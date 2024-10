Der Silberpreis steigt

Nachdem der Silberpreis in der vergangenen Woche größtenteils seitwärts tendiert hatte, stieg er am vergangenen Freitag um mehr als 2 Dollar je Unze an. Dieser Ausbruch aus dem aktuellen Konsolidierungsmuster wurde lange erwartet und vorweggenommen, aber es war schön, ihn endlich zu sehen.Es stellt sich also die Frage: Wie geht es mit dem Preis weiter? Wir haben vor zwei Wochen versucht, dieser Frage mit unserer wöchentlichen Kolumne, die am 7. Oktober geschrieben und veröffentlicht wurde, zuvorzukommen. Die Idee hinter diesem Beitrag war es, dem Ausbruch zuvorzukommen und Sie dazu zu bringen, darüber nachzudenken, wohin sich die Preise als Nächstes bewegen könnten, sowohl im Laufe dieses Jahres als auch im Jahr 2025. Der Ausbruch ist nun erfolgt, und der Tageschart sieht zwei Wochen später wie folgt aus:Was sollten wir also als Nächstes erwarten? Werden sich die Silberpreise weiter erholen und nach oben gehen oder wird der Preis bald wieder fallen? Das lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, da viele Kräfte den Preis täglich und innerhalb eines Tages beeinflussen. Wenn beispielsweise der US-Dollar-Index in den nächsten Tagen in Richtung 105-106 steigt, werden die HFT-Algo-Handelsmaschinen, die den COMEX-Handel dominieren, mit dem Verkauf von COMEX-Silberfutures reagieren. So funktioniert das nun einmal. Schauen Sie sich den bisherigen Handel am Montag, dem 21. Oktober, an. Nach einem anfänglichen Anstieg der Käufe durch Menschen nach der COMEX-Eröffnung übernahmen die Maschinen bald die Kontrolle und drückten den Silberpreis nach unten, während der Dollar-Index anstieg.Aber das ist nur heute. Was ist, wenn der Dollar-Index morgen einfach umdreht und wieder nach unten geht? Im Artikel dieser Woche wollen wir uns also erneut mit der Bedeutung des Ausbruchs der letzten Woche befassen und sehen, ob wir voraussagen können, wohin sich die Silberpreise von hier aus entwickeln könnten.Beginnen wir mit dem Wochenchart...aber nicht für COMEX-Silber. Betrachten wir stattdessen COMEX-Gold. Und warum? Beachten Sie, dass der COMEX-Goldpreis seinen eigenen Ausbruch am 1. Dezember 2023 hatte. Nachdem er sich über drei Jahre lang seitwärts bewegt hatte, stieg der Preis Anfang Dezember schließlich auf über 2.000 Dollar je Unze. Allerdings - und das ist wichtig - konsolidierte er dann dreizehn Wochen lang in einer "Handle"-Formation, bevor er schließlich die Marke von 2.100 Dollar durchbrach.Und sehen Sie sich an, was nach dem Ausbruch vom 1. März geschah. Der Goldpreis stieg bis Mitte April von 2.100 Dollar auf 2.400 Dollar. Das sind etwa 15% in sechs Wochen. Danach konsolidierte er erneut, bevor er zu seinem aktuellen Preis von über 2.700 Dollar je Unze ausbrach.Sehen Sie sich nun den nachstehenden Chart an. Der COMEX-Silberpreis folgte seiner eigenen vierjährigen Konsolidierung, wobei der Preis nicht in der Lage war, auszubrechen und die Marke von 28 Dollar je Unze zu überschreiten. Nachdem dies im Mai dieses Jahres geschehen war, konsolidierte der Preis 17 Wochen lang in einer "Handle"-Formation, bevor er schließlich am Freitag entscheidend ausbrach.Wenn dieser Ausbruch bei Silber dem Muster folgt, das Gold zu Beginn dieses Jahres gezeigt hat - und wenn man davon ausgeht, dass sich Silber etwa um das Zweifache gegenüber Gold bewegen sollte - dann liegt ein erstes Ziel für diese erste Phase der Rally irgendwo bei 37 Dollar bis 39 Dollar. Klingt gut für mich! Aber was dann? War's das? Wird der Silberpreis von dort aus einfach wieder zurückfallen oder wird er weiter steigen? Nun, wenn Sie den Silberpreis schon länger verfolgen, dann wissen Sie bereits, dass er sich niemals geradlinig nach oben bewegt. Nach unten vielleicht, aber nicht nach oben! Wir wissen also, dass es in einem Bullenmarkt immer Rückschläge und Konsolidierungen geben wird, die sich fast immer in einem Zwei-Schritte-hoch-und-ein-Schritt-tief-Muster entfalten.Nächstes Jahr dürfte der Silberpreis jedoch die nächsten Höchststände erreichen, wobei das Endziel eine Rückkehr zu den Allzeithochs bei 50 Dollar je Unze sein dürfte. Der Monatschart deutet auf diese Wahrscheinlichkeit hin, und wir werden diese Woche mit einer aktualisierten Version des Charts abschließen, den wir in einem Beitrag von vor zwei Wochen gezeigt haben. Wenn wir uns diese langfristigen Charts ansehen, können wir leicht potenzielle Bereiche für künftigen Preiswiderstand ausmachen. Angesichts des symmetrischen Charakters des unten abgebildeten Cup-Musters scheint der Chart jedoch darauf hinzudeuten, dass das Ziel von 50 Dollar für Silber irgendwann im Jahr 2025 durchaus erreichbar ist.Es ist eine schöne Zeit für Edelmetallliebhaber, und es ist immer ein guter Zeitpunkt, physisches Metall zu kaufen und es in Ihren Stapel aufzunehmen. Lassen Sie sich von den aktuellen Preisen nicht entmutigen, denn in den kommenden Wochen und Monaten ist mit höheren Preisen zu rechnen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 21. Oktober 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.