und Strossenoptimierung für das Explorationsziel abgeschlossen.Das Ressourcenteam arbeitet an der Durchführung von Abweichungsprüfungen beim Volumen und der Fertigstellung von Kriging-Parametern in Vorbereitung auf den späteren Ressourcenbericht.- 3D-Georeferenzierung von historischen geologischen Plänen und Abschnitten (ABGESCHLOSSEN)- Implizite 3D-Modellierung von Schererzgängen (ABGESCHLOSSEN)- Validierung der 3D-Untertageerschließung- und Abbaustrossenvolumina (ABGESCHLOSSEN)- Übergabe der fertiggestellten Bohrdatenbank und Mineralisierungsmodelle an das APEX-Team für Geostatistik und Ressourcenschätzung für die Erstellung des Blockmodells des Explorationsziels (ABGESCHLOSSEN)- Optimierung der Tagebau- und Strossenmodelle (ABGESCHLOSSEN)Das Kupfer-Silber-Gold-Konzessionsgebiet Alwin Mine ist etwa 575,72 Hektar groß und befindet sich auf einem semiariden Plateau im Landesinneren des südlichen Zentrums der Provinz British Columbia. Die historische Untertagemine wurde auf einer Länge von 500 m, einer Breite von 200 m und einer Tiefe von 300 m erschlossen. Die Produktion erfolgte zwischen 1916 und 1981 aus fünf großen subvertikalen hochgradigen Kupfermineralisierungszonen mit insgesamt 233.100 Tonnen Erz, aus denen 3.786 Tonnen Kupfer, 2.729 Kilogramm Silber und 46,2 Kilogramm Gold gewonnen wurden. Der durchschnittliche Kupfergehalt im verdünnten Rohfördererz lag bei 1,5 Prozent.Das Konzessionsgebiet Alwin stößt an die westliche Grenze der Mine Highland Valley der Teck Corporation, der größten Porphyr-Kupfer-Molybdän-Tagebaumine im Westen Kanadas. Die Alteration und Mineralisierung des hydrothermalen Systems von Highland Valley erstreckt sich von der Mine Highland Valley in westlicher Richtung auf das Konzessionsgebiet Alwin (siehe GSP-Pressemitteilung vom 30. Januar 2020).Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Direktor und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, AB, einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten verifiziert, was eine Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testdaten beinhaltet, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen. Mineralisierungen, die auf nahe gelegenen Konzessionsgebieten vorkommen, sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierungen, die auf dem Konzessionsgebiet Alwin vorkommen könnten. GSP Resource Corp. ist ein Mineralexplorations- und Mineralerschließungsunternehmen, das sich auf im Südwesten der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Projekte spezialisiert hat. Das Unternehmen hat die Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile und Rechtstitel am Kupfer-Gold-Silber-Konzessionsgebiets Alwin Mine im Bergbaurevier Kamloops sowie die Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile und Rechtstitel am Konzessionsgebiet Olivine Mountain in dem Bergbaurevier Similkameen, an dem es einem Dritten eine Option auf eine 60%ige Beteiligung gewährt hat.Simon Dyakowski, Chief Executive Officer & DirektorTel: +1 (604) 619-7469E-Mail: simon@gspresource.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem die Durchführung laufender und geplanter Arbeiten, das Potenzial für zusätzliche Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Alwin, das Potenzial für eine weitere Bewertung von Goldwerten mit möglicher wirtschaftlicher Bedeutung anhand weiterer Bohrungen; das Tagebaupotenzial auf dem Konzessionsgebiet Alwin, weitere Modellierungs- und dazugehörige Aktivitäten für das Konzessionsgebiet Alwyn, das Potenzial für eine zukünftige Ressourcenschätzung oder Erklärung für das Konzessionsgebiet Alwyn, zukünftige Explorationsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte und andere Angelegenheiten beinhalten können. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass die Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen wird. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) einzuholen oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises für Kupfer und andere Metalle, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Pflichten nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!