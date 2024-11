Der Goldpreis steigt ungebremst

Es wird eine bewegte Woche für die Gold- und Silberpreise, da in den USA die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Wird Trump gewinnen? Wird Harris gewinnen? Niemand kann das mit Sicherheit sagen, aber eines wissen wir: Der Goldpreis wird in den nächsten vier Jahren steigen, unabhängig davon, wer der nächste Präsident wird. Und warum wissen wir das mit Sicherheit? Weil keiner der beiden Kandidaten einen Vorschlag zur Bewältigung der ausufernden Staatsverschuldung und des Defizits der Vereinigten Staaten vorgelegt hat. Der einzige Plan besteht also darin, den bisherigen Kurs fortzusetzen. Schulden machen, Geld ausgeben und hoffen, dass das System unbegrenzt fortgesetzt werden kann.Das Problem ist, dass das derzeitige System nicht unbegrenzt fortbestehen kann und wird. Sicher, wir haben es bis hierher geschafft und vielleicht schaffen wir es noch ein paar Billionen Dollar mehr. Aber irgendwann wird das angehäufte Gewicht der Schulden, die schon jetzt mit fast 2 Billionen Dollar im Jahr wachsen und sich aufaddieren, den US-Dollar in den Kollaps treiben. Nicht der Zusammenbruch gegenüber anderen Fiatwährungen, wohlgemerkt, denn die brechen in ähnlichem Tempo zusammen. Der Zusammenbruch betrifft vielmehr die Kaufkraft.Stellen Sie sich das so vor, mit den grundlegenden Begriffen aus dem "Wirtschaftsunterricht": Bei jedem Gut, auch beim Dollar, führt ein Anstieg des Angebots bei gleichzeitigem Rückgang der Nachfrage zu einer Verschiebung des Preisgleichgewichts nach unten. Wahrscheinlich haben Sie Charts wie den folgenden schon einmal gesehen. Ihre Ausbilder oder Lehrer haben das betreffende Gut in der Regel als "Widget" oder etwas ganz Gewöhnliches bezeichnet. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem fraglichen "Gut" um Dollar.Auch hier gilt, dass eine ständig wachsende Verschuldung und ein immer größeres Defizit nur durch ein immer größeres Angebot an Dollar bewältigt werden können. Wie der obige Chart zeigt, sinkt der Preis, wenn das Angebot steigt. Wenn sich auch die Nachfragekurve nach unten verschiebt, sind die Auswirkungen auf den Preis noch größer. Dies gilt für alle Güter, auch für den Dollar. Gegenwärtig hat keine der politischen Parteien einen Plan, um das Wachstum der Schulden, des Defizits oder des Dollarangebots zu verlangsamen. Vielleicht ist das Fehlen eines Plans ein Eingeständnis, dass das Problem nicht lösbar ist? Sehen Sie sich den nachstehenden Chart an. Sieht das für Sie lösbar aus?Um noch einmal auf den sinkenden Preis und Wert des US-Dollar zurückzukommen, lassen Sie uns dies in Begriffen ausdrücken, die jeder verstehen kann. Bei TF Metals Report haben wir seit 2010 das "Ende des großen keynesianischen Experiments" geplant. Dieses Ende begann, als US-Präsident Nixon 1971 die Konvertibilität des Dollars in Gold "aussetzte". Damals war es möglich, etwa 14.000 Dollar zusammenzuschustern und sich einen 400-Unzen-Goldbarren zu kaufen. Sie wissen, wovon ich spreche.Als jedoch die Abwertung des Dollar ernsthaft einsetzte, stieg die Menge an Dollar, die für den Erwerb eines Goldbarrens benötigt wurde, bis Ende der 1990er Jahre auf 120.000 Dollar. Und jetzt, weitere 25 Jahre später und bei einem Goldpreis von 2.700 Dollar je Unze, benötigt man etwa 1.100.000 Dollar, um denselben Goldbarren zu erwerben.Was hat sich also geändert? Hat sich der Goldbarren verändert? Nein. Es ist immer noch derselbe Goldbarren. Was sich geändert hat, ist die entwertete Kaufkraft des Dollar. Nach meinen Berechnungen ist die Kaufkraft des US-Dollar im Verhältnis zu Gold seit 1971 um 98,7% gesunken. Das ist brutal, und es wird auch nicht besser werden. Wenn die Abwertung in den nächsten 25 Jahren in gleichem Tempo weitergeht, warum sollten Sie dann nicht erwarten, dass derselbe Goldbarren bis zum Jahr 2050 etwa 10.000.000 Dollar "kostet"?Auch hier hat keine politische Partei die Bereitschaft oder den Mut, diesen Zusammenbruch anzugehen und das Ende des großen keynesianischen Experiments zu verhindern. Stattdessen werden Ihre Politiker einfach versuchen, das Rad so lange wie möglich weiterzudrehen. So hat es in der Vergangenheit funktioniert und so wird es auch in Zukunft funktionieren, unabhängig davon, ob das rote oder das blaue Team am Dienstag gewinnt.Der einfachste und effektivste Weg, Ihre Ersparnisse vor dieser Zerstörung der Fiatwährung zu schützen, ist der konsequente Erwerb von physischem Gold und Silber. Der Beweis liegt in der Geschichte, und derzeit deutet nichts darauf hin, dass sich die Trends der letzten 50 Jahre jemals umkehren werden.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 4. November 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.