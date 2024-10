Green Bridge Metals stellt Strategieplan für die Lagerstätte Titac vor

Klassifizierung Tonnen (Mio. t) Ilmenitgehalt Enthaltenes Ilmenit (Mio. t)

(FeTiO2) (%)

Vermutet 46,6 15,0 14,74

Bohrloch Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) TiO2 (WtAvg %) Cu (WtAvg%) V

(WtAvg%)

TTC-003-2010 29,0 285,3 256,3 14,80 0,12 0,09

TTC-004-2010 24,08 334,37 310,29 13,94 0,16 0,09

TTC-005-2010 24,08 520,3 496,21 14,06 0,16 0,09

TTC-006-2010 17,7 96,9 79,3 11,99 0,23 N/A

TTC-007-2010 108,5 382,3 273,8 10,13 0,14 N/A

Vancouver, 10. Oktober 2024 - Green Bridge Metals Corp. (CSE: GRBM) (Green Bridge oder das Unternehmen) freut sich, einen Strategieplan für die Erweiterung und Wertsteigerung der abgeleiteten Mineralressource gemäß der Mineralressourcenschätzung (MRE) von 45,1 Millionen Tonnen mit 15 % TiO2 in der Lagerstätte Titac South bekannt zu geben. Auf der Basis der aktualisierten MRE für Titac South plant das Unternehmen, auf eine Erweiterung der Ressource im Konzessionsgebiet Titac hinzuarbeiten, und zwar durch Erweiterungsbohrungen in Titac South (Abbildung 1) und durch Validierung der historischen Bohrungen im Prospektionsgebiet Titac North. Titac North befindet sich ungefähr 500 Meter nördlich der aktuellen Ressource, wo die TiO2-Mineralisierung, die bei den Bohrungen von 2010 durchteuft wurde, signifikantes Potenzial für eine Ressourcenerweiterung aufweist. Green Bridge plant die Durchführung dieser Ressourcenerweiterungsbohrprogramme mit dem Ziel, die derzeitige MRE im 4. Quartal 2025 zu aktualisieren.Darüber hinaus sieht das Unternehmen Explorationspläne mit Bohrungen im Gebiet Titac East vor, von dem das Unternehmen annimmt, dass es ein ähnliches geologisches Potenzial wie Titac South und North besitzt (Abbildung 2). Die Bohrziele werden anhand der Ergebnisse einer bevorstehenden geophysikalischen VTEM-Flugvermessung festgelegt, welche planmäßig Ende November starten soll.Auf der Basis der aktuellen MRE für Titac South sieht das Unternehmen in der bestätigten seltenen Kombination der Titan-, Kupfer- und Vanadium-Mineralisierung, die in Titac festgestellt wurde, ein außergewöhnliches Wertversprechen. Wir sind davon überzeugt, dass das Erweiterungspotenzial in der unmittelbaren Umgebung enorm ist, und die neuesten Fortschritte bei der metallurgischen Verarbeitung belegen eine potenzielle wirtschaftliche Rentabilität. Das Unternehmen plant eine offensive Erweiterung der Ressource und die Vornahme fortgeschrittener metallurgischer Arbeiten mit dem Ziel der Durchführung vorläufiger Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.- Die vermutete Mineralressource im Gebiet South Titac umfasst 46,6 Millionen Tonnen mineralisiertes Gestein mit 15 % Titandioxid (TiO2), das hauptsächlich aus einer Ilmenit-Mineralisierung besteht.- Auf der Basis eines durchschnittlichen Gehalts von 28,5 % Ilmenit (FeTiO3) wurden 13,3 Millionen Tonnen Ilmenit mit einem durchschnittlichen Wert von 350 $ (US) pro Tonne definiert, was das Potenzial einer signifikanten Wertschöpfung der Lagerstätte Titac South veranschaulicht. (Dufresne et. al., Tabelle 14.3, TiO2Pro https://tio2.pro/index.php/2024/08/02/2146-6/, abgerufen am 4. Oktober 2024)- Die signifikanten Kupfer- und Vanadiumgehalte bei den Bohrungen in Titac South veranschaulichen das Potenzial für einen bedeutenden Mehrwert auf pro-Tonne-Basis gegenüber der aktuellen MRE, da diese nicht in die gegenwärtige Ressourcenschätzung eingegangen sind. Bei den zukünftigen Bohrungen wird Green Bridge diese Elemente systematisch bewerten, sodass sie in zukünftige MRE-Aktualisierungen integriert werden können.- Die jüngsten Fortschritte bei der hydrometallurgischen Verarbeitung in Titac zeigen, dass 70 % des Titans gewonnen werden können, und sie zeigen ebenfalls das Potenzial für eine separate Gewinnung von Cu und V, die bedeutende Werttreiber darstellen könnten.- Die historischen Bohrungen in Titac North belegen, dass die signifikante Titandioxid- und Vanadium-Mineralisierung das Potenzial einer erheblichen Erweiterung der aktuellen MRE besitzt. Die historischen Bohrergebnisse von 2010 sind in Tabelle 2 enthalten.- In Titac East besteht signifikantes Explorationspotenzial, das gegenwärtig durch eine ähnliche magnetische Resonanz wie in Titac South und North definiert wird.- In oxidhaltigen ultramafischen Intrusionen (OUI) lagerndes Titan, Kupfer, und Vanadium haben eine einzigartige Signatur mit hohen magnetischen Werten und hoher Leitfähigkeit. Eine geplante VTEM-Untersuchung im Gebiet Titac - Boulder wird das Vorhandensein von OUI bestätigen und solide Bohrziele für Titac East liefern.1. Der unabhängige und qualifizierte Sachverständige für die Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 ist Michael Dufresne, P.Geo., von APEX Geoscience Ltd.2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Es wurden nicht genügend Explorationen durchgeführt, um die oben tabellarisch aufgeführten vermuteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralreserven zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralreserven bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralreserven aufgewertet werden könnte. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Teil der hierin besprochenen Mineralressourcen in Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Marketing- oder andere relevante Faktoren erheblich beeinflusst werden. Die Mineralressourcen in diesem Bericht wurden unter Verwendung der Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven, Definitionen und Richtlinien geschätzt, die vom ständigen Ausschuss für Reservendefinitionen des CIM erstellt und vom CIM-Rat angenommen wurden (CIM 2014 und 2019).3. Die Mineralressourcenschätzung wird durch Daten aus 24 Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 4.751,17 m gestützt, die die mineralisierten Bereiche durchschnitten haben.4. Die Mineralressource wird mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 8,0 % TiO2 für den konzeptionellen Tagebau angegeben. Die unteren Cutoff-Gehalte und potenziellen Abbauszenarien wurden anhand der folgenden Parameter berechnet: Abbaukosten = 5,0 US$/t; G&A = 2,00 US$/t; Verarbeitungskosten = 10,00 US$/t; Gewinnungsraten = 70 %; Ilmenitpreis = 350 US$/t, um die Anforderung zu erfüllen, dass die gemeldeten Mineralressourcen vernünftige Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Förderung bieten.5. Die ursprünglichen TiO2-Proben wurden zu 1,8 m zusammengesetzt, wobei insgesamt 2.702 Mischproben in den mineralisierten Bereichen erzeugt wurden, darunter 370 Mischproben für den Peridotitbereich, 646 für den Mischbereich und 1.693 für den Pyroxenitbereich.6. Die Gehaltsinterpolation wurde mittels Ordinary Kriging (OK) unter Verwendung von 1,8-Meter-Verbundproben (Blockgröße von 10 m x 10 m x 10 m) durchgeführt.7. Die Schüttdichte liegt je nach Bereich zwischen 2,27 g/cm3 und 4,28 g/cm38. Der gemeldete Wert für Fe2O3 wurde gesenkt, um die Menge an Fe widerzuspiegeln, die auf Basis der Annahme, dass das gesamte Ti dem Ilmenit zugeordnet wurde, schätzungsweise in Ilmenit enthalten ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine genaue Quantifizierung der in dieser Schätzung enthaltenen Magnetitmenge nicht möglich.N/A = Nicht angegebenTiO2 wurde durch eine Gesteinsanalyse (ME-ICP06) bei der ALS Laboratory Group (2011) ermittelt.Cu und V wurden durch eine Spurenelementanalyse mit vier Säuren (ME-MS81 oder ME-4ACD81) bei der ALS Laboratory Group (2011) ermittelt.Das Unternehmen plant eine Erweiterung der MRE mit einer vermuteten Ressource in Titac South durch Bohrungen in ca. 2.000 Meter Bohrkern. Durch ein Kernbohrprogramm über ca. 2.500 Meter einschließlich Validierung der historischen Bohrergebnisse wird das zusätzliche Potenzial in Titac North für eine Ressourcenerweiterung verfolgt. Nach den erfolgreichen Bohrungen wird das Unternehmen Material aus den Bohrungen verwenden, um fortgeschrittene metallurgische Arbeiten durchzuführen und den Gewinnungsgrad für Titan sowie das Potenzial für die Gewinnung von Eisen, Kupfer und Vanadium zu optimieren. Aufgrund der Bohrungen in Titac South und Titac North hat das Unternehmen die Absicht, eine aktualisierte MRE, gefolgt von einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (VWU), offensiv weiterzuverfolgen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77109/10102024_GRBM_PR_Strategic_Plan_Titac_Deposit_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1. Querschnitt der Lagerstätte Titac South bei 5227500 m E mit Kennzeichnung von TiO2 (%) mit Blickrichtung Norden. Darstellung der potenziellen Standorte für neue Kernbohrungen (schwarze Linien).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77109/10102024_GRBM_PR_Strategic_Plan_Titac_Deposit_DE_PRcom.002.pngAbbildung 2. Magnetismus (Drohne) in Titac South, Titac North und Titac East. Eine neue VTEM-Untersuchung wird die Auflösung und das/die Bohrziel/e in Titac East verfeinern.Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen sowie die schriftlich offengelegten Informationen in dieser Pressemitteilungen wurden von Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe von Green Bridge Metals und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte erstellt oder genehmigt.Die Mineralressourcenschätzung und der technische Bericht wurden von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-10, erstellt.Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten, die reich an Batteriemetallen sind, sowie die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone (das Konzessionsgebiet) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota konzentriert. Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten, die reich an Batteriemetallen sind, sowie die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone (das Konzessionsgebiet) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota konzentriert. South Contact Zone enthält große Tonnagen von Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. Das Konzessionsgebiet bietet Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen mit Großen Tonnagen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete South Contact Zone.Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen über: den geplanten Umfang und den Zeitplan der Erweiterungsbohrprogramme; den Zeitplan und die Ergebnisse (Bohrziele) einer bevorstehenden geophysikalischen VTEM-Flugmessung; und die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: dass die geplanten Erweiterungsbohrprogramme und die bevorstehende geophysikalische VTEM-Flugmessung möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht durchgeführt werden; dass die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete in der South Contact Zone möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führt; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit im Detail beschrieben werden.Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Quellen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.Quellen: 1. Dufresne, M.B., Turner, A.J., Fallon, C.T., Bohm, C. 2024. Technical Report and Mineral Resources Estimate for the South Contact Zone Project, St Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience. Green Bridge Metals Corp. September 18.2026.