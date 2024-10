EcoGraf Ltd.: Technische Vorplanung für Epanko abgeschlossen

- Technische Vorplanung für Epanko abgeschlossen- Vorentwicklung für Abraumlagerstätte und Bohrarbeiten für Wasserspeicher abgeschlossen21. Oktober 2024 - EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass die technische Vorplanung (Front-End Engineering Design, FEED) für das Graphitprojekt Epanko (Epanko oder das Projekt) nun abgeschlossen ist.Der Abschluss der FEED-Studie durch METC Engineering and Construction (METC) in Verbindung mit ihrem tansanischen Joint-Venture-Betrieb METC-PaulSam stellt die allgemeine Kontrollgrundlage für die Durchführung des Projekts dar. Die Ergebnisse der FEED-Studie umfassen Entwürfe für alle Disziplinen und entwickeln den Arbeitsumfang, den Zeitplan und das Kontrollbudget für die Verarbeitungsanlage.Der aktualisierte Entwurf der Verarbeitungsanlage für das Epanko-Projekt basiert auf bewährten metallurgischen Verfahren, welche die Gewinnung optimieren und die Betriebskosten minimieren. Die Auswahl der Ausrüstung basiert auf Testergebnissen, Empfehlungen von Lieferanten, BFS-Empfehlungen sowie der METC-Datenbank und auf Erfahrung. Das Layout der Anlage wurde optimiert, um die Bedienbarkeit zu verbessern, den Zugang für Wartungsarbeiten zu erleichtern und die Kapitalkosten zu minimieren.Die Ergebnisse der FEED-Studie werden derzeit im Rahmen der laufenden Due-Diligence-Prüfung für die Fremdfinanzierung geprüft.Dies folgt auf die Fertigstellung des endgültigen Entwurfs für Stufe 1 der Graphitverarbeitungsanlage mit 73.000 tpa (siehe Meldung vom 25. Juli 2024).Lieber Kunde, wenn Sie das Video nicht sehen, klicken Sie hierSiehe das Flyover-Video: https://youtu.be/a-k6VhApfWYDas Unternehmen freut sich auch, mitteilen zu können, dass das im August begonnene geotechnische Bohrprogramm nun abgeschlossen ist. Das Programm liefert wichtige Proben und Daten, die es EcoGraf ermöglichen werden, die geotechnischen Parameter für die geplante Epanko-Aufbereitungsanlage, die Tailings Storage Facility (TSF) und die Water Storage Facility (WSF) fertigzustellen und sicherzustellen, dass die endgültige TSF-Konstruktion den technischen Standards entspricht, die im neuen Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) für 2020 festgelegt sind.Das Programm wurde von der führenden Ingenieursberatungsgruppe Knight Piésold überwacht und umfasste die Fertigstellung von 19 Löchern für geotechnische Bohrungen und 68 geotechnischen Testgruben. Die Arbeiten im Jahr 2024 ergänzen die geotechnischen Bohrungen und Testschächte des TSF von 2023 und schließen alle geotechnischen Feldprogramme vor dem Bau ab.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.Folgen Sie EcoGraf Limited auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.INVESTORENAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Erklärung der sachkundigen Personen: Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie ausüben, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der entsprechenden Marktmitteilung enthaltenen Informationen auswirken und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.