Wohlwollender Ausbruch

Der Name dieses Newsletters - The GGM Advisory - wurde von einer wöchentlichen Notiz abgeleitet, die ich während meiner Tätigkeit im Investmentgeschäft von 1977 bis 2014 erfunden habe und die ich "Gold and Gold Miners" nannte. Alles begann inmitten des Bärenmarktes von 1981-1982, der auf die große Inflation der 1970er Jahre folgte, und es begann als eine sehr schlechte Idee, da die Goldpreise sich in einem langfristigen Rückgang befanden, der von 1980 bis 2001 andauerte.In den 1970er Jahren verfolgte ich die Entwicklung des Goldpreises und kaufte mir jeden Samstag das Wall Street Journal, um die Gold- und Silberpreise zu erfahren, während ich mit dem Bus von einer Stadt zur anderen in der alten Southern Hockey League fuhr.1981 erhielt ich einen Aktientipp von einem Kollegen, der Freunde in Timmins hatte, einer kleinen Stadt im Norden Ontarios, die für ihre Minen und Eishockeyspieler berühmt ist. Die Entdeckung von Hemlo im Jahr 1981 war direkt dafür verantwortlich, dass ich in die Welt der Ressourcenexploration und -erschließung eintauchte. Sie ersparte nicht nur meinen Kunden (und mir) die Qualen dieses Bärenmarktes, sondern ermöglichte es mir auch, einige der faszinierendsten Unternehmer der Welt kennen zu lernen. (Das ist ein Thema für einen anderen Tag.)Wenn es eine enorme Lektion für mein Leben und meine Karriere gab, dann die, dass ich durch die Beobachtung des Goldmarktes gezwungen war, seine Geschichte kennenzulernen, die bis zu den alten Zivilisationen zurückreicht und sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Jahrhundertelang war der Goldstandard die einzige Instanz, die die politische Klasse daran hinderte, die Ersparnisse der Bürger durch verschwenderisches Gelddrucken und Schuldenmachen zu entwerten.Das alles endete 1971, als der damalige Präsident Nixon das Bretton-Woods-Abkommen aufkündigte und die Konvertierbarkeit der US-Währung in Gold aufhob. Damit reagierte er auf den französischen Präsidenten Charles De Gaulle, der darauf bestand, bei Fälligkeit der von der französischen Zentralbank gekauften US-Anleihen Gold anstelle von Bargeld zu nehmen.Das Gold in Fort Knox verließ rasch die Tresore, da die Defizite, die durch die Finanzpolitik der "Great Society" der Johnson-Regierung und die Ausgaben in Vietnam verursacht wurden, ausländische Anleihegläubiger aus ihren Dollar-Investitionen verscheuchten. Die Schließung des "Goldfensters" setzte ein Regime ungebremster Defizitausgaben und massiver Haushaltsungleichgewichte in Gang, das - mit Ausnahme einer sehr kurzen Periode während der Clinton-Jahre - dazu führte, dass Defizite und Schuldenstände zu den heutigen unkontrollierbaren Monstrositäten anwuchsen.In dieser Woche durchbrach der Goldpreis die Marke von 2.700 Dollar je Unze und schloss bei einem Kassapreis von 2.720 Dollar und liegt nun nur noch 30 Dollar je Unze unter dem von mir im Jahr 2023 festgelegten Zielpreis. Die Zuflüsse in den SPDR Gold Shares ETF (GLD: NYSE) sind explodiert, nachdem in den letzten fünf Jahren meist Nettoabflüsse zu verzeichnen waren, und es sieht so aus, als würden sie sich noch beschleunigen.Dies ist ein Beleg für die jüngste 180-Grad-Wende in der Haltung der Wall Street gegenüber Gold und Goldminen, die sich am besten an der Kitco-Schlagzeile ablesen lässt, die die Ankunft der generalistischen Fonds in diesem sehr fremden Zustand des Goldbesitzes bestätigt. Diese Fonds, die in den 1970er Jahren einen Goldanteil von bis zu 5% hielten, sind seither weitgehend abwesend und haben keinerlei Anteile an irgendetwas, das auch nur im Entferntesten mit Edelmetallen zu tun hat.Ich spekuliere seit Jahren über das mögliche Ergebnis, wenn diese gigantischen Fonds sich dem Goldbesitz zuwenden, und jetzt beginnen wir gerade zu sehen, was 16 Jahre ungezügelter Währungsentwertung geschaffen haben, da Billionen über Billionen von neu gedruckten Währungseinheiten rund um den Globus in Gold und Silber und die Bergbauunternehmen umgeschichtet werden.Ich habe unzählige E-Mails und Texte mit Fragen erhalten, in denen es darum ging, was man erwarten kann, nachdem die Wall Street und die breite Öffentlichkeit Gold und Silber wiederentdeckt haben. Auf den ersten Blick tanzen die Goldenthusiasten jetzt alle auf der Straße, da die Minengesellschaften, denen es an Volumen mangelt, die Ankunft der Liquidität und der Finanzierungsmöglichkeiten begrüßen, die seit 2020 weitgehend ausgeblieben sind.Umgekehrt ist die Wall Street immer "spät dran", wenn es um Nischeninvestitionen geht. Sie hat zum Beispiel hart darauf gedrängt, dass die Bitcoin-ETFs von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, und als sie es geschafft hatten, dauerte es buchstäblich Tage, bis Bitcoin einen Höchststand von über 73.500 Dollar erreichte. Ich befürchte, dass die Ankunft der CNBC-Cheerleader in der Edelmetall-Arena ein ähnliches Ereignis sein könnte.