Der Energie-Bulle ist wieder da

Letzte Woche beschloss ich, über die fiskalpolitische Bazooka des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu schreiben, die die chinesischen Aktien in eine vertikale Mondrakete schickte und die relative Stärke der wichtigsten Indices auf ein Allzeithoch von 91 steigen ließ. Von David Tepper bis Louis Gave, die China-Bullen stürmen nun mit der Wildheit einer verängstigten Herde los, während Leerverkäufer mit blutenden Augen und brennenden Haaren mit unfassbarer Dringlichkeit eindecken.Der Schritt der chinesischen Zentralbank, sich kopfüber in einen Lockerungszyklus zu stürzen, folgt auf die vergangenen zwei schmerzhaften Jahre, in denen der Immobilienmarkt unter dem Gewicht des Überangebots und der überschwänglichen Verbrauchereinstellung stagniert hat. Die Überproduktion im Elektroautosektor hat dazu geführt, dass die Lagerbestände sowohl in Bezug auf die unverkauften Einheiten als auch auf das Alter der Flotte überfüllt sind, da eine große Anzahl verrottender Fahrzeuge auf den Autohöfen des Landes steht. Es musste etwas getan werden, und es war, als hätte Xi Jinping gezielt und abgedrückt.Zunächst wurde der Anstieg chinesischer Aktien nur von den tapferen Contrarians gefeiert, die chinesische Großunternehmen zum achtfachen des Cashflows und mit 75% der Marktkapitalisierung in bar gekauft hatten, ähnlich wie im Januar 2023, als die japanischen Aktienmärkte aufgrund ihrer Bewertungen im Vergleich zu den überbewerteten US-Pendants, die von einer ständigen, nicht enden wollenden Kombination fiskal- und geldpolitischer Anreize profitiert haben, um die Aktienkurse in die Höhe zu treiben und den asymmetrischen Vermögenseffekt aufrechtzuerhalten, der für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum so wichtig ist, plötzlich ein Angebot erhielten.Worüber jedoch nur wenige sprachen, waren die Nebeneffekte, die die chinesische Konjunkturmaßnahme auf eine Reihe anderer Sektoren hatte. Kupfer, das ich Anfang August als "Kauf" unter 4,00 Dollar je Pfund identifiziert hatte (nachdem ich im Mai ausgestiegen war), war auf dem besten Weg, den 100er-DMA bei etwa 4,40 Dollar zu testen, erhielt aber einen enormen Adrenalinschub durch die Nachricht, dass China plötzlich "voll auf Draghi" umgeschaltet und beschlossen hatte, "alles zu tun", um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Kupfer hat sich von den Tiefstständen des Carry-Trade-Crashs um über 20% erholt und befindet sich nun mit dem Rückenwind der Chinesen im Aufwind.Der Schläfer im China-Stimulus-Narrativ ist jedoch der eine Rohstoff, der das gesamte Wirtschaftswachstum antreibt - Öl - und ob es nun politisch korrekt ist oder nicht, es wird in nächster Zeit nicht verschwinden. Die Abonnenten erhielten letzten Dienstag vor der Eröffnung eine E-Mail, in der ich darauf hinwies, dass ich den "Energiehandel" wieder aufgreifen würde. In dieser E-Mail-Benachrichtigung schrieb ich: