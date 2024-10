Nicola Mining Inc. veröffentlicht Betriebs- und Explorations-Update

VANCOUVER, 23. Oktober 2024 - Nicola Mining Inc. (das Unternehmen oder Nicola) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das gemeinsam mit Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK) (OTCQX: TSKFF) (Talisker) produzierte Konzentrat ausgeliefert hat. Die erste Lieferung des Konzentrats umfasste etwa 55 Tonnen Trockengewicht (64 Tonnen Nassgewicht) mit einem geschätzten Gehalt von 97,75 Gramm Gold pro Tonne. Das Unternehmen freut sich zudem darüber, dass der Konzentratgehalt während des Mahlprozesses gestiegen ist, was in erster Linie auf die Gewinnung von freiem Gold mittels Gravitations- und Tabling-Verfahren zurückzuführen ist. Das Unternehmen hatte am 9. April 2024 bekannt gegeben, dass es mit Talisker eine Aufbereitungsvereinbarung zwecks Verarbeitung von Beschickungsmaterial in der Aufbereitungsanlage von Nicola in der Nähe von Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia unterzeichnet hat. Die Merritt Mill von Nicola ist eine einzigartige Verarbeitungs- und Aufbereitungsanlage im Wert von über 30 Millionen $, die auf einem als Industriegebiet ausgewiesenen Grundstück (free-hold industrial-zoned land) errichtet ist, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Das Unternehmen hat eine Abnahmevereinbarung Siehe Pressemeldung vom 30. April 2021: https://nicolamining.com/nicola-mining-signs-purchase-contract-for-gold-and-silver-concentrate-with-ocean-partners-holdings/ mit Ocean Partners UK Limited (Ocean Partners) abgeschlossen, um das Konzentrat im Namen von Nicola und Talisker zu verkaufen.Abbildung 1: Materialkonzentrat von Taliskerhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77192/NICOLA_231024_DEPRcom.001.pngAbbildung 2: Erste Lieferunghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77192/NICOLA_231024_DEPRcom.002.pngNicolas Verarbeitungsanlage Merritt Mill ist der einzige Betrieb in der Provinz British Columbia, der Gold- und Silberroherz von Drittunternehmen aus der gesamten Provinz für die Verarbeitung annehmen darf.Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es derzeit in der Embayment Zone Bohrungen absolviert, nachdem es im Rahmen des Bohrexplorationsprogramms 2024 in den Zielen West Craigmont-WP und MARB-CAS gebohrt hatte. Angesichts der Bedeutung des Programms wird das Unternehmen nach dessen Abschluss ein Update und die entsprechenden Ergebnisse veröffentlichen.William Whitty, P. Geo., VP of Exploration des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese geprüft und genehmigt.Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter Espig, CEO & DirektorKontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comURL: www.nicolamining.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!