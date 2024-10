Silber-Squeeze!?, BRICS-Revolution?& GEZ-Schock!

Das Energie-Fiasko nimmt seinen Lauf. Alleine im September wurden 2,6 Mrd. € EEG-Vergütungen gezahlt, mit dem Strom aber nur 145 Mio. € erlöst. Der Steuerzahler freut sich.Mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen geht es nicht weiter bis bisher, Einsparungen und Programmkürzungen stehen ins Haus!Die BRICS-Länder trafen sich in Kasan und der Tenor ist klar. Mehr Zusammenarbeit und Verwendung eigener Währungen, weg vom Dollar.Die Citibank hebt die Prognosen für Gold und Silber auf 3.000 $ bzw. 40 $ in den nächsten 12 Monaten an. Ein Silber-Squeeze, d.h. die schlagartige Eindeckung von Leerverkäufen, ist längst nicht vom Tisch, denn weiterhin ist eine ganze Jahres-Minenproduktion von 5 großen Banken leerverkauft.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)