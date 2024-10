Westgold Resources Ltd.: Quartalsbericht per Ende September

Westgold heute mit dem Quartalsbericht per Ende September: Link Wie schon bei den Vorabzahlen erklärt, zeigen die Produktionszahlen nur zwei Monate von beiden Firmen nach dem Zusammenschluss und eine Monatsproduktion von Karora ´s Projekten ist nicht enthalten.Es wurden auf dieser Basis 77.369 Unzen Gold zu AISC von 2.422 AUD (ca. 1.600 USD) produziert, die dann zu 3.723 AUD (2.457 USD) verkauft wurden. Eine Marge von rund 850 USD je produzierter Unze:Die Cash-Position ist gefallen, was neben vielen kleineren Posten hauptsächlich an der Cash-Komponente aus der Karora Übernahme resultiert. Hier wurden 125 Millionen AUD an uns ausgeschüttet und insgesamt wurden die Kosten für den Zusammenschluss mit 158 Millionen AUD betitelt:Fürstlich haben sich die Direktoren bezahlen lassen! Durch die "Change of control" Klausel wurden satte 21 Millionen AUD an Management und Direktoren von Karora bezahlt. Das ist viel Geld, doch bei börsennotierten Firmen dieser Größenordnungen auch normal.Somit hatte Westgold Resources Ende des Quartals 103 Millionen AUD in Cash und hat mit der neuen Kreditlinie zusätzliche 300 Millionen AUD Spielraum erhalten. Das Unternehmen ist schuldenfrei und hat aktuell auch keine Goldpreisabsicherungen in den Büchern.Die Prognosen wurden bestätigt und das abgelaufene Quartal war ein Übergangsquartal für die neu zusammengeschlossene Firma. Das zweite Halbjahr des neuen Geschäftsjahres (1.1.2025 bis 30.06.2025) sollte das stärkerer werden und ich halte die Position unverändert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.