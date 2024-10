Kinross Gold mit neuem Jahrzehntehoch

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. verbleibt nahezu grandios in der Erfolgsspur. Seit der letzten Einschätzung vom 9. September kletterten die Notierungen, erneut nach Fahrplan, wieder empor und so notiert die Aktie auf dem höchsten Stand seit dem Oktober 2012. Die Rahmenbedingungen sind unverändert freundlich, sodass der Aufstieg durchaus eine Fortsetzung finden dürfte. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die Rücksetzer beziehungsweise vielmehr die Konsolidierung vom August und September luden tatsächlich für ein Engagement ein. Nunmehr bereits weitere >20 % an Zugewinnen, erscheint das Ende der Bewegung dennoch nicht gefunden. Bekanntlich ist der Trend des Anlegers bester Freund, und dieser ist unverändert als intakt anzusehen. Aktuell befindet sich die Aktie auf hohem Niveau und könnte alsbald wieder anziehen und neue Rekordstände im Hinblick der letzten 15 Jahre erzielen.Kurzfristig wäre ein Verbleiben oberhalb von 10,32 USD sowie insbesondere der runden 10,00 USD-Marke per Tagesschluss wichtig. Ziehen die Notierungen dementsprechend über das letzte Reaktionshoch von 10,82 USD hinaus, sollte sich innerhalb des etablierten Aufwärtstrendkanals seit Mai/Juni eine weitere Performance bis zum Widerstand von 11,57 USD eröffnen. Oberhalb davon wäre die runde Marke von 12,00 USD je Anteilsschein das nächste Ziel-Level, bevor langfristig sogar Niveaus in Richtung von 15,00 USD möglich werden könnten.Demgegenüber wäre ein Abtauchen unter 10,00 USD als erneute Konsolidierung zu interpretieren. Weitere Gewinnmitnahmen könnten dabei zu Abgaben bis in den Bereich von 9,50 bis 9,70 USD führen. Sollten sich dort keine Käufer finden, wäre bei einem möglichen Bruch der Aufwärtstrendlinie mit einer preislich wie zeitlich ausgedehnten Schwächephase zu rechnen. Zumindest würden sich in weitere Folge Rücksetzer bis mindestens 9,24 USD, sowie bei zunehmenden Verkaufsdruck sogar bis zur Unterstützungszone von 8,01 bis 8,22 USD eröffnen.Dort scheint die Aktie gut jedoch abgesichert. Denn auch der gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA – aktuell bei 8,05 USD) befindet sich in dieser Zone.Die Bullen sind auf Kurs und weitere Kurssteigerungen erscheinen zeitnah, insbesondere bei einem Verweilen über der 10,00 USD-Marke, realistisch. Ein Anstieg über das letzte Reaktionshoch von 10,82 USD erlaubt hierbei weitere Kurssteigerungen bis zum nächsten Widerstand von 11,57 USD, bevor darüber die Marke von 12,00 USD interessant werden sollte.Aktuell stellt sich die Aktie hochgradig bullisch dar. Ein Abtauchen unter 10,00 USD könnte jedoch für Folgeverluste bis zum Bereich von 9,50 bis 9,70 USD sorgen. Sollte dabei die Aufwärtstrendlinie seit Juni gebrochen werden, müsste man mit weiteren Verlusten bis 9,24 USD und darunter bis zur Unterstützungszone von 8,01 bis 8,22 USD kalkulieren.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.