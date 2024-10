Foremost Clean Energy: Erste Phase von Optionsvereinbarung mit Denison Mines & Namensänderung

Foremost Clean Energy Ltd. gab kürzlich bekannt, dass es im Anschluss an seine Ankündigung vom 23. September 2024 die erste Phase der Transaktion mit Denison Mines Corp. abgeschlossen hat und damit 20% der Anteile von Denison an zehn Uranexplorationsgrundstücken mit einer Fläche von 330.000 Acres im Athabasca Basin im Norden von Saskatchewan erworben hat. Zusätzlich zu anderen Gegenleistungen hat Denison 1.369.810 Stammaktien von Foremost aus eigenen Mitteln ausgegeben.Der Erwerb erfolgte gemäß einer Optionsvereinbarung mit Denison vom 23. September 2024, die Foremost die Option einräumt, in drei Phasen bis zu 70% der Anteile von Denison an den Explorationsgrundstücken zu erwerben. Die Ankündigung dieser Transaktion fand zeitgleich mit einer Namensänderung des Unternehmens statt, welches zuvor unter dem Namen 'Foremost Lithium Resource & Technology Ltd.' gelistet war. Dazu erhielt Foremost eine neue CUSIP-Nummer (34546R100) und eine neue ISIN (CA34546R1001).Foremost Clean Energy ist ein aufstrebendes nordamerikanisches Uran- und Lithium-Explorationsunternehmen mit Projekten in den Kanadischen Provinzen Saskatchewan, Quebec und Manitoba.© Redaktion MinenPortal.de